Nechceme na vás útočit, vzkázal Putin. Nevěříme ani slovo, zaznělo sborem z koalice

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že si dobře uvědomuje vojenskou sílu NATO a proto rozhodně nikdy nemá v plánu zaútočit na členské státy jako Polsko, Česko nebo pobaltské státy. „Je to nesmysl, vůči těmto státům nemáme žádné agresivní úmysly,“ řekl Putin. Premiér Petr Fiala (ODS) ale reagoval, že Putinova tvrzení nelze brát vážně. Podobně se vyjádřila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a další členové Fialova kabinetu.

Státy podporující Ukrajinu, zejména čeští nebo polští vládní představitelé, dlouhodobě tvrdí, že když by Rusko uspělo na Ukrajině, napadlo by další státy směrem na západ. To ve středu označil ruský prezident Vladimir Putin za „naprostý nesmysl“.

„Vůči těmto státům nemáme žádné agresivní úmysly. Názory, že zaútočíme na Polsko, pobaltské země nebo Česko, se jen snaží vyvolávat strach. Je to naprostý nesmysl. Úplný blábol,“ prohlásil Putin, jak informuje server CNN Prima News.

„Je to jen další způsob, jak oklamat své obyvatelstvo a vytáhnout z lidí další peníze, aby nesli břemeno na svých bedrech,“ dodal šéf Kremlu k podpoře Ukrajiny. Putin zároveň zopakoval, že Rusko pomocí „speciální vojenské operace“ jen chrání lidi na ruských historických územích.

Čeští vládní představitelé upozorňují, že ruskému prezidentovi se nedá věřit. „Vladimir Putin opakovaně ukázal, že se mu věřit nedá,“ sdělil premiér Petr Fiala pro Novinky.cz.

„Slova Vladimira Putina bych ráda brala vážně, ale jeho činy vypadají jinak. Je několikrát usvědčeným lhářem, jak sám světu dokázal. Před dvěma lety prohlašoval, že na Ukrajinu nezaútočí, a za pár dní začala ruská invaze, a tak bych mohla pokračovat. Takže až Putin opustí Ukrajinu a přestane se svou agresí, tak mu možná uvěřím,“ přidala se ministryně obrany Jana Černochová.

A stejně reagoval i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Člověku, který útočné válce říká speciální vojenská operace, se nedá věřit ani slovo. Neřeším tedy Putinovy výroky, ale jeho činy. A ty mě vedou k maximální ostražitosti vůči Putinovi a k Rusku,“ upozornil Rakušan.

„Válečnému zločinci Putinovi nevěřím vůbec nic. On tato slova volí záměrně. Vyhovovalo by mu naše podcenění jeho mocenských ambic,“ souhlasila Pekarová Adamová.

Putinovy lži pár týdnů před vpádem na Ukrajinu připomíná i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Bavíme se o diktátorovi, který svévolně napadl suverénní stát, vládne cestou propagandy a represí, systematicky potlačuje opozici a vraždí své oponenty a k výsledku v prezidentských volbách si pomohl miliony podvržených a zfalšovaných hlasů,“ vyjádřil se šéfpirát.

Bartoš připomněl, že „Česko pevně stojí za Ukrajinou a naše bezpečí stojí a padá s ní“. „Ústupky agresorovi nefungovaly v roce 1938 v Mnichově, nefungovaly před deseti lety v Minsku a nefungovaly by ani nyní. Podej agresorovi prst a vezme si celou ruku. Učebnice historie jsou toho plné. Největším zájmem Česka je vítězství Ukrajiny. Ukrajina se chce bránit. A my jako Západ máme sílu dodat Ukrajině vše, co ke svému boji potřebuje,“ dodal Bartoš.

Poslankyně SPD Barbora Šťastná souhlasí, že důležitější než proklamace jsou opravdové činy: „Důležitá nejsou slova, ale činy.“

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.