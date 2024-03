Naštvaní Češi z Václaváku Fialu „nezaujali“. Toto měl na práci

reklama

Jindřich Rajchl dnešní shromáždění označil jako signál pro premiéra Petra Fialu. „Začněte respektovat vůli našich obyvatel, nebo podejte demisi," řekl ve svém projevu předseda strany PRO.

Na demonstraci opakovaně vystoupila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, poslanci SPD Jaroslav Foldyna, Jiří Kobza nebo exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, působící nyní v hnutí PRO Jindřicha Rajchla. Zazněl i předtočený proslov bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Premiér Petr Fiala v minulosti v reakci na demonstrace na Václavském náměstí, kam přišly masy lidí se vymezit proti jeho vládě, uváděl, že je organizovali proruské síly a dezoláti.

Dnes se podobných komentářů zdržel a na sociální síti X informoval, že se vydal do Hradce Králové a Mělníka podpořit stranické kolegy před blížícími se krajskými volbami. Neopomněl varovat před populisty a extrémisty. „V letošním ,supervolebním' roce půjde o hodně – nejen o to, kdo zasedne v Evropském parlamentu, v Senátu, či v čele krajů, ale i o budoucí charakter státu. Populisté a extremisté se totiž nezastaví před ničím. Mysleme na to. I proto jsem dnes jel do Hradce Králové a do Mělníka podpořit Martina Červíčka a Jana Skopečka, kteří na podzim povedou naše kandidátky do krajských voleb. Všem delegátům děkuji za výbornou diskusi a za mou nominaci na předsedu ODS,“ napsal Petr Fiala.

Lidé mu před příspěvkem dali za pravdu v tom, že v „supervolebním“ roce půjde skutečně o hodně, avšak především o to, aby vláda premiéra Fialy skončila. „Je potřeba vás a ostatní lháře, kteří svým kolaborantstvím s cizími zájmy proti zájmům této země ohrožují její budoucnost i samu existenci. Jste zlo, které musí být zbaveno moci...,“ zaznělo v reakci.

Ani ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) manifestaci na Václavském náměstí nekomentoval. Podle jeho příspěvku na platformě X se věnoval přípravě na další Debatu bez cenzury. „Byl jsem se před poslední z první série Debat bez cenzury trochu protáhnout. Právě odcházím z volejbalové šatny a chtěl bych vás pozvat na poslední z debat první série Debat bez cenzury, tentokrát v Havířově,“ zval ministr na pondělní akci Starostů a nezávislých, kdy jezdí debatovat do regionů, které současnou vládní koalici nevolili.

Lidé ale žádali po Rakušanovi okomentování dění na dnešní demonstraci: „Vám nevadí, že Hašek, školící u vás úředníky, se zúčastnil protivládní demonstrace? Jak tu věc vyřešíte? Aha, asi nijak,“ napsal Jiří Pykal.

Ve svém projevu na protivládním protestu odmítl přijetí společné evropské měny, kritizoval klimatickou politiku Evropské unie, věnoval se také Ukrajině a nutnosti zahájení mírových jednání. Uvedl, že Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů, ignoruje potřeby občanů a také omezuje svobodu slova.

