Návrh nikdo neslyšel, Pekarová ho stejně nechala schválit. A ve sněmovně začalo pravé peklo

Vládní koalice se čtvrtým dnem snaží prosadit korespondenční volbu, a podle opozice kvůli tomu dokonce porušuje jednací řád Sněmovny. Pětikoaliční poslanci si prohlasovali omezení faktických poznámek, což podle opozice nese znaky totality a pošlapávání demokracie. „Garantuji vám, že si na sebe šijete bič, že za dva roky budete mít také jen dvě faktické poznámky. A až se tady vykecáte, všechny tyhle zákony vám zrušíme,“ hřímal šéf poslanců SPD Radim Fiala, že po volbách se situace obrátí. Vládní poslanci odpoledne sporné ustanovení novým hlasováním raději zrušili.

V Poslanecké sněmovně čtvrtým dnem probíhá vyostřené jednání o zavedení korespondenční volby. Opozice jednání obstruuje dlouhými vystoupeními poslanců s přednostním právem a také množstvím faktických poznámek. Vládní koalice proto ve snaze dostat se v jednání dál prosadila, že každý poslanec může vystoupit jenom dvakrát včetně faktických poznámek.

Návrh přednesl poslanec TOP 09 Jan Jakob v rámci své faktické poznámky, přičemž kvůli dodržení času ani nestihl návrh doříct. Kvůli hluku v sále navíc část poslanců návrh neslyšela. Předsedající šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) přesto dala o návrhu hlasovat. Návrh byl koaličními poslanci přijat, což členové opozice označili za závažné porušení jednacího řádu.

„Já si myslím, že to, co se tady děje, je flagrantní porušení jednacího řádu. Vy nás tady poučujete, že faktické máme využívat, abychom reagovali na předřečníky. A pak vystoupí Honza Jakob a řekne tady vlastně procedurální návrh, který ani nestačil doříct. On to nestačil doříct. Ty dvě minuty, kdybyste mu to utnula, jako to utínáte nám, poctivě, tak to tady nezaznělo. A my hlasujeme o něčem, co navrhovatel neřekne ve dvou minutách, vy to potom nějakým způsobem interpretujete. A to je způsob hlasování? To jste se fakt už zbláznili?“ prohlásil Patrik Nacher (ANO). Stejně tak se proti vymezila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová nebo Radek Vondráček, podle nějž je to pošlapání demokratických principů a právního státu.

Proti se následně vymezila další řada poslanců včetně předsedy SPD Tomia Okamury a dalších. Nejostřeji ale reagoval předseda poslanců SPD Radim Fiala, který poslancům pětikoalice vzkázal, že v příštím volebním období budou také omezováni, ať se na to raději připraví.

Ing. Radim Fiala SPD



„Prosím vás, to, co se tady děje, já jsem tady velmi dlouho, se tady od roku 1989 nestalo! Od roku 1989! Já si myslím, že jste dali jasnou odpověď všem novinářům na otázku, jak je to s tou totalitou, jestli nějaká přichází, nebo ne. Jak je to? Dali jste jasnou odpověď na otázku s cenzurou, se svobodou projevu a se všemi dalšími věcmi, které se týkají svobod lidí v této zemi. Takže platí to, co řekla paní Markéta Pekarová Adamová, že máme sedět v rohu a šoupat nohama jako opozice, protože vy máte 108 a my nemůžeme nic!“ čílil se Fiala.

„Tak já vám garantuju, že toto, co si tady teď prohlasováváte, na vás čeká za dva roky. To vám garantuju! To vám garantuju, že budete mít také dvě faktické, a počkáme, až se vykecáte, a pak uvidíte a pak vám ty zákony všechny zrušíme, ty, co tady děláte. Vy si šijete bič sami na sebe, demokrati!“ dodal Fiala za bouřlivého potlesku poslanců z opozičních lavic.

Schůze byla poté přerušena a po jednání grémia, kde má zastoupení i opozice, vládní poslanci přišli s novým protokolárním návrhem, který původní Jakobův návrh zrušil. To ocenil předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). „Vrátili jsme se nohama na zem,“ uvedl. V pokračování jednání o korespondenční volbě tak opět platí neomezené faktické poznámky a vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát deset minut.

