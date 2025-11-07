Náš cíl zůstává jasný, hlásí z Kyjeva

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Zásadní problém je prý v tom, že Rusové prolomili obranu na jihu města a postupují ulicemi plnými trosek. V tuto chvíli prý není pravděpodobné, že by se Ukrajincům ještě podařilo Pokrovsk od Rusů vyčistit. Realita je taková, ž Rusové postupují po malých skupinkách z jihu na sever města. A jak se přesouvají, ukrajinští piloti dronů jsou ve stále větším nebezpečí. Zvlášť, když ukrajinské logistické trasy jsou pod tlakem ruských útoků. Ukrajinci ztrácejí další a další techniku.
Mezitím se v sousedním průmyslovém městě Myrnohrad, kde jsou nasazeny ukrajinské brigády, které stále drží obranu, ale jejich situace se podle serveru Kyiv Independent radikálně zhoršuje. Fakticky se mění v noční můru. Narůstá hrozba jejich obklíčení.
„Pokud někdo v blízké budoucnosti nepodepíše rozkaz ke stažení vojsk z Pokrovska a Myrnohradu, můžeme se ocitnout v situaci, kdy ztratíme značný počet vysoce motivovaných výsadkářů a námořní pěchoty,“ napsal na facebooku novinář a dobrovolník Vitalij Dejneha, spoluzakladatel fondu Come Back Alive. „Můžeme se ocitnout v situaci, kdy nebude nikdo, kdo by zalátal díru vpředu, a opevnění vykopaná v našem týlu rychle padnou do rukou nepřítele,“ dodal.
Dejneha napsal, že Pokrovsk je fakticky ztracen, ale nejvyšší vojenské a politické vedení si to nechce připustit, protože z nižších pater velení jim přicházejí lživé zprávy o vývoji situace.
Také norský politolog Glenn Diesen s odkazem na mapy kolující po sociálních sítích napsal, že Pokrovsk padl.
„Pokrovsk padl a Myrnohrad byl kompletně obklíčen, přičemž v kotli se nacházejí tisíce ukrajinských vojáků. Záběry ukazují, jak se mnoho vojáků vzdává. Nastala jedna z nejhorších porážek války,“ napsal Diesen.
Pokrovsk has fallen, and Myrnohrad has been completely surrounded, with thousands of Ukrainian soldiers inside the pocket. Footage appears to show many soldiers surrendering in what has become one of the worst defeats of the war pic.twitter.com/mtfQBkjmRa— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 6, 2025
„Strany se společně rozhodly ukončit omezená jednání, aniž by dosáhly konečné dohody o podmínkách potenciální restrukturalizace,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo financí. Ale vláda chce jednat dál.
Ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko označil nedostatek pokroku v diskusích v posledních týdnech za „politováníhodný“. „Náš cíl zůstává jasný,“ dodal. „Zajistit řešení, které podpoří makroekonomickou stabilitu a oživení Ukrajiny a zároveň zachová naše závazky v rámci programu MMF.“
autor: Miloš Polák