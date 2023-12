Nahý Vystrčil. V trní. A Jurečka přijede na traktoru. Xaver s Holcem se před svátky odvázali úplně

reklama

Na začátek pánové rozebrali adventní projev šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Moderátor Veselý konstatoval, že šlo o „ostudu“ a dodal: „Proč ten člověk pronáší projevy, když nemluví, ale kokrhá,“ chytal se za hlavu. Společně s Holcem se shodli, že především Vystrčil ani „nemá, co říct“.

Rozhodně by Vystrčilovi přisoudili spíše práci za kasou: „Mohl by dělat v Lidlu, nabírají tam za 36 tisíc hrubého,“ vtipkoval Holec. „Je u toho jak nahý v trní, to je okresní bafuňář, může dělat pokladníka nějakého fotbalového týmu Horní Prčice,“ řekl v pořadu Xaver Live Veselý na adresu předsedy Senátu pro jeho projev, v němž „plkal hrozné hlouposti“.

Následně Holec upozornil Veselého, kdo podle Vystrčilova projevu „může za naši energetickou závislost na Rusku“. „Můžou za to všechny předchozí vlády a prezidenti, i ti, co je volili,“ pousmál se komentátor.

Do Vystrčila se Veselý poté opřel slovy: „Tito lidé nemají dělat projev, když jste pan nikdo..., je to směšný,“ povzdechl si.

V kontextu toho Holec ocenil předsedkyni Poslanecké sněmovny za to, že je v tomto ohledu soudná a s žádným adventním, vánočním či novoročním projevem nepřišla. „Musím poděkovat Markétě Pekarové Adamové za to, že nepromluví, neřekne ani slovo. Asi viděla Miloše a řekla si: ‚Jezišmarjá, tohle je i na mě moc.‘ Zamknula si pusu,“ uvedl.

Veselý vzpomněl na projevy někdejších hlav státu: „Havlovy projevy, to byl literát. Klausovy projevy zařezávaly, bylo tam něco, o čem se diskutovalo. To samé Zeman... Ale teď přijdou tihle..., ještě chybí aby nějaký projev řekl Jurečka,“ podotkl.

Holec nabídl ale vysvětlení, proč projevu Jurečky se Česko nikdy nedočká: „Jurečka je neprojevář. Nehraje si na žádného hodnotovce, signalistu. Jurečka je šíbr, bude v jakékoliv vládě. Proto nebude přednášet žádné projevy, aby za ním žádné projevy nebyly v digitálu. Jurečka tím propluje. On ví, kde je přesně jeho funkce,“ komentuje Holec politickou dráhu současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Psali jsme: Odhad proti Fialovi: Babiš vyhraje volby. Zřejmě o hodně! Padlo neuvěřitelné číslo

Tomu Veselý kontroval s tím, že Jurečka by sáhl po každé příležitosti, kdy by mohla projev přednést: „Jurečka ví, že jeho limit je šestnáctá brázda, když oře traktorem, to možná ví. Ale kdyby mu nabídli, že by mohl být ředitel Zeměkoule, tak řekne: ‚Počkejte, zaparkuju traktor, očistím si holínky a jdu na to.‘ Viděl jsem ho přednášet projev na Zemi živitelce a byla to katastrofa,“ poznamenal.

„Xavere, vzpomeňte si, když bylo tornádo na Moravě, kdo sedl do traktoru a přivezl nějakou pomoc. To Jurečka umí. Vystrčil by tam přivezl nějaké... Co to přivezl Ukrajincům? Svíčku, kde si můžou ohřát oběd a ještě nějakou úplnou pi*ovinu. Ale Jurečkovi, tomu někdo správně poradil: ‚Teď sedni do traktoru a jeď!‘ Lidi to ocenili. Vystrčil je jenom směšný,“ sdělil komentátor Holec s tím, že Jurečka vymazává lidovce v angažmá v trojkoalici Spolu z mapy.

Veselý má prý informace, že Jurečka už je „jednou nohou zpět v kravíně“, vše podle něj ukáže blížící se sjezd lidovců.

Společně se bavili i nad výroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který připustil, že vláda lidi zklamala, ale činila tak pro svou stabilitu. A okomentoval plakát s vakem na mrtvoly s textem „Vít Rakušan s celou rodinou“, který se objevil na Kolínsku. Podobně nechal Rakušan vyvěsit plachtu s Putinem ve vaku na mrtvoly na budově ministerstva vnitra. „Považuji to za nechutnou a odpornou věc. Kdo nechal udělat plakát Rakušana a jeho rodiny ve vaku na mrtvoly, tak to je debil a stejný debil je Rakušan. Je mi líto jeho a jeho rodiny, je to odporný, ale on je ještě odpornější, je to prasátko,“ řekl Veselý.

Opačný názory měl Holec, který Rakušana nelituje, jelikož to sám de facto způsobil: „Kdyby nebyl první debil Rakušan, tak se tohle nestalo,“ upozornil s tím, že líto mu Rakušana není. „On podporoval to, ať Babišovi nosí kříže před barák, mně ho líto není. Tyhle symboly hodil do společnosti a politiky on,“ doplnil.

Už nyní je jasné, že vládě stabilita už dlouho nevydrží, míní Veselý. „Alespoň jeden člověk z vlády už řekl, že to prohráli,“ vrátil se ke slovům Rakušana. A nabídl odhad, že stabilita pětikoalici vydrží maximálně do sjezdu ODS nebo do června, podle toho, jak dopadnou evropské volby. „Na sjezdu ODS nezvolí nutelliéra,“ rýpl si do předsedy ODS Fialy. „Jsou dva lidi, kteří mu jdou po krku a organizují to, to je Kuba a Blažek. Celá ODS má z nutelliéra prdel. Kdo viděl Fialu na Nově s Babišem, tak pochopil, že Fiala nemůže být premiérem. Vždyť ten Babiš si s ním vytřel prdel,“ spráskl ruce Veselý nad tím, že Fiala nedokázal dostatečně reagovat na ekonomická témata.

Psali jsme: Atentát na Fialu. Kdo ho spáchal? „Tohle snad není možný,“ žasne Holec „Tohle ředitel toleruje?!“ Moravec zuří. Pozvánka na Radu ČT o jeho excesu vypuštěna Okamura už druhý. „Pěkně jste to dojebal*!“ Silný podporovatel Fialy zděšen „Žijou na jiný planetě“. Pekarová uspořádala topce velkolepý sjezd, Xaver s Holcem funus

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama