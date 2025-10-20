Nacisti ve vládě, rozpálil se Dvořák v ČT. A Zahradil vybuchl smíchy

V Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou diskutovali ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a bývalý europoslanec Jan Zahradil o tom, zda bude mít Česko novou vládu ještě do Vánoc. Ministr Dvořák byl spíše skeptický, s ohledem na současnou situaci při vyjednávání o vládě by s tím spíše nepočítal. Naopak Zahradil vyjádřil přesvědčení, že nová vláda vznikne do Vánoc.
„Myslím, že vládu mít budeme. Čímž neříkám, že to bude vláda s důvěrou a možná že to nebude ani první vláda,“ uvedl Zahradil a připomněl rok 2006 a 2017, kdy také vláda s důvěrou vznikla až na druhý pokus.
Dvořák se Zahradilem se také výrazně názorově rozcházeli v debatě o možné nominaci Filipa Turka na ministra zahraničních věcí. Zahradil Turka zná osobně a vnímá ho jako slušného člověka; pokud má problematickou minulost, je to podle něj otázka pro Andreje Babiše a prezidenta Pavla, kteří by měli rozhodnout, zda mu dají šanci si to takříkajíc odpracovat.
„Já si myslím, že třeba pan prezident by pro takový postup mohl mít určité pochopení,“ dodal Zahradil.
Dvořák naopak označil Turkovu nominaci za velkou komplikaci. „Já osobně bych Filipu Turkovi nesvěřil ani nástěnku v motor klubu a vzhledem k jeho infantilitě ani lopatku a kyblíček na písek bych mu nedal, natož abych ho pouštěl do Černína,“ vysvětlil Dvořák podrobněji svůj postoj. Čestného prezidenta strany Motoristé sobě vnímá coby komplikovaného, kontroverzního a nekvalifikovaného člověka, který by neměl zastávat post ministra zahraničních věcí.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Moderátorka se následně obrátila na ministra hnutí STAN, když se mu do funkce ministra zahraničních věcí nelíbí Filip Turek, zda by se mu líbil například přítomný Jan Zahradil.
„Upřímně řečeno? Takhle z oka do oka? Nelíbil,“ odpověděl otevřeně Dvořák. Svou odpověď zdůvodnil Zahradilovou údajnou „pročínskou minulostí“, která by podle jeho názoru byla pro ministra zahraniční hendikepem.
Než se Zahradil ohradil vůči Dvořákově útoku, odmítl nejprve spekulovat o svém jménu v souvislosti s nominací na ministra zahraničí, ale uvedl, že zahraniční politikou se bude zabývat i nadále.
„Pokud říká pan Dvořák, že jsem pročínský, tak ano,“ připustil Zahradil, ale pokračoval s vysvětlením. „Jsem pročínský v tom smyslu, že si myslím, že tato končící vláda dělala špatnou politiku vůči Číně. Zhoršila vztahy s Čínou na úroveň, která tady nebyla od roku 1992. Musíme se vrátit do koridoru normálních vztahů s Čínou,“ dodal s tím, že by Česká republika měla s Čínou coby geopolitickou velmocí a obchodním partnerem standardní, evropskou komunikaci.
Dvořák nicméně vyjádřil vážné obavy o mezinárodní obraz České republiky v souvislosti s podobou možné nové vlády. „V tuhle chvíli máme v potenciální vládě několik trestně stíhaných předsedů jednotlivých stran, máme tam extremisty, máme tam provařené nacisty, kteří mají prapodivnou minulost…,“ pustil se Dvořák do výčtu věcí, které by podle jeho názoru nebyly „dobrou vizitkou“ pro Česko. Zahradil se mezitím smál zmínce o „nacistech“.
Druhou svižnou otázkou moderátorka otevřela téma elektromobility. Zahradil uvedl, že elektromobily zatím nedosahují dojezdu srovnatelného s vozy na fosilní paliva a že v Česku stále chybí dostatečně rozvinutá infrastruktura pro jejich nabíjení. Dvořák s ním částečně souhlasil, když připustil, že nabíječky a další podmínky zatím chybějí, ale zdůraznil, že elektromobilita je nezastavitelný trend. Do budoucna se podle něj mohou objevit i jiné zdroje energie, například vodík, avšak v současnosti budou právě elektromobily postupně zvyšovat svůj podíl na dopravě.
Ve třetí otázce, která se týkala návrhu zapsat do ústavy, že existují jen dvě pohlaví, po vzoru Slovenska, se oba hosté shodli, že takový krok není potřebný.
„Četl jsem k tomu hrozně vtipný komentář, že vlastně tohle ustanovení si do ústavy na Slovensku protlačili muži a že teď mají v ústavě penis. To je možná ten důvod, proč tam je. Je to vítězství mužů nad vzájemnou tolerancí,“ odpověděl Dvořák s tím, že takové ustanovení nemá v ústavě co dělat. Zahradil souhlasně dodal, že do ústavy by se mělo zasahovat jen ve výjimečných případech a není nutné zpřesňovat úplně všechno.
V další části duelu se hosté střetli na téma evropských klimatických cílů. Dvořák vyjádřil lítost nad změnou postoje k zelené politice.
„Já se musím přiznat, že jsem ne úplně šťasten z toho, jak se v poslední době změnil pohled a rétorika ohledně environmentálních otázek. To, co ještě před pěti lety bylo poměrně atraktivní, sexy téma, se najednou stalo klackem, kterým se tluče do hlavy každému, kdo ho jen zmíní,“ stýskal si Dvořák. Uznal, že mohou být snahy opatření plynoucí z Green Dealu zmírnit, ale varoval, že se tím problém pouze odkládá do budoucna.
Zahradil naopak řekl, že je evidentní, že se klimatické cíle vyhlášené minulou Evropskou komisí budou revidovat. „Už je to vidět i v Evropském parlamentu,“ uvedl Dvořák. Cíle Green Dealu se podle něj v budoucnosti rozmělní.
autor: Alena Kratochvílová