Nehoráznost. Miliony zkorumpovanému režimu na další zabíjení. Opozice odmítá Fialovu investici Ukrajině

Premiér Fiala na společné tiskové konferenci s ministryní obrany Janou Černochovou informoval, že Česko přispěje na muniční iniciativu částkou 865 milionů korun. „Všechny finanční prostředky, které dává Česká republika, jsou pro jediného výrobce munice. V tomto případě jde o českou společnost STV Group,“ uvedl Fiala, že peníze podpoří českou zbrojovku. Do projektu se zapojilo 18 zemí, přičemž 15 z nich se zavázalo poskytnout finanční prostředky.

„Do iniciativy se v tuto chvíli finančně zapojilo patnáct zemí. Některé další země pomáhají také jiným způsobem,“ uvedl premiér.

Černochová Fialu doplnila s tím, že celkově se projektu účastní osmnáct zemí a že první várka munice už dorazila na Ukrajinu. „Dnes víme, že za měsíc červen všechno, co jsme měli dodat a co jsme deklarovali, tak je splněno,“ uvedla Černochová.

„Je to investice do bezpečnosti našich občanů a celé Evropy,“ deklaroval na síti X premiér Fiala.

Černochová připomněla, že finančně už je pokryto celkem 500 tisíc kusů dělostřelecké munice, která bude dodána do konce roku, a že první dodávky munice už jsou na Ukrajině. „Jedná se o desítky tisíc kusů munice, které financovalo Německo. Děkujeme za spolupráci a podporu,“ uvedla na síti X.

Česko se do iniciativy na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu zapojí částkou 865 milionů korun, což tvrdě kritizují zástupci parlamentní i mimo parlamentní opozice.

Předseda opozičního parlamentního hnutí SPD Tomio Okamura označil podporu Ukrajiny ze strany české vlády za nehoráznou: „Česká republika poskytne v rámci iniciativy dodávek munice pro Ukrajinu částku 865 milionů korun. Oznámili to premiér Petr Fiala (ODS) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).To je naprosto nehorázné. Peníze, které Fialova vláda poskytne zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohly sloužit českým občanům,“ napsal na sociální síti X s tím, že SPD prosazuje mírová jednání, nikoli válku.

Připomněl, že průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že většina českých občanů podporuje ukončení války na Ukrajině i za cenu územních ztrát Ukrajiny a Češi nesouhlasí s dodávkami zbraní Ukrajině i s jejím členstvím v EU. Češi jsou i proti zapojení NATO na Ukrajině. Česko by mělo podle 65 procent dotázaných usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině, i když by to znamenalo, že Rusku zůstanou některá zabraná území. Zjistil to průzkum STEM. 54 procent Čechů podle nejnovějšího průzkumu STEM nesouhlasilo s dodávkami zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu, v případě bojových letadel to bylo ještě o tři procentní body lidí víc.

Petr Fiala se nám s velkou pompou pochlubil, že utratil 865 milionů korun z vašich daní za nákup munice na Ukrajinu, komentoval nákup munice předseda strany PRO Jindřich Rajchl. „Pokud se někde neztratí cestou, tak je Ukrajinci vystřílejí za pár týdnů. Většina jich skončí zavrtaných někde v zemi, část zraní či usmrtí jiné mladé slovanské muže. Víc nic. To vše za vaše peníze. No, nekupte to...“ uvedl na svém facebooku.

„Pokud skutečně chcete mír a nikoliv bezhlavé investice do zbrojení, pak volte PRO. Naše heslo zůstává stejné – ani náboj na Ukrajinu!“ uzavřel Jindřich Rajchl.

Podle zástupců ANO je iniciativa netransparentní a přináší „neuvěřitelné zisky zbrojařům“. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš po úterní schůzce s prezidentem Pavlem a premiérem Fialou novinářům řekl, že to považuje za nemorální. Česko by podle něj mělo spíše prosazovat jednání mezi oběma znepřátelenými státy o ukončení bojů.

Na sociálních sítích se rozvířily vášnivé diskuse i samotných občanů, kteří si především stěžovali, že vláda tvrdí, jak nejsou finance na snížení cen energií, pro důchodce ani na léky, ale na Ukrajinu dál putují stamilionové částky.

Prezident Petr Pavel k iniciativě řekl, že je součástí celkového úsilí v podpoře Ukrajiny v jejím právu na sebeobranu, neboť napadená země nemá takové zdroje jako Rusko. Ocenil, že se podařilo první část dodávky doručit a že existuje už alespoň rámcový plán dodávek po zbytek roku. Očekává, že iniciativa bude jedním z bodů jednání na červencovém summitu NATO ve Washingtonu.