Nefoukalo, tak tam bude tma. Green Deal bude bolet, říká Lukáš Kovanda

Ekonom Kovanda to vidí černě. Centrální banky podle něj roztáčejí inflaci a ceny všeho půjdou nahoru. V Británii se prý kvůli obnovitelným zdrojům můžou těšit na výpadky proudu. Energie v Evropě letí nahoru, a to ještě nedopadl Green Deal, říká. A na závěr od něho zazněla temná vize. Zadlužování našich dětí běží a krach socialismu bude bolestivější než kdy jindy.

Ekonom Lukáš Kovanda se na svém twitteru rozepsal o tom, co se děje v evropské ekonomice. A nevypadá to vůbec dobře. Inflace, tedy znehodnocování peněz, a zdražování pokračuje. „Tak se to centrálním bankám nakonec přece povedlo: Roztáčejí i inflaci jinou, než je ta cen aktiv. Vlády snáze umažou své dluhy. Ceny v českém průmyslu v srpnu rostly meziročně nejvýrazněji od roku 1993. ČNB bude muset zvyšovat úroky nejvíce od roku 1997, koruna citelně zpevňuje.“

Kovanda také upozornil na situaci v Británii, kde v zimě hrozí masivní výpadky elektřiny. Důvodů je podle něj vícero. „Británie bude celou letošní zimu žít strachem z blackoutu. Bezprostředním důvodem je požár kabeláže vedoucí elektrický proud z francouzských jaderných elektráren. Trvalejším pak ten, že Británie se až příliš spolehla na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jenže nefoukalo,“ napsal jízlivě ekonom.

Ceny energií kvůli politice Evropské unie dle Kovandy závratně rostou, a to prý ještě zatím na občany a firmy nedopadl Green Deal. „Další level: Kvůli vysokým cenám energií se v Evropě začínají odstavovat fabriky. Jde přitom stále jen o zahřívací kolo před nástupem účinnosti Green New Dealu. Ten teprve znamená revoluci. Už nyní ale hrozí blackouty, dochází k omezením výroby či vzmachu energetické chudoby,“ popisuje.

Stále více chudnoucí Francie podle Kovandy chce zase řešit stále se zdražující energie dotacemi těm nejchudším. „Zvažuje to i Itálie či Španělsko. Socialismus at its best: Zregulovali jsme k smrti, takže zadotujeme, ať to platí děti a vnuci, ne současníci – naši voliči,“ dodal.

A do Green Dealu si Kovanda kopnul ještě jednou, když napsal: „Zajímavé, že levici tolik leží na srdci osud jednotlivých matek samoživitelek a dalších sociálně zranitelných lidí, ale New Green Deal, který učiní ‚matky samoživitelky‘ a sociálně zranitelné z milionů a desítek milionů zástupců středních vrstev, vítá. To zavání pokrytectvím,“ myslí si odborník.

A na závěr ekonom přišel se strašlivým proroctvím: „Potíží socialistů 20. století bylo, že jim nakonec došly i peníze druhých. Socialisté 21. století berou nejen z peněz druhých, ale i ještě nenarozených, vnuků a dětí. Umožňují jim to centrální banky tištěním miliard a bilionů.“ Domnívá se Kovanda a dodává: „Socialismus dneška vydrží déle, zkrachuje bolestivěji.“

