Náhoda? Pšenák a Rakušan. Vidlák vidí souvislost

Poslanec Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, zvolený na kandidátce SPD, podal trestní oznámení na aktivisty vedené Mikem Oganesjanem, zařadil k nim i aktivistu Vojtěcha Pšenáka. „Právě sedím na policejní služebně, kde podávám trestní oznámení na Vojtěcha Pšenáka a další členy Oganesjanova gangu. Dnes totiž před mým domem obtěžovali moji 16letou dceru,“ oznámil Rajchl na svém facebooku.
Ale teď prý Pšenák a jemu podobní překročili všechny meze, když oslovili jeho šestnáctiletou dceru s tím, že se v jejich domě děje něco divného. „Moje dcera se tak bála jít domů, že se rozbrečela, rozklepala a šla pryč, protože se raději tvářila, že v tom domě nebydlí. … A útok na moji dceru je za hranou. Ona přišla, brečela, klepala se a pan Pšenák s nějakým svým kameramanem se smáli a uráželi moji dceru,“ rozčílil se Rajchl.
Teď by prý rád slyšel, jak se k tomu postaví pětikoaliční politici a zda takovéto chování vůči jeho rodině odsoudí. „Jestli tohle budete podporovat, jestli budete mlčet, nebo si zachováte alespoň špetku lidskosti a humanismu a odsoudíte tuhle šikanu mojí rodiny,“ uvedl doslova Rajchl.
Daniel Sterzik se k Rajchlovi přidal a tvrdě se obul do končícího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).
„Tento člověk včera obtěžoval dceru Jindřicha Rajchla před jejich domem, protože si ze sviňáren, dehonestování a lhaní udělal byznys a neštítí se ničeho. Ten druhý je Vít Rakušan a že jsou spolu, není náhoda. Kdysi se na podobné praktiky specializovala StB. Kruh se uzavřel,“ napsal Sterzik na platformě X.
Tento člověk včera obtěžoval dceru @Doktor_JR před jejich domem, protože si ze sviňáren, dehonestování a lhaní udělal byznys a neštítí se ničeho.— VidlakovyKydy (@VidlakovyKydy) November 7, 2025
Ten druhý je @Vit_Rakusan a že jsou spolu, není náhoda.
Kdysi se na podobné praktiky specializovala STB. Kruh se uzavřel. pic.twitter.com/0JPG6xEH8y
Dovolává se ochrany práv osobnosti, ochrany práv dítěte i nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR. „Žádám proto redakce, které zveřejnily fotografie nezletilých dětí v souvislosti s intimní kauzou jejich rodičů, aby tyto snímky neprodleně odstranily a přehodnotily svůj etický přístup k informování veřejnosti,“ zdůraznil Rozek.
autor: Miloš Polák