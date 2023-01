Napomáhání trestnému činu, pane generále. Akce Pavla a Ztohoven zděsila nejen právníky

reklama

Kandidát na prezidenta Petr Pavel se na svém twitteru pochlubil, že dohodl vrácení prezidentské standarty odcizené v roce 2015 z Pražského hradu. Dozvěděl se totiž, že tato standarta existuje a že nebyla úplně zničená. V roce 2016 recesistická skupina Ztohoven na svých internetových stránkách psala, že standartu, která byla odcizena z Pražského hradu, rozstříhala na malé díly a rozdají je lidem.

„Dohodl jsem vrácení odcizené standarty z Hradu. Není zničená a vrátí se, kam patří. Nedávno jsem se dozvěděl, že prezidentská standarta, která byla v roce 2015 odcizena z Hradu, existuje a nebyla úplně zničená, jak se povídalo. Zejména pro ty, kteří slouží vlasti, má obrovský symbolický význam. Setkal jsem se proto s lidmi, kteří ji z Hradu vzali. A mám dobrou zprávu – dohodli jsme se na kompromisu. Standarta se na Hrad vrátí, ale až do rukou nového prezidenta,“ poznamenal na svém twitteru Petr Pavel.

„Jejich podmínkou vrácení je, že hlavou státu nebude Andrej Babiš. Mělo by tak dojít k naplnění hesla Pravda vítězí. Do vyhlášení výsledku voleb tedy bude standarta v úschově. Tuto podmínku respektuji a děkuji za takový přístup. Sice neschvaluji, co tehdy udělali, ale rozumím tomu, proč to udělali. Věřím, že situace na Hradě se v březnu změní. Chci tam vrátit politiku založenou na hodnotách demokracie a svobody a jsem rád za dnešní dohodu, že spolu s hodnotami se tam vrátí i prezidentská standarta,“ dodal Pavel.

Ztohoven uvedlo, že vrátí na Hrad standartu, ale že nesmí prezidentské volby vyhrát Andrej Babiš.

DOHODL JSEM VRÁCENÍ ODCIZENÉ STANDARTY Z HRADU. NENÍ ZNIČENÁ A VRÁTÍ SE, KAM PATŘÍ. Nedávno jsem se dozvěděl, že prezidentská standarta, která byla v roce 2015 odcizena z Hradu, existuje a nebyla úplně zničena, jak se povídalo. 1/4 pic.twitter.com/XbbnwnsoxQ — Petr Pavel (@general_pavel) January 6, 2023

Před Pavlovým vyjednáváním o standartě důrazně varuje advokátka a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Té přišla situace tak absurdní, že si nejdříve myslela, že chce někdo generála Pavla napálit: „Napřed jsem byla přesvědčena, že jde o podvrh, který má pana generála zdiskreditovat ve volební kampani. Nevěřila jsem totiž ani minutu, že by něco takového bylo možné. Ale je to prý pravdivý příspěvek… To nemohu přejít…“ píše úvodem svého facebookového komentáře.

Nelze podle jejích slov akceptovat, že by si zloději kladli podmínky, komu a kdy vrátí ukradenou věc. „Plati-li pro každého z nás stále ještě stejné zákony, policie by měla hned pana generála předvolat jako svědka v dané věci, protože dal jasně najevo, že zná zloděje, kteří mají evidentně u sebe ukradenou věc, neboť s nimi dokonce osobně jednal. Oznamovací povinnost u tohoto trestného činu není, ale policie má povinnost konat, dozví-li se o důkazu – a tou je právě ona svědecká výpověď,“ připomíná.

A upozorňuje: „Budeme-li vyjadřovat pochopení ke krádežím tohoto typu a odvíjet ho od politických sympatií a antipatií, můžeme tím spustit lavinu. Nikdy bych nemohla mít pochopení ke zlodějům standarty, i když by budoucí prezident nebyl můj šálek čaje… Zloději by tedy udělali nejlépe, kdyby ukradenou standartu odevzdali ihned na policii. Tím odstraní dilema policie o svědecké výpovědi pana generála, a nejvíc tím pomohou hlavně jemu, když už bylo zveřejněno to, co bylo,“ uzavírá advokátka.

Z právního hlediska zvedá v tomto případě výstražný ukazováček také internetový glosátor Martin Gust: „Pan generál by rád zahájil prezidentování podílnictvím na trestné činnosti a spoluúčastí na zatajení odcizené věci. Očekávám, že nečinné orgány se začnou činit,“ napsal.

„Tomu se říká nepřekažení trestného činu, par. 367 odst. 1 trestního zákoníku,“ konstatoval k akci generála právník Pavel Hasenkopf.

Dění reflektoval i redaktor ČT Petr Vašek, podle kterého by zloději měli standartu vrátit bez jakýchkoli podmínek. „Chápu samozřejmě umělecké vyjádření, to už proběhlo, a neměli by prezidentskou standartu vrátit hned a bez jakýchkoli podmínek a bez jakéhokoli domlouvání kýmkoli, když teda zase už existuje a když ji... dejme tomu odcizili ze střechy Hradu?“ vyzval k zamyšlení.

Standartu měli recesisté odcizit v roce 2015, kdy místo ní vyvěsili červené trenýrky, a to na protest proti politice Miloše Zemana. Převlečeni za kominíky tehdy po lešení vylezli na střechu Hradu. Po činu zveřejnili prohlášení, ve kterém Zemana kritizovali. Podle nich spodní prádlo představuje „standartu muže, který se nestydí za nic“. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček následně uvedl, že celková škoda dosáhla 100 tisíc korun. Hrad okamžitě reagoval tvrzením o zneuctění standarty, které staví členy Ztohoven „na roveň nacistů“.

Standartu prezidenta republiky jako jeden ze státních symbolů chrání zákon. Její zničení je přestupek, za který může být uložena pokuta do 10 tisíc korun. Více členům „umělecké“ skupiny Ztohoven za její rozstříhání nehrozilo. V minulosti však byly postihy přísnější. Po roce 1920 hrozilo až šest měsíců vězení nebo pokuta 20 tisíc tehdejších korun, což byly čtyři měsíční platy premiéra.

