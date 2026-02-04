Červený (Motoristé): Musíme vyplácet spoustu věcí, které nechceme vyplácet

Vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, já musím, jménem pana předsedajícího, zareagovat na pana kolegu. Vášnivá debata ohledně rozpočtu a že my Motoristé nejsme pravicoví. Já bych panu kolegovi rád připomněl jednu věc, tento rozpočet není vlády pana Babiše, tento rozpočet je opravený rozpočet ještě předchozí vlády pana Fialy. My to říkáme ve všech těch debatách, máte zákonem nastavené mandatorní výdaje, které vzrostly díky vám, my je musíme hradit. My to nemůžeme udělat, protože z vaší strany by byl okamžitě tady pro nás kulomet, jak to, že porušujeme zákony. Takže my zákony neporušujeme, my bohužel musíme vyplácet spoustu věcí, které nechceme vyplácet, a my to během tohoto roku změníme. Tady pan doktor Pikora to neustále zmiňuje ve všech svých výstupech, můžeme změnit rozpočet, můžeme, ale až změníme judikaturu, abychom změnili mandatorní výdaje.
A k rozpočtům. Každé ministerstvo proškrtalo reálný rozpočet, ne, to divadlo pana Stanjury, reálný rozpočet o 5 až 10 procent. A my Motoristé jsme šli příkladem, 7 až 10 procent dolů. Myslím, že to video s panem Macinkou bylo legendární, co jsme všechno škrtli, v jakých stovkách milionů korun, ne-li miliard. Takže ano, my jsme pravicoví, ale zároveň nemůžeme porušovat zákony, které určují mandatorní výdaje. Ale nebojte, my je letos změníme, i kdybyste tady udělali stávku, my je změníme. Děkuji moc. (Potlesk z řad koalice.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.