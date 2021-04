Ne roušky, ne testy. Děti se obrátily na Rychetského

reklama

Dnešním dnem se do školních lavic vrací část dětí. Jde o děti z mateřských škol a z 1. stupně základních škol, vrací se pod podmínkou, že se účastní rotační výuky, to jest, že se týden budou vzdělávat doma a týden ve škole, a současně budou dvakrát týdně podstupovat test na koronavirus, aby se co nejvíce dařilo brzdit další šíření epidemie.

A to se ani trochu nelíbí rodičům dvou dětí. Podali proto stížnost k Ústavnímu soudu ČR. Při jednáních je bude zastupovat advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Ta se rozhodla rodiče zastupovat, neboť je přesvědčena, že stát nemá právo nařizovat podobné věcí, pokud nemůže stoprocentně zaručit, že tím nebude poškozeno zdraví dětí.

Ve stížnosti se uvádí, že aby mohlo být zasaženo do ústavních práv, musí to být jednoznačně odůvodněno a podloženo, což dle stěžovatelů není a nikdy nebylo. Muselo by být především postaveno na jisto, že celodenní nošení roušek a opakované kolektivní testování nepoškozuje dětem fyzické a psychické zdraví, což se přes četné výhrady významných lékařských osobností nestalo.

„Pokud jde o ústavní stížnost, stojím si za každým slovem. Nelze aplikovat opatření, která ohrožují zdraví dětí, ať by byl důvod jakýkoli. O to více, že smysluplnost opatření není jakkoli podložena. Ministerstvo uteklo jak před odborníky z oblasti medicíny, tak před právníky. Opatření je tak politickým rozhodnutím, nikoli medicínským. Nyní jde o to, zda to Ústavní soud shledá za otázku naléhavého právního významu, a rozhodne. S ohledem na to, že jde o malé děti a jejich zdraví, by k tomu dojít mohl. Naděje umírá poslední, protože to, co se nyní děje, považuji hrubě za hranou principů právního státu,“ poznamenala k tomu advokátka ve vyjádření, které zaslala serveru ParlamentníListy.cz.

Ústvní stížnost zní:

Věc: ÚSTAVNÍ STÍŽNOST proti

-mimořádnému opatření MinisterstvazdravotnictvíČ.j.:MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, o testování žáků ve školáchod 12.dubna 2021schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021,

-mimořádnému opatření Ministerstvazdravotnictví Č.j.:MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN,o nošení ochranných prostředků úst a nosuod 12. dubna2021,schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021,

I.

Podáváme tímto ústavní stížnost proti mimořádnému opatření Ministerstvazdravotnictví Č.j.:MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, o testování žáků ve školáchod 12.dubna 2021schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021,a proti mimořádnému opatření Ministerstvazdravotnictví Č.j.:MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN,o nošení ochranných prostředků úst a nosuod 12. dubna2021,schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021,a to jednak za nezletilé Miroslava Špundu a Marianu Špundovou, a to jako jejich zákonní zástupci, a dále pak jako zákonní zástupci nezletilých, když zastáváme názor, že je citovanými opatřeními zasahovánodo ústavních práv nás všech, a to bez jakéhokoli odůvodnění odpovídající intenzitě tohotozásahu. Oprávnění podat ústavní stížnost jménem našich nezletilých dětí bez souhlasu opatrovníka dovozujeme ztoho,ženezletilým nemůže vzniknout jakákoli škoda, když zastupující advokátka se vzdala práva na odměnu, a jiná škodanemůže vzniknout.

Ústavní stížnost podáváme současně jako fyzické osoby,rodiče nezletilých, když je zasahováno do našich právjako zákonných zástupců, a do života rodiny jako takové; ochrana rodinyjepřitom součástí řady mezinárodních úmluv. Pokud jde o důvody, pro které by měl ústavní soud přijmout danou ústavní stížnost a zabývat se jíbez zbytečného odkladu, jeaktuální zásahzejména do ústavního práva na ochranu zdravínezletilých, který žádá okamžité řešení. Aplikace citovaných opatření může způsobit nevratné škodynanejcennější hodnotě, kterou má každá lidská bytost, o to více děti, a toje hodnota zdraví.Proto věc nesnese odkladu, a je proto na místě přímé rozhodnutí Ústavního souduČRnamístopostupu vrámci klasického soudního řízení. Ústavní soud ČR ve věci může jednat, a my věříme, že tak zdůvodu naléhavého zájmu nezletilých dětí vcelé České republice učiní. Jeho rozhodnutí nebude totiž významné jen pro nezletilé, jejichž jménem tutoústavní stížnost podáváme, ale bude mít dopad pro všechny nezletilé děti vcelé České republice, provšechna školskázařízení, a pro zřizovateletěchto školských zařízení, tedybude mít významný obecný dopad, pokud jde o posouzení ústavnosti citovanýchpřijatých opatření. II.Právní argumenty,kterými ústavní stížnost odůvodňujeme, jsou následující.1.Právo na ochranu zdravía právo na vzdělání bez podmínek Listinazákladních práv a svobodkterá je součástí našeho ústavního pořádkuna základě usneseníč. 2/1993 Sb. předsednictva České národní radyvčl.31 zakotvuje, že„Každý má právo na ochranu zdraví.“Úmluva o právech dítěte(Sdělení č. 104/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte),a to včl. 28, odst.1, písm. a): „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména:a) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základnívzdělání“Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádkuna základě usneseníč. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, a právo na vzdělávání zakotvuje včl. 33, odst.1 a 2: Odst.1: „Každý má právo na vzdělání. Školnídocházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.“Odst.2: „Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách“.

Tato ustanovení jsou danými opatřenímihruběporušována, ato pod záminkou aktuální epidemiologické situace.Stěžovatelé nepopírají, že mimořádnésituace si žádají mimořádná řešení, ale současnězastávají názor, žetato mimořádnářešení musí splňovat určitá neprolomitelná kritéria, tedy jsou přesvědčenio tom, že rozhodující orgány nemohou rezignovat na ochranu základních hodnotvabsolutní podoběspřesvědčením,že mohou rozhodovat jakkoli, bez jakýchkoli hranic. Proto tvrdíme, že aby mohla citovaná opatření obstát, musela by splňovat několikzákladních kritérií, kteráby jejich existenci obhájila, tedy až naplněním těchto kritérií by mohla býtzákladní ústavní práva odsunuta, a opatření jim mohla být nadřazena.Tvrdíme tedy, že aby mohlo dojít kodklonu od ochrany základních mezinárodně a ústavně chráněných práv, musí ktomu existovat tak jasné důvody a podklady knim,žetoto porušení práv bude důvodné. Tak tomu však vžádném případě není. Za daná kritéria, která je nutno naplnit, považujeme následující: a)Muselo by být jednoznačně dáno(prokázáno), že celodenní nošení roušek nepoškozuje zdraví nezletilých dětí, a to zejména vdobě, kdy se jim vytváří imunitní systém pro celý život Tato jistota je výrazně zpochybněna odbornými názory specialistů (viz dále), tedy jistota, že dlouhodobé nošení roušek neohrožuje zdraví dětí, dnes neexistuje. Naopak je zmedicínského pohledu možné tvrdit, že zabránění přirozenému dýchání po dobu mnoha hodin denně může trvale a nevratně poškodit dětský organismus. Je-li dána už jenvýznamná pochybnost o tom,že nařízené opatření může poškodit zdraví dětí, nemůže být nikdyuloženo jako povinnosta už vůbec nemůže být podobnou podmínkou podmiňován přístup kzákladnímu vzdělávání. Kdané otázce nebyla zpracována žádná studie, opřená o vědecké (medicínské) argumenty, ale právě naopakřada lékařů –specialistů tvrdí, že dlouhodobé nošení roušek je pro zdraví jednoznačně škodlivé. Návrh opatření vznikl jako laické politické rozhodnutí bez ohledu na pochybnosti specialistů o možný vážný dopad na zdraví dětí, a nijakse stěmito vážnými výhradami nevypořádal.Vokamžiku, kdy není postaveno na jisto, že mnohahodinovénošení roušek nepoškozuje či nemůže poškodit trvale dětský organismus, resp. negativní vliv na jejich zdraví je vysoce pravděpodobný, nelze podobné opatření uložit jako povinnost, a to ani vpřípadě, že určité minoritní až mizivé procento dětí by mohlo být nositeli viru covid. Nelze obecně a plošně ohrozit zdraví 100% dětí a způsobit jim potencionálně trvalé následky pouhým politickým rozhodnutím, které není medicínsky podloženo věrohodnou odbornou studií, která by jednoznačně a na základě vědeckých, nikoli politických argumentů, prokázala, že dlouhodobé nošení roušek nezletilými, a tím omezení přirozeného dýchání, trvalenepoškozuje či nemůže poškodit zdravídětí.

Nic takového ministerstvo zdravotnictví ani vláda nemá kdispozici;opatření přikazující nošení roušek je tak obsahově výhradně laické, neodborné a postrádající elementární argumenty, kterým by jakkoli podobnou povinnost odůvodnilo.Opatření se nijak nevypořádalo výhradamiodborné veřejnosti, a bylo podloženo jen politickou silou. b)Obdobně by muselo být podloženo, že plošné testování všech dětí až 2x týdně je smysluplné, zdraví nijak neohrožující, a nenarušující psychiku dětí. Ministerstvoani vládanemajínic ztoho kdispozici. Otestování bylo rozhodnuto laickými osobami, politicky, bez jakýchkoli odborných podkladů, které by jednak odůvodňovaly smysluplnost daného postupu, a jednak jej obhájily ve vztahu kfyzickému a psychickému zdravídětí. Jedinou studii, která se touto otázkou zabývala, nechal zpracovat Středočeský krajjako jednotka územní samosprávy, a tatostudie došla kzávěru, že testování nemá naprosto žádný smysl (studie je obecně známá a dostupná ve veřejných zdrojích). Anivpřípadě příkazu povinného testování nemáministerstvo zdravotnictví ani vláda kdispozici žádný odborný podklad, a jím navržené opatření je tak laické, neodborné a postrádající elementární argumenty, kterým by přijeté opatřenítestování malých dětí jakkoli odůvodnilo. Nijak se nevypořádalo ani sodbornými výhradami, které zazněly vodborné veřejnosti o nesmyslnosti tohoto testování, a toto opatření bylo prosazeno pouze politicky, tedy silou, nikoli na základě věrohodných odborných argumentů. Aby mohla být přijatá opatřenípovažována za správná, pak by musela vláda obhájit:-Soulad správní úpravouNavrhovaná opatření jsou vjasném rozporu smezinárodními úmluvami, ústavním pořádkem a řadou právníchpředpisů-viz dále.-Opatření by musela být podložena jasnými odbornými podklady zoblasti medicíny,že nepoškozují zdraví dětí fyzické a psychickéŽádné takové podklady neexistují, jedná se o politické rozhodnutí laiků.-Opatření by musela být smysluplná, tedy musel by být jasně odůvodněn princip proporcionality, který se vprávu běžněužívá, tedy zvážit, zda dané nařízení je prostředek rozumný (racionální), nejvhodnější, nejúčinnější a nejmoudřejší; proto by musel být jasně definován cíl, které se tím má dosáhnout, a který opravňuje dané prostředkypoužít, resp. nařídit. Tento cíl definován nebyl,resp. pokud byl definován, pak byl definován laiky (politiky), nikoli odborníky, a proto nemůže obstát. I laická veřejnost jeschopna formulovat argumenty, které dosažení teoretických cílů zpochybňují, cíle navíc zpochybňují i specialisté (vizdále), a jediná studie, která byla vytvořena, a to již zmíněná studie Středočeského kraje, tyto cíle výrazně zpochybnila. Tedy ani pokud jde o smysluplnost, nemá navrhujícíministerstvo žádný odborný podkladmimo svých laických domněnek.

2.

Zákaz diskriminace dětí vpřístupu ke vzdělání Vprávním státě nesmí být nikdo bezdůvodně diskriminován; to je konkrétně zdůrazněno přímo v zákoně č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V § 2, odst.1, písm. a) se uvádí výslovně, že vzdělávání je založeno mj. na zásadě rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminacez důvodurasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavunebo jiného postavení občana. Pokud se odepře účast na základním vzdělávání dítěti jen proto, že odmítá nosit roušku a proto, že se nepodrobí testu, a bude na něj pohlíženo jako dítě nemocné, vytváří se zde jasnásituace, kdy se bezdůvodně dítě prohlásí za nemocné, aniž tomu tak je, a odepře se mu účast na vzdělání, což je jeho ústavně garantované právo. O jeho „nemoci“ tak nebude rozhodovat lékař, ale stát, a to jen proto, aby jej mohl nedůvodně diskriminovat.Tento přístup je právně neobhajitelný. Jedná se o účelově (uměle) vytvářený předpoklad pro diskriminaci, a výrok ministra školství, že na netestované děti bude pohlíženo jako na děti nemocné, je nutné nazvat výrokem jednoznačně protiústavním (když opomineme neodborný výraz „skandální“). Nelze odepřít mezinárodně a ústavně chráněné právo na ochranu zdraví a právo na vzdělání nařízením této nulové právní kvality, jež ukládá opatření obsahově definované laiky, bez jakéhokoli odborného podkladu, bez jakékoli odborné studie, potencionálně ohrožující fyzické a psychické zdraví dětí, na což upozorňuje řada významných odborníků, a které je navíc vzásadním rozporusmezinárodními úmluvami, ústavním pořádkem ČR a dalšími platnými právními předpisy České republiky, a jejichž smysluplnost je více než sporná. Výhrady odborné veřejnosti nebyla nijak věrohodně vyvráceny. Daná opatřenílze současně kvalifikovat jako diskriminační; to přesto, že jakákoli diskriminace ze vzdělávání je vyloučena. Odepření práva na ochranu zdraví a práva na přístupu vzdělání tedy vtestu proporcionality daného práva skvalitou daného opatření nemůže nikdy obstát, protože odůvodnění nařízenítěchto závažných opatření má nulovou odbornou a právní hodnotu, protože odborně(medicínsky)ani právně nebylo nijak odůvodněno.

3.

Zásahy domezinárodně chráněných práv rodiny Zásah citovaných opatření navíc významně zasahuje do života rodiny, a tobezohledu na to, že rodina má významnou mezinárodní právní ochranu. Zprocesu jsou vylučování zákonní zástupci dětí, a školám je doporučováno, aby mezi nezletilé a jejich zákonné zástupce vstupovala policie jako represivní složka.Vpřípadě,že zákonní zástupci odmítnouvystavit své děti daným opatřením,je jejich dítě vyloučeno zprocesu vzdělávání, což jim brání navštěvovat zaměstnání a zajišťovat finanční prostředky pro ekonomickou jistotu rodiny. Zde poukazujeme na porušení těchtomezinárodních právních norem. a)Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právechJedná seo dokument, který upravuje základní lidská práva na mezinárodní úrovni a definuje tři základní oblasti práva na rodinu, znichždvě z nichjsouzajištění pomocia ochranyrodině, která pečuje o děti, a zvláštní ochranadětí.Zde citujemečlánek 10této úmluvy: „Nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou společnosti, zvláště kjejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí“.b)Mezinárodní pakt o občanských a politických právechTen definuje rodinu jako základní jednotku společnosti a z toho plynoucí právo na ochranu, kdy citujeme článek 23:„Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.“Ochrana dětí je pakzakotvena včl.24 danéhopaktu.c)Listina základních práv Evropské unieVychází z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům Evropské unie, z Evropskéúmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikaturySoudního dvora Evropské uniea Evropského soudu pro lidská práva.Uvádípět principů pro formulaci lidských práv: důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita a občanská participaceve věcech veřejných.Zaručuje mimojiné zejménaprávo na vzděláníaprávo na ochranu zdraví.Tato práva jsou pod ochranou soudů.III.Závažnýzásah do dalších práv dítěte a do práv rodičů jako zákonných zástupců, a kumulativní porušování řady právních noremAni přijetí zákona č. 94/2021 Sb., tedy zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ani vyhlášení nouzového stavu, nezrušuje Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a jiné právní předpisy; to přesto, žese tak vláda a ministerstva běžně chovají, a meze, dané právním řádem, ignorují.

Animimořádná situacenesmí vést kbezdůvodnýmexcesůmzmezinárodně a ústavně garantovaných práv, vdaném případě zejména kexcesům zgarantovaného práva na ochranu zdraví a práva na vzdělání, a sopatřeními musí být nakládáno uvážlivě a vsouladu sdodržováním základních právních principů včetně přiměřenosti příkazů, zákazů a represí, a zapečlivého zvažování již zmiňovaného principu proporcionality nařízených opatření. Citovaná opatření formulovanélaiky, t.č. vpolitických funkcích, přikazující celodenní nošení roušek nezletilými dětmi a jejich plošné testování bez ohledu na to -žetatoopatření mohou zasáhnout do zdraví dětí-zda stím rodiče souhlasíči nikoliv-zda jsou či nejsou tato opaření smysluplnáefektivní-zda porušují právní normy včetně Ústavy a Listinu základních práv a svobodjsoujednoznačným excesemzlimitů imimořádných opatření, který nemůže vprávním státě obstát.Zde si dovolujemeocitovat názor slovenské komisařky pro děti Viery Tomanové: „Vychádzajúc z garancií. ktoré vsúvislosti správom na vzdelanie garantuje každému dieťaťu bez rozdielu Dohovor oprávach dieťaťa, aprávny poriadok Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky, zastávam názor, že testovanie maloletých detí (žiakov) na COVOD 19 bez súhlasu rodičov nie je dovolené. Nie je vsúlade sústavným právom na vzdelávaniepodmieňovaťúčasť žiakanaprezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19, ak tento žiak nevykazuje symptómy nakazenia chorobou.Rovnako mám výhrady protiďalšiemu zabezpečovaniu výučby na II. stupni základných škôl astredných škôl on-line spôsobom“.Rozporů zprávními normamije takové množství, že je dále uvádímebez hierarchie významu. 1.Rozpor spandemickým zákonem Právo přikázat celodenní nošení roušek a plošné testování nezletilýchdětínemá oporu vpandemickém zákoně, na který je odkazováno. Opatření tedynemají anistandardní zákonnou oporujako podmínku své platnosti. Pandemický zákon totiž upravuje ve svém § 2, písm. m) právo dát „příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19.“Nikde tam nelze nalézt právo dát testovat nezletiléděti, není komu tento příkaz uložit (školy nemají podobná práva vůči svým žákůmani nejsou správním orgánem, ani zákonným zástupcem dětí), a pokud by tento příkaz měl být uložen rodičům, pak ti by stím museli souhlasit. Tedy ani pandemický zákon neumožňujedát komukoli příkaz testovat nezletilé,když zakotvuje jen právo přikázat testovat zaměstnance zaměstnav

Obdobně nelze uložit nošení roušek, protože škola není správní orgán, který by mohl plnění tohoto druhu vymáhat. To, že škola není správním orgánem ve vztahu kvymáhání dodržování údajné povinnosti dětí podrobit se testování a nošení roušek, mimo jiné znamená, že ani nemůže dodržování těchto opatření jakkoli vynucovat. 2.Rozpor spřestupkovým zákonemZákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnostiza přestupky a řízení o nich, uvádí, že podle § 18, „za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.“Ředitel školy tedy nemá žákům jak bránit vtom, aby byli ve škole přítomni, ačkoli lze předpokládat, žemu tato povinnost vrozporu se zákonem může být uložena –současně však si autoři opatření neuvědomili, že ředitelé ktomu nemají žádné pravomoci,a naopak že se dodržováním (vyžadováním)tohoto příkazu mohou sami dostat do rozporu se zákonem. Vpřípadě neshody se ředitelům doporučujezavolat Policii ČR, popř. městské strážníky kvyřešení situace, kteří údajně situaci zmapují a budou muset řešení přestupku předat příslušné krajské hygienické stanici. Policisté ani strážníci však rovněž nemají žádnou pravomoc vyřešit danou situaci, protože ktomunemají žádnou pravomoc. Tyto otázky svědčí o vysoké míře nekvality zpracování právních otázek navržených opatření, a absolutní nepřipravenosti státu řešit sporné situace, kterých budou na území republiky tisíce.Policie nemůže zasahovat proti neexistujícímu přestupku, navíc nemůže jakkoli vstupovat vkontakt sdítětem bez přítomnosti rodičů, a titorodiče nemohou být za dítě „pachateli“ přestupku, protože žádný přestupek není vůči nim vzákoně definován. Lze tedy říci,že doporučení ředitelům škol o přivolání policie nejen, že nemají oporu vplatné právní úpravě,ale může způsobit personální kolaps –jak ve školách, tak u policie. 3.Rozpor se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona,§ 7, odst.3 „předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého,kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětía mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“.Škola tedy nesmí jakkoli oddělit dítě, které nevykazuje známky akutního onemocnění, tj. takové dítě, které je evidentně zdravé, a jen nepodstoupilo test.Lze tedy jednoznačně konstatovat, že pokyny a doporučení ředitelům škol u vylučování žáků zvýuky jsou vrozporu splatnou právní úpravou, protože vyloučení žáků zvýuky je speciálně upraveno, a odmítnutí testování nebo nenošení roušky tam nespadá.

Tedyanize zákona č. 258/2000 Sb. tedy nevyplývá jakákoli možnost podmínit školnídocházku podstoupením testů. To, že tento postup (plošné nařízení testování) není možný podle zákona o ochraně veřejného zdraví, vyplývá, paradoxně, i ztoho, že i testování zaměstnanců (ale nikoho jiného) řeší přímo pandemickýzákon. Kdyby byl dostačujícím základem § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví, nebylo by nutné přijímat novou regulaci v pandemickém zákoně.Pandemický zákon tak sám popírá legalitu plošného testování nezletilých dětí,tedy podle pandemického zákona toto testování nařídit nelze, a podle zákona o ochraně veřejného zdraví rovněž tak. I dáleuvedený zákon o zdravotnických službách to vylučuje. 4.Rozpor se zákonem o zdravotníchslužbách č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách.Podle § 11 tohoto zákona zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Zdravotní služby tedymůže poskytovat jen zdravotník a je více než sporné, zda tak vůbec může vůči dětem činit ve školní budově, tj. mimo zdravotnické zařízení. Testování je tedy nutné svěřovat pouze odborně způsobilým osobám, což pedagogové nejsou.Je to obdobné,jako by opatřením bylo nařízeno zdravotníkům poskytovatdětem vzdělávání. Pedagogům nemůže být tato povinnost ani uložena, ani jim nemůžebýt uložena povinnost při testování asistovat. Je to zcela vybočení zjejich pracovní náplně a mimo oblast jejich vzdělání. Pokudpedagogové testovat budou, vystavují sami sebe vysoké míře odpovědnosti, které se nemohou zbavit ani tím, že budou tvrdit, žepouze poslechli pokynu jiného. Protiprávní pokyn jiného nemají plnit. Škola by současněměla zajistit bezpečné prostředí pro testování, kde a)jednak nehrozí vzájemná nákaza b)jednak nesmí dojít k vyzrazení citlivého údaje o zdravotním stavu testovaného dítěte. Tyto podmínky jsou fakticky nesplnitelné.Za jakoukoli újmu nese přitom škola odpovědnost.Ochrana osobních údajů pak zůstává zcela opominuta. Nikdy nelze současněnařídit tzv. samotestování samotným dětem, a to zejména vprostorách školy. Škola může dávat pokyny dítěti jen voblasti své vzdělávací činnosti, nikdy voblasti zdravotních služeb. I vtomto smyslu jsou opatření jasným excesem.Zákon o zdravotních službách umožňuje, aby byly bez souhlasu poskytovány zdravotní služby, pokud to stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.Zákon o ochraně veřejného zdraví řeší testování na infekční choroby (laboratorní vyšetření fyzických osob)v § 64.

Podle tohoto ustanovení jsou „fyzické osobypovinny se podrobit laboratornímu vyšetření, jsou-li nemocné nebo alespoň podezřelé znákazy“. Tedy je-li ktestování tento medicínský důvod.Podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona ochraně veřejného zdraví se „osobou podezřelou z nákazy“ rozumí zdravá fyzickáosoba, která bylaběhem inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy. Fyzické osobě může testování na infekční chorobu jako jedno z protiepidemických opatření nařídit hygiena nebo lékař, nikoli ministerstvo nebo pedagog. Z § 67 (Stanovení druhu a způsobuprovedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy), jasně vyplývá, že jde o individuální rozhodnutí, nikoli o plošné nařízení obrovské skupině osob. Protiepidemická opatření se navíc mají zjevně nařizovat pouze v tzv. ohnisku nákazy.Podle § 65 je ohniskem nákazy místo, ve kterém se šíří nákaza. Jeho součástíje nebo byl zdroj nákazy, fyzické osoby podezřelé z nákazy a složky jejich prostředí. Osobě je třeba prokázat, že se v takovém ohnisku nákazy nacházela. Nic ztoho se školských zařízení netýká, jak mj. potvrdila studie Středočeského kraje, a nikde jinde senic podobného potvrdit ani nemohlo, protože školy jsou uzavřeny. Navíc podle § 28 odst. 3 písm. e) bod 1 o zdravotních službách má nezletilý pacient při poskytování zdravotních služeb (tedy i testování) právo nanepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem.Zda je to reálné, nebo se bude plošně porušovat zákon, zatím nebylo odpovězeno, ani to, jak bude řešena hromadná účast rodičů ve vztahu kopatřením dbající co nejmenší kumulace lidí. Přítomnost rodiče navíc nelze podmiňovat např. tím, že on sám má negativní test.Opět to svědčí o absolutní nedomyšlenostínavrhovaných opatření. 5.Porušení čl. 3 Úmluvy o právech dítěte(Sdělení č. 104/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte), kde včlánku 3 se uvádí:1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.2. Státy, kteréjsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.Opatření, které nedbá zdraví dětí, jejich psychického vývoje, nebere ohled na zákonné zástupce, nerespektuje vmnoha ohledech právní úpravuvčetně mezinárodní a ústavní, a kdy zájem dítěte není jednoznačně předním hlediskem, ale preferuje nijak neodůvodněné teoretické úvahy laických osob –politiků, za současného ignorování výhrad specialistů, jevjasném rozporu stímto článkem Úmluvy.

Nelze současněvyloučit, že vliv zde může mít i nedefinovaný zájem ekonomický, tedy nákup obrovského množství testů od soukromých dodavatelů. Ktéto úvaze vedou závěry NKÚ, který prověřoval uzavírané smlouvy zdobynouzového stavu, a současně nesouhlas sněmovny se zveřejněním těchto smluvních vztahů. Děti se tak mohou stát nástrojem zajištění příjmů pro dodavatele testů a roušek. 6.Rozpor s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíněJedná se o sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, konkrétně o článek 5, který jako obecné pravidlo stanoví zcela jednoznačně: „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“7.Jde o nepřípustný zásah do integrity –rozpor sobčanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Podle § 93, odst.1 a 2 platí: Odst.1: Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. ...Odst.2:Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama.IV.Ministerstvo ani vláda se nijak nevypořádalysnázoryodbornéveřejnosti, kterávýznamně zpochybňuječi přímo odsuzujedaná opatření, nebopopírají jejich smysla důvodnost. Souvisí to se všemi částmitéto ústavní stížnosti, nejvíce pak sčástí I., které problematiku shrnuje. Tyto názory pro potřeby rozhodování ústavního soudu kumulativně shrnujemevjejich přímých cotacích.1.MUDr. Hana Zelená MUDr. Hana Zelenáje lékařským garantem mikrobiologických vyšetření, mezi něž patří i diagnostika SARS-CoV-2, ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

a)„Test PCR neříká nic o tom, zda je ve vzorku skutečně přítomen infekční virus, tedy zda je člověk infekční pro okolí. Lidé infikovaní virem SARS-CoV-2 mají pozitivní test několik týdnů až měsíců, pokud jsou ale bez nebo mají jen lehké příznaky, obvykle nejsou nakažliví déle než týden. Proto by výsledky testů měl vždy interpretovat lékař v kontextu klinického stavu pacienta. SARS-CoV-2 není jediný mikroorganismus způsobující infekcedýchacích cest. Proto by měl i o konkrétních vyšetřeních vždy rozhodovat ošetřující lékař.“b)„Masivní testování bezpříznakových osob považuji za neefektivní, protože mezi pozitivními osobami je nepochybně významný podíl těch, kteří infekci prodělali v minulosti a reálně již nejsou pro okolí nakažliví. Na základě jejich klinicky bezvýznamné pozitivity jsou ale testovány další kontakty, umisťovány do karantény a tak to může jít donekonečna.“c)„Zhoršená cirkulace vzduchu pod rouškou je neoddiskutovatelná. Například při sportu je jejich použití nemyslitelné, jelikož sportovec potřebuje více kyslíku. A pro některé nemocné lidi se zhoršenou funkcí plic nebo srdce představuje i běžná chůze námahu srovnatelnou se sportovním výkonem zdravého sportovce. Přesto ani tito lidé nejsou zbaveni povinnosti nositroušku, a to je podle mého názoru chyba.“d)„Jistě, bezpříznakoví také mohou být zdrojem infekce. Ale podle novějších studií se ukazuje, že význam tohoto přenosu je nižší, než se myslelo dříve, a významnější zhlediskašíření jsou lidé spříznaky nemoci. Stejně není možné všechny dohledat. Důležitější je najít co nejvíce osob vylučujících velké množství viru, což jsou především lidé spříznaky. Na to zareagovala aktuálně také například Společnost rakouských infektologů,kteří vydali prohlášení sdoporučenímzaměřit se více na testováníosob spříznaky než na bezpříznakové. Česká odborná Společnost pro lékařskou mikrobiologii se ktomuto dokumentu také přihlásila“.e)„Je to především oosobní zodpovědnosti každého člověka.Apelovat na každého spříznaky nemoci,aby se izoloval od ostatních a nechodil mezi lidi, dokud se neuzdraví, což do letošní sezony ani zdaleka nebyla samozřejmost. Nemocní jsme chodili do práce, do školy vpřesvědčení osvé nenahraditelnosti. To se asi nyní změní, což je dobře. Dále hygiena rukou, zvýšené hygienické standardy vdopravních prostředcích, nákupních centrech–to si myslím, že si ztéto patálie můžeme odnést ido budoucna. Apředevším zdravý životní styl, psychická pohoda, pohyb na čerstvém vzduchu, zdravá strava, všechny známé aosvědčené postupy kcelkovému zlepšování obranyschopnosti organismu. To nás ochrání lépe než špinavé roušky. Nemůžeme přece být zarouškovaní navěky, potřebujeme spolu komunikovat, usmívat se na sebe, vzájemně se poznávat. Aroušky? Mají svůj smysl především vmístech svysokou koncentrací nemocných lidí, ve zdravotnických zařízeních a podobně, ovšem měly by to být řádné profesionální roušky či respirátory sgarantovanou ochranou používané správným způsobem jen po nezbytně nutnou dobu“.f)„Testy jsou nástrojem šíření strachu ve společnosti.“g)Důkazy o efektu roušek či respirátorů při plošném používání jsou slabé. Pokud některé studie nalezly souvislost se snížením přenosu nákazy, jednalo se o validované zdravotnické pomůcky a jejich použití ideálním způsobem přesně podle pokynů výrobců. Při jejich likvidaci je nutno na ně nahlížet jako na infekční odpad a neměly by se používat opakovaně. Tyto podmínky ve školách nelze dodržet a opakovaně používané roušky se mohou stát semeništěm nejrůznějších infekcí.Roušky naobličeji zhoršují cirkulaci vzduchu, zhoršují komfort dýchání a mluvení, přispívají ke snížení soustředění, u citlivějších jedinců vyvolávají bolesti hlavy a pocity dušení, mohou vyvolávat ekzémy a zhoršovat kožní choroby, např. atopický ekzém nebo akné upubertálních dětí. Zhoršují komunikaci i srozumitelnost řeči, nepříznivě působí na psychiku, když nevidíme druhému do obličeje, nepoznáme jej a nevidíme jeho emoce. Negativa převyšují případné přínosy, proto s jejich plošným používáním u dětí ve školách zásadně nesouhlasím.h)Testování dětí jako podmínka je něco mezi nesmyslem a zločinem2.Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.a)„Preventivní testování za normálních okolností není vhodné nikde. Při epidemii jako je tato, bych doporučil testování pracovníků, kteří nejsou očkováni a docházejí dodomovů důchodců a sociálních služeb. ... Mělo by se testovat jen antigenními testy a s vysokou senzitivitou a pokud možno neinvazivními. Pokud chce někdo testovat děti ve škole, ať to udělá jednou průřezově a pokud výskyt pozitivitybude nízký do 2-3 % pak nemá smysl je opakovat často, ale jen občas k „vychytání“. Ve škole je nutné se orientovat dle toho, zda dítě má klinické příznaky a především horečku“.b)Jsem přesvědčen o tom, že rouška je ve škole zbytečná a pokud je státem přikázaná, neměly by ji nosit děti mladší 10 let. Nošení roušky ve škole nesníží současný vysoký počet zemřelých každý den, ale nošení roušky dětmi při kontaktu se seniorem znamená hodně vysoký stupeň ochrany.3.MUDr. Václava Adámková, primářka –Klinická mikrobiologie a ATB centrum v Prazea)Pro prospěšnost nošení roušky nemám žádné vědecké podklady, ani uvnitř ani venku. Snad pouze v respirační sezóně ve zdravotnických zařízeních či domovech pro seniory.

b)Jestliže se stejně netestuje i přítomnost jiných infekčníchagens, tak plošné testování (především antigenními testy) postrádá smysl. Antigenní testy jsou určeny pro symptomatické jedincek detekci infekce, ne pro screening.4.Další odborné výhrady –zobsahu otevřeného dopisujmenovaných orgánům státuLadislavFiala, předseda České lékařské homeopatické společnostiRadkin Honzák, psychiatrJan Hnízdil,internistaarehabilitačnílékařKateřina Lucká, homeopatičkaDavid Petrásek, bioanalytikJan Pirk, kardiochirurg, Roman Šmucler,prezident České stomatologickékomoryJiří Urbánek, byznysový poradce, analytikIvan Vondřich, homeopatikZpublikovaných názorů zmedicínského hlediska: -povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.-upustila od povinného testování osobbezpříznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.-tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany vproduktivnímvěku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace sviremsetká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění.-mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy vminulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.-existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru jenebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.-plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. -zavádění roušek ve školách je zcela vrozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci,jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.-Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci,zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Snázory specialistů nemusí ministerstvo souhlasit; vkaždém případně je však musíodborně a věrohodně vyvrátitpřed zavedením podobných závažných opatření, protože jde o zdraví dětí. V.Ze všehouvedeného lze učinit tato závažné závěry. Přijatá opatření 1.mohou ohrozit fyzické a psychické zdraví nezletilých dětí, a nelze vyloučit ani trvalé následky; ministerstvo se vtomto směru nijak nevypořádalo sodbornými argumenty specialistů a vlastní důvodyničím nepodložilo; jedná se tak o návrh politický, nikoli medicínský, tedy o návrh laiků, t.č. vpolitických funkcích 2.jsou vrozporu smezinárodními úmluvami, ústavním pořádkem ČR a s řadou dalších právních předpisů3.nebyla podrobena testu proporcionality, tedy nebyla podložena a odůvodněna jejich smysluplnost 4.jsou předkládána bez specifikace reálnosti cílů, které by měla naplnit; tyto cíle nebyly hodnověrně ani vytýčeny 5.jsou jednoznačně účelovou diskriminacívpřístupu ke vzdělání 6.přenášejí vysokou míru odpovědnosti na školy, kterým jsou současně doporučovány protiprávní a právně sporné kroky, které nemají žádnou oporu vzákoně, nebo je jejich faktické řešení nemožné; toto přenášení nemá oporu vzákoně, a to ani pandemickém 7.odebírají zákonná právarodičůmjako zákonným zástupcům dětí 8.absolutně neřeší faktické dopady, které mohou nastat řádově vpočtu tisíců (požadavky přítomnosti zákonných zástupců, faktický postup vyloučení žáka zvýuky, doporučovaná nic neřešící přítomnost policie...), které nepochybně zasáhnou klima školy 9.absolutně neřeší informační toky kzákonným zástupcůmdětí 10.nereflektují na to, že nelze dětem přikázat samotestování, ani na fakt, že nezletilý se nemůže dopustit přestupku11.nemají oporu ani vpandemickém zákoně (!)12.nedůvodně zatěžují rodinné rozpočty, když jim přikazují kupovat určitý druh zboží (roušky) bez možnosti volby tedy opatření jsou jasným zneužitím práva ze strany vrchnostenské státní správy.Opatření porušila kumulativnětato úmluvy a právní normy:1.Úmluvuo právech dítěte(Sdělení č. 104/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte), a to včl. 3 a včl. 28, odst.1, písm. a) –právo na vzdělání2.Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, Listina byla přijata usnesením č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, včl. 33, odst.1 a 2 –právo na vzdělání

3.Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, Listina byla přijata usnesením č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, včl. 31 –právo na ochranu zdraví 4.Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti saplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, konkrétně článku 5, dotýkající se souhlasu osoby. 5.Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právechZásah do rodiny. 6.Mezinárodní pakt o občanských a politickýchprávechZásah do rodiny. 7.Listina základních práv Evropské unieZásah do rodiny. 8.Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v § 2, odst.1, písm. a) –zákaz diskriminace vpřístupu ke vzdělání 9.Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, když nařízení daných opatření vněm nemá oporu; upravuje pouze testování zaměstnanců. 10.Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vdoporučeních školám.11.Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 7, odst. 3, který upravuje důvody vyčlenění dítěte jinak, § 64, § 2 odst. 7 písm. a) a § 67 –otázkytestování při infekčních chorobách.12.Zákon č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách ve více ustanoveních, zejména pokud jde o podmínky poskytování zdravotnických služeb. 13.Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., § 93, odst.1 a 2, zásah do integrity Zprávníhohlediska byla příprava přijatých opatření bezprecedentně podceněna, a zavedení opatření se prosazuje pouze politickou silou, když odpovědné osoby si odbornéposudky a studie, které by je opravňovaly podobná opatření zavést, ani neobstaraly; to přesto, ženavrhovaná opatření veformě celodenního nošení roušek a plošného vícečetného testování vjednom týdnu mohou ohrozit fyzické a psychické zdraví dětí, kterých se opatření bezprostředně dotýkají.

Proto tak,jak jsou opatřenípřijata nesmíbýt nikdy aplikována,nemohou být nikdy schválena a aplikována, a to dokonce ani vtompřípadě, že by existovala pouze důvodná pochybnost, zda do zdraví dětí trvale nezasahují, protože právo na ochranu zdraví má jasnou přednost; na základě taktoneodborněuložených povinností nelze odepřít ani druhé základníprávo, a to právo na vzdělání, na kterém mají stěžovatelé jako zákonní zástupci právo trvat. Nelze tedy vžádném případě akceptovat, že věc bude právně postavena tak, že rodiče mají volbu, zda dítě nechají podrobit nezákonným opatřením,nebo si jej ponechají vdomácí výuce. Tento přístup je jasnou diskriminací zdravých dětí, které jsou opatřeními ohrožovány na svém zdraví, a kterým je odepíráno právo na vzdělání, a to pod záminkou, že „teoreticky“ mohou být nositeli viru(aztoho důvodu bude absurdně jejich zdraví systematicky ohrožováno). VI.Ze všech výše uvedených důvodů si stěžovatelé dovolují požádat Ústavní soud ČR, aby se opatřeními, která mají být uvedena do praxe 12. dubna 2021, zabýval bez zbytečného odkladu, ato proto, že mohou být způsobeny nenapravitelné škody na zdraví dětí. O posouzení žádáme Ústavní soud jakoosoby, do jejichž ústavních práv bylo hrubě zasaženo, ale za všechny rodiče dětí vČR.Navrhujeme, aby Ústavní soud ČR přijal nález, kterým zruší jako protiústavní -mimořádnéopatření Ministerstvazdravotnictví Č.j.:MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, o testování žáků ve školáchod 12.dubna 2021schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021,-mimořádnéopatření Ministerstvazdravotnictví Č.j.:MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN,o nošení ochranných prostředků úst a nosuod 12. dubna2021,schváleného vládou ČR dne 6. dubna 2021.Děkujeme. Miroslav ŠpundaMariana Špundovájednající zákonnými zástupciMgr. Martina ŠpundováMartin ŠpundaMgr. Martina ŠpundováMartin Špundav.z. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplováadvokátka

