Naštvaný Donald Trump pronesl projev, o kterém se u nás nepíše. Šlo i o Rusko

Celá aféra se točí kolem investic do infrastruktury Spojených států. Zástupci demokratů Nancy Pelosiová a Chuck Schumer se ve středu sešli s prezidentem Trumpem. Setkání však bylo krátké, a než dotyční něco řekli, Trump se po úvodních slovech sebral a odešel. Důvodem je údajně to, co Pelosiová o Trumpovi řekla před schůzkou, že se snaží ututlat fakta při vyšetřování. Hned po tomto krátkém setkání prezident promluvil ke shromážděným novinářům.

Trump nejdříve poznamenal, že Spojeným státům se nikdy nedařilo lépe než dosud. „Překonáváme rekordy v ekonomice, v zaměstnanosti, máme nejvíc zaměstnaných v historii naší země, máme nejlepší čísla nezaměstnanosti v historii naší země, v některých oblastech za 51 let, ale povětšinou v celé historii. Firmy se stěhují zpátky, věci se daří, a tak jsem řekl, sedněme si nad infrastrukturou, to zvládneme, to je jedno z těch snadnějších témat.“

Dále tvrdil, že na jednání byl obviněn, že se snaží ututlat fakta spojená s vyšetřováním. „Já nic netutlám, to vy víte líp než kdo jiný. A koukal jsem se na seznam toho, co jsme udělali. 2 500 předvolání k soudu. A já je nechal všechny mluvit, poradce z Bílého domu jsem nechal mluvit 30 hodin. 19 právníků zvláštního výboru, 40 agentů FBI, řekl jsem, aby to otevřeli všechno. Ať mají, co chtějí. Skoro 500 povolení k domovní prohlídce. Povolení k prohlídce, viděli jste ho předtím někdo? Já taky ne. A z těch 19 lidí, kteří vedli vyšetřování, kteří řídili toto vyšetřování nebo jak tomu chcete říkat, spolu s Bobem Muellerem (hlavním vyšetřovatelem) byla většina přispěvatelé demokratů, Hillary Clintonové. Nenáviděli prezidenta Trumpa, nenáviděli ho s obzvláštní záští. Šli na její povolební party (Clintonové) a zjistili, že to je tryzna. A byli rozzuření,“ zdůvodňoval prezident, proč se vede „hon na čarodějnice“, jak nazývá vyšetřování své osoby.

„Toto jsou lidé, kteří po dvou letech a 40 nebo 35 milionech dolarů, bude to ještě víc, až budou zaplaceny všechny účty, zjistili toto: žádná spolupráce, žádné maření výkonu, vůbec nic. Vydali 50 povolení ke sledování hovorů. 500 svědků a pak mi Nancy Pelosiová řekne, že něco tutlám. Už tu bylo vyšetřování Sněmovny reprezentantů, vyšetřování od Senátu, jsme vyšetřovaní jako nikdo jiný, a přitom jsme nic neudělali. Děsně rádi by řekli, že jsme spolupracovali (s Rusy). Děsně rádi by to řekli. Tihle lidi po nás šli. Po republikánech a po prezidentu Trumpovi, chtěli nás dostat,“ tvrdil Donald Trump.

Znovu zopakoval závěry z Muellerovy zprávy, že se členové jeho týmu nedopustili žádné spolupráce s Ruskem, a dodal, že po všem vyšetřování „podezřelých“ telefonních hovorů jeho syna došli vyšetřovatelé k závěru, že mu jednou volal developer a dvakrát pořadatel závodů Nascar.

Podle Trumpa byl zločin spáchán na druhé straně barikády. „Celá tahle aféra byl pokusem sundat prezidenta Spojených států. A měli byste se stydět za to, jak nepravdivě jste o tom psali. Ne všichni, ale hodně z vás,“ pronesl směrem k reportérům.

Trump poznamenal, že se ukazuje pravda toho, co říkal na začátku, že není možné jet po dvou kolejích zároveň. „Buď můžete vyšetřovat, nebo se snažit vylepšit věci v Americe,“ dodal s tím, že již poklesly ceny léků, ale je možné je snížit ještě víc. A problémy s ochranou hranic je prý možné vyřešit za 15 minut, když by demokraté spolupracovali. „Takže vám říkám, že jsem vešel do místnosti a řekl jsem předsedkyni majority sněmovny Nancy Pelosiové a předsedovi minority v Senátu Schumerovi, že se chci postarat o infrastrukturu ještě víc než oni. Ale ne v těchhle podmínkách.“ Trump pak demokratům vzkázal, aby se vypořádali s těmito „falešnými vyšetřováními“, a odvolával se na Wall Street Journal, který také seznal, že Muellerovi nebylo bráněno ve vyšetřování. Dále prezident varoval, že pokud bude zvolen za prezidenta nebo prezidentku demokrat a republikáni budou mít většinu, mohou ho či ji odvolat s jakýmkoliv důvodem.

Nicméně podle Schumera byla celá věc naplánovaná a důvod není, že je Trump vyšetřován, ani to, co řekla Pelosiová, ale to, že Trump neví, z čeho masivní investice financovat, takže raději tímto způsobem mlží.

autor: kas