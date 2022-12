Nebýt covidu, nebýt Ukrajiny... Rajchl překvapil scénářem s Fialou a Rakušanem

„Všechno má svůj smysl. Kdyby tady nebyl covid, kdyby tady nebyla Ukrajina, tak tady ještě dalších 20 let vládnou pánové Rakušanové, pan Fiala, paní Pekarová a naše země by skončila ještě hůř než je na tom v současné době,“ doplnil Rajchl.

reklama

"Často ve svých vystoupeních říkám, že jsem přesvědčen, že všechno, co se v životě děje, tak se děje z nějakého důvodu, a že člověk to musí přijímat a musí se s tím umět vypořádat, s tím, že vysvětlení třeba nalezne až později. My jsme se ve středu vraceli s manželkou z Břeclavi, kde jsme měli krásný setkání s mnoha lidmi. A v Brně, když jsme najížděli na dálnici, manželka řídila, lehce jsme zajeli a minuli jsme správnou odbočku na dálnici. A člověk si v tu chvíli říkal: Sakra, takhle pozdě v noci, ještě zase ztratíme pár minut. A když jsme na tu dálnici najeli, tak jel nějaký cizinec, opilý, s dvěma promilemi, jel v protisměru asi 40 kilometrů, a my jsme ho potkali, manželka se mu vyhnula o pár centimetrů. Ale měli jsme to štěstí, že jsme ho potkali na rovině. Ale každopádně jsme se mu dokázali o pár centimetrů vyhnout. Možná i díky tomu, že jsme v Brně zajeli, tak jsme ho nepotkali někde v zatáčce, kde by to bylo nevyhnutelné. Všechno v životě, i když se na to nejprve zlobíte, tak se může ukázat, že vám to hodně změnilo váš život a že vám to výrazným způsobem pomohlo. Věřte tomu, že všechno v životě má svůj smysl," poznamenal úvodem svého videa šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Fotogalerie: - Manifestace PRO

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 9% Nerudová 71% Pavel 20% hlasovalo: 3454 lidí

"Arogance vlády, respektive Poslanecké sněmovny, přesahuje všechny meze. Oni opravdu ty Ukrajince začali stěhovat z té poslanecké chalupy. Já jsem si fakt říkal, že se tam někdo chytne za nos v momentě, kdy přišla tak obrovská kritika z toho, že prostě kážou solidaritu, ale sami se nedokážou uskromnit, aby náhodou nemohli jet do Harrachova na svoji poslaneckou chalupu, kterou mají zadarmo. Tak jsem si říkal, že se tam někdo probere a řekne: Tak to byla chyba, omlouváme se, samozřejmě, že tam mohou Ukrajinci zůstat. Matky tam mají zaměstnání, děti tam chodí do školy a tak dále. Naštěstí tedy se nestěhují příliš daleko, ale i tak. To jasně ukazuje na tu aroganci, dvojí metr, kdy budou vyzývat k solidaritě, ale sami se prostě budou chovat naprosto farizejsky, protože oni jsou přece ti vyšší, oni jsou ta šlechta, která v momentě, kdy chce jet lyžovat, tak se ta stavba musí vyprázdnit," poznamenal Rajchl k aktuální kauze kolem vystěhování poslaneckých ubytoven na Harrachově, kde od března měly azyl ukrajinské matky s dětmi.

Psali jsme: Nebyla zvládnuta komunikace, vysvětloval Fiala kauzu Harrachov. Ukázal na úředníky sněmovny

"Nevím, jak tady může být ještě někdo, kdo je může volit, tyhlety farizeje, to se nedá jinak nazvat. Absolutní pokrytectví toho největšího kalibru. My tady máme zmrznout, vařit na svetrech, ale oni jedou do Harrachova lyžovat, tak pryč s Ukrajinci! Neskutečné. A pokud někdo ještě věří, že jim jde o obyčejné Ukrajince, že to není jenom nástroj, jak si nahrát levné politické body, jak tady předvádět silácká gesta, kterými se prostě snaží jenom zase získat ty lidi, kteří jim ještě věří ty jejich neuvěřitelné lži. Opravdu vám nestačí to, že tady někdo mluví o tom, jak je potřeba být solidární a pak vystěhuje Ukrajince z chalupy, protože chce jet lyžovat?" ptal se Rajchl.

Fotogalerie: - Okamura versus Pekarová

Psali jsme: Sjednotili se za Baštou. Desítky jmen. I Jakl a Hájek Piráti: Mýty o energetice škodí Česku. Je čas brát vážně fakta, dnešní stav poškozuje obyčejné lidi Český Těšín: Ve Stanislavicích bude zastavovat pojízdná prodejna Pacal (Pro Třebíč): Město zrušilo veřejnou zakázku na opravu zimního stadionu. Kvůli vysoké ceně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama