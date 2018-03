Neff o Sobotkově odchodu: Úspěšný kariérní politik, budoucnost teď patří tlučhubům jako je Babiš

Bohuslav Sobotka odchází z vysoké politiky. Není to však převratná zpráva, podle známého spisovatele a publicisty Ondřeje Neffa jde spíš o tečku za něčím, co už skončilo. „Že mu něco vrtá v hlavě, bylo zřejmé už v okamžiku, kdy se nezúčastnil sjezdu strany, ve které úřadoval od píky až po generála dvě desetiletí,“ uvedl Neff v komentáři na serveru Neviditelnýpes.cz.

I přesto je však z určitého úhlu Sobotkův pád kuriozitou. Za jeho vedení byla podle Ondřeje Neffa sociální demokracie konsolidovaná, pevná strana. Zbavil se prý všech protivníků, dokázal vzdorovat i soudnímu rozhodnutí – partaj se dodnes nemá k zaplacení dluhu za vysouzení Lidového domu. „Jeho vláda vydržela celé volební období, přičemž se toto období kryje s údobím nebývalé konjunktury: je to příklad skutečného politického nebichovství nedokázat konjunkturu využít a nepřivlastnit si její autorství,“ míní publicista, podle kterého parametricky vzato byl Bohuslav Sobotka úspěšný kariérní politik.

Situace na české politické půdě se ale podle Neffa výrazně změnila a budoucnost už nebude patřit kariérním politikům, nýbrž tlučhubům schopným oslnit masy voličů. „Babiš je taky takový příklad, muž bez názoru, který ale dovede konvenovat právě konjunkturálnímu názorovému proudu – momentálně se hlásí k myšlence Czexitu, pokud by Unie tlačila na kvóty,“ připomněl a dodal, že zářný příklad je i Miloš Zeman, muž, který vzal na Sobotku hůl. „Ten už jen sedí a rozšiřuje počty těch, jimž se pomstí. Zařadil do nich ulici, jednu dvanáctiletou holčičku, Václava Klause a Tomia Okamuru,“ uvedl spisovatel a dodal, že kdo ještě není na seznamu, měl by se postavit do Nerudovky s megafonem a řvát nahoru do okna: „Pryč s Ovarem!“ Ale takových lidí už mnoho není.

Původní zdroj ZDE.

Na závěr uvedl, že vše je to dáno tím, že klasičtí politici se opírali o nějaký program a mají nějakou představu o budoucnosti a o prostředcích, jež je třeba aplikovat k dosažení cílů. Za to tlučhubům prý stačí Twitter, Facebook a klipy do televizních novin, lépe pak do virálních videí. „Koneckonců zeptejte se: Klaus není autor transformace; je to ten, který ukradl před kamerou propisku. No a Sobotka je ten, na kterého vzal Zeman hůl,“ uzavřel Neff s tím, že politici odcházejí a veřejnost, jak zvláštní to jev, jim neděkuje.

Psali jsme: Poslední sbohem Bohuslavu Sobotkovi 7 procent odkráčelo na smetiště, padlo o Sobotkovi, který dnes odešel. Jeho maminka prý píše: Jsem na něj pyšná. A Kalousek... Seďa (ČSSD): Doufám, že na politiku a zejména na ČSSD nezanevřeš Sobotka (ČSSD): Definitivně končím ve vysoké politice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab