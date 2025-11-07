Náš cíl zůstává jasný, hlásí z Kyjeva

07.11.2025 9:04 | Monitoring

Tady jsme to ztratili. Hrozí, že ztratíme i elitní vojáky. Velení nezná pravdu o situaci na místě. Z Pokrovsku se Ukrajinou šíří hrozivé zprávy. A k tomu se zatím Ukrajina nedohodla na řešení svých narůstajících dluhů.

Náš cíl zůstává jasný, hlásí z Kyjeva
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na ukrajinský výsadek u Pokrovsku

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 14804 lidí
Na Ukrajině se stále ještě bojuje o Pokrovsk. Server Kyiv Independent napsal, že Ukrajinci se tady pohybují na ostří nože. „Je to pěkný bordel, banda našich vojáků a banda bastardů, a to všechno pohromadě,“ prozradil serveru jeden z pilotů dronů pod podmínkou, že zůstane v anonymitě. „Ale ve skutečnosti je Pokrovsk jednoduše pohlcován; nepřátelští vojáci pronikají dovnitř a zaujímají pozice,“ uvedli k situaci v Pokrovsku analytici ukrajinské skupiny Deep State.

Zásadní problém je prý v tom, že Rusové prolomili obranu na jihu města a postupují ulicemi plnými trosek. V tuto chvíli prý není pravděpodobné, že by se Ukrajincům ještě podařilo Pokrovsk od Rusů vyčistit. Realita je taková, ž Rusové postupují po malých skupinkách z jihu na sever města. A jak se přesouvají, ukrajinští piloti dronů jsou ve stále větším nebezpečí. Zvlášť, když ukrajinské logistické trasy jsou pod tlakem ruských útoků. Ukrajinci ztrácejí další a další techniku.

Mezitím se v sousedním průmyslovém městě Myrnohrad, kde jsou nasazeny ukrajinské brigády, které stále drží obranu, ale jejich situace se podle serveru Kyiv Independent radikálně zhoršuje. Fakticky se mění v noční můru. Narůstá hrozba jejich obklíčení.

„Pokud někdo v blízké budoucnosti nepodepíše rozkaz ke stažení vojsk z Pokrovska a Myrnohradu, můžeme se ocitnout v situaci, kdy ztratíme značný počet vysoce motivovaných výsadkářů a námořní pěchoty,“ napsal na facebooku novinář a dobrovolník Vitalij Dejneha, spoluzakladatel fondu Come Back Alive. „Můžeme se ocitnout v situaci, kdy nebude nikdo, kdo by zalátal díru vpředu, a opevnění vykopaná v našem týlu rychle padnou do rukou nepřítele,“ dodal.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
5%
3%
hlasovalo: 16326 lidí
Jeden ukrajinský velitel praporu, který s deníkem Kyiv Independent hovořil pod podmínkou anonymity vzhledem k neschválené povaze svých komentářů, uvedl, že během nedávných rotací se jeho pěšáci několikrát dostali do přímých střeleckých střetů s ruskými vojáky. Podle velitele je hustota ruských dronů a min v oblasti tak vysoká, že koridorem nejsou schopna projet žádná vozidla, a dokonce ani bezpilotní pozemní vozidla – často používaná v takových podmínkách – cestu obvykle nepřežijí.

Dejneha napsal, že Pokrovsk je fakticky ztracen, ale nejvyšší vojenské a politické vedení si to nechce připustit, protože z nižších pater velení jim přicházejí lživé zprávy o vývoji situace.

Také norský politolog Glenn Diesen s odkazem na mapy kolující po sociálních sítích napsal, že Pokrovsk padl.

„Pokrovsk padl a Myrnohrad byl kompletně obklíčen, přičemž v kotli se nacházejí tisíce ukrajinských vojáků. Záběry ukazují, jak se mnoho vojáků vzdává. Nastala jedna z nejhorších porážek války,“ napsal Diesen.

 

 

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 19844 lidí
Agentura Reuters ve stejné době hlásí, že jednání mezi Ukrajinou a jejími věřiteli – držiteli dluhopisů navázaných na HDP – již podruhé zkrachovala.

„Strany se společně rozhodly ukončit omezená jednání, aniž by dosáhly konečné dohody o podmínkách potenciální restrukturalizace,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo financí. Ale vláda chce jednat dál.

Ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko označil nedostatek pokroku v diskusích v posledních týdnech za „politováníhodný“. „Náš cíl zůstává jasný,“ dodal. „Zajistit řešení, které podpoří makroekonomickou stabilitu a oživení Ukrajiny a zároveň zachová naše závazky v rámci programu MMF.“

Psali jsme:

Zelenskyj promluvil od Pokrovsku, situace dál kritická
Rusům „fandí“ i počasí. Co se doopravdy děje v Pokrovsku
Ukrajina chce do EU v roce 2028, nejhůř v roce 2030
Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraines-defense-of-pokrovsk-on-a-knife-edge-as-high-command-resists-calls-to-withdraw/

https://t.co/mtfQBkjmRa

https://twitter.com/Glenn_Diesen/status/1986507439034757543?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/ukraines-talks-with-gdp-linked-debt-holders-break-down-second-time-2025-11-06/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Facebook , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Pokrovsk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte ztrátu Pokrovsku jako zásadní prohru války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Popírání genocidy

Chápu vás dobře, že vy byste chcete zrušit zákon, který za trestný čin považuje popírání genocidy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Stanjurovy lži: Rychlá finanční pomoc a 40 miliard na obnovu. Plnění slibů však v nedohlednu

4:43 Stanjurovy lži: Rychlá finanční pomoc a 40 miliard na obnovu. Plnění slibů však v nedohlednu

„Vůbec si nedovedu představit, že to, co si dovolil ministr financí, bych si dovolila já či některý …