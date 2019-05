Nápad Maláčové brnká na komunistickou strunu, píší v Reflexu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se stále nechce vzdát myšlenky na vyšší zdanění bank. Diskusi o sektorové dani se snaží stavět jako debatu o tom, zda raději pomůžeme miliardářům, nebo chudým rodinám s dětmi, všímá si Petr Koblovský z Reflexu.cz, podle nějž je to naprostý nesmysl. Sektorová daň je prý způsob, jak vytáhnout z kapes lidí další peníze pro nahánění voličů a ukazatel naprostého zmaru levicové politiky v této zemi. „ČSSD brnká na komunistickou strunu,“ dodává Koblovský.

Na české sociální demokracii v dnešní podobě je podle Koblovského zcela nepochopitelné, že je pro ni jednodušší a účinnější najít si v uvozovkách bohatého nepřítele, proti kterému je možné veřejně chrastit zbraněmi a používat přitom neférové argumenty. „Jde o primitivní a ubohý způsob bijců proti ‚vrahům z volstrýtu‘ hodný maximálně poválečné vlády nevzdělaných rolníků nebo vrcholného představitele Venezuely, který relativně bohatou zemi přivedl zcela na buben,“ podotkl.

O to horší podle Koblovského je, že těmito argumenty šermuje ministryně, která se v každé druhé větě chlubí svým ekonomickým vzděláním na prestižní univerzitě. „To je naprosto absurdní či spíše zcela šílené,“ míní.

Sociální demokracie šestým rokem ovládá resort práce a sociálních věcí a v souvislost s tím se Koblovský marně ptá, co za tu dobu udělala levicová strana pro modernizaci sociálního systému v České republice. „Nedělejme si iluze, že obecné rekvalifikační programy pracovního úřadu slouží k něčemu jinému než k vyčerpání peněz z různých dotačních fondů,“ podotýká.

Jako naprostý zmar, protipól efektivního státu, a to i v sociálnědemokratickém pojetí, pak označil reakci ministryně Maláčové, když jí na Twitteru advokát upozornil, že stát vede spoustu nelegálních exekucí proti důchodcům, a strhává jim z důchodu relativně významné částky. Odpověděla, že resort s tím nemůže dělat nic jiného než tyto případy vyhledávat ručně, protože na systémové řešení by ministerstvo muselo najmout desítky nových úředníků.

Od toho všeho je prý samozřejmě nezbytné odvést pozornost tím, že vyberou banky, energetické společnosti, operátory, pojišťovny, ale také jejich zaměstnance, dají je do protipólu s maminkami samoživitelkami, důchodci s malým důchodem, se zdravotně postiženými. „A začnou brnkat na strunu, na kterou brnkali komunisté dekády před rokem 1989: Kdo má víc, než jsem měl já před vstupem do strany, měl by mít míň. Po mně potopa,“ dodal na závěr svého textu Koblovský.

