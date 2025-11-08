Náhoda? Pšenák a Rakušan. Vidlák vidí souvislost

08.11.2025 15:20 | Monitoring

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik se rozzlobil. Takřka do běla ho rozpálil muž stojící na jedné z akcí po boku končícího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). A Sterzik nebyl jediný, kdo se pořádně rozzlobil.

Náhoda? Pšenák a Rakušan. Vidlák vidí souvislost
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Poslanec Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, zvolený na kandidátce SPD, podal trestní oznámení na aktivisty vedené Mikem Oganesjanem, zařadil k nim i aktivistu Vojtěcha Pšenáka. „Právě sedím na policejní služebně, kde podávám trestní oznámení na Vojtěcha Pšenáka a další členy Oganesjanova gangu. Dnes totiž před mým domem obtěžovali moji 16letou dceru,“ oznámil Rajchl na svém facebooku.

Jindřich Rajchl promlouvá

O pár desítek minut později na konto Pšenáka a dalších prohlásil, že se „touto špínou“ nehodlá zabývat. Oganesjan prý přidal na platformu X příspěvky, kterých se chopil bulvár. „Bylo by pro mě otázkou, kdyby takové příspěvky zveřejnil někdo o Markétě Pekarové Adamové nebo o Vítu Rakušanovi, jestli by se jich bulvár taky chopil,“ kroutil hlavou Rajchl. „Jestli by byli (bulvární novináři) ochotni podílet se na této neuvěřitelné šikaně, která nezná hranic.“

Ale teď prý Pšenák a jemu podobní překročili všechny meze, když oslovili jeho šestnáctiletou dceru s tím, že se v jejich domě děje něco divného. „Moje dcera se tak bála jít domů, že se rozbrečela, rozklepala a šla pryč, protože se raději tvářila, že v tom domě nebydlí. … A útok na moji dceru je za hranou. Ona přišla, brečela, klepala se a pan Pšenák s nějakým svým kameramanem se smáli a uráželi moji dceru,“ rozčílil se Rajchl.

Jindřich Rajchl promlouvá

Nakladl otázku, zda takto chceme postupovat proti komukoliv? „Já za sebe říkám, dámy a pánové, že tady přetekl pohár,“ zdůraznil Rajchl.

Teď by prý rád slyšel, jak se k tomu postaví pětikoaliční politici a zda takovéto chování vůči jeho rodině odsoudí. „Jestli tohle budete podporovat, jestli budete mlčet, nebo si zachováte alespoň špetku lidskosti a humanismu a odsoudíte tuhle šikanu mojí rodiny,“ uvedl doslova Rajchl.

Daniel Sterzik se k Rajchlovi přidal a tvrdě se obul do končícího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

„Tento člověk včera obtěžoval dceru Jindřicha Rajchla před jejich domem, protože si ze sviňáren, dehonestování a lhaní udělal byznys a neštítí se ničeho. Ten druhý je Vít Rakušan a že jsou spolu, není náhoda. Kdysi se na podobné praktiky specializovala StB. Kruh se uzavřel,“ napsal Sterzik na platformě X.

Také digitální tvůrce Jan Rozek požádal novináře, aby drželi děti mimo politické kauzy. „Vzhledem ke zveřejnění fotografie dítěte u článku a fotografií se sexuálně explicitním obsahem v různých médiích ohledně soukromí rodiny Rajchlovy: Vyzývám proto všechna média i jednotlivé novináře, aby respektovali základní právo dítěte na ochranu identity a soukromí,“ napsal na sociální síti.

Dovolává se ochrany práv osobnosti, ochrany práv dítěte i nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR. „Žádám proto redakce, které zveřejnily fotografie nezletilých dětí v souvislosti s intimní kauzou jejich rodičů, aby tyto snímky neprodleně odstranily a přehodnotily svůj etický přístup k informování veřejnosti,“ zdůraznil Rozek.

autor: Miloš Polák

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tou revizí pobytu Ukrajinců v ČR?

A taky jak se stavíte k pomoci Ukrajině? Nepomohlo by, což chtěl i sám Zelenský, aby Ukrajinci šli za svou zem bojovat a neschovávali se třeba zde? A jaký bude váš přístup k sociálním dávkám pro Ukrajince?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ve, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseBobyNo1 , 08.11.2025 15:42:12
Fialovou vládou uplácených médií se primárně řeší nějaké Rajchlovo porno. Nevím, co pan Rajchl dělá v soukromí a je mi to jedno. Nevšiml jsem si, že by Fialová média nějak řešila např. herečku Geislerovou poté, co dostala státní vyznamenání. Že žila se dvěma chlapy současně, že nemá ani středoškolské vzdělání a je bez vyučení. Tohle nikdo neřešil. Ale na p. Rajchlovi se vyřádí. Já očekávám, že cajti ten gang nějakého podělaného Arména rozpráší, protože pokud ne, zajedu s kámoši do Prahy, abychom si se členy onoho gangu vážně „promluvili“.

|  6 |  1

