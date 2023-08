Nejde o „koláč dávek“. Proč Romové nenávidí Ukrajince? Dosud nezaznělo

Romové jsou jako jedináček, kterému přibyl sourozenec-Ukrajinec. Myslí si, že mu ujídá a ztrácí kvůli němu pozornost rodičů-státu, uvádí v anketě pro ParlamentníListy.cz senátor a starosta Michael Canov. PL se ptaly na velmi problematické soužití romské menšiny a nově příchozích ukrajinských uprchlíků v ČR. Europoslanec Tomáš Zdechovský by šel cestou jednání obou znesvářených stran. Advokátka Klára Samková, která má s romskou komunitou asi nejbohatší zkušenosti, vidí zásadní problém v historických zkušenostech Romů.

reklama

České léto 2023 probíhá ve znamení občasných střetů romské a ukrajinské menšiny.

Poprvé se o ní začalo mluvit v červnu, když byl na akci u brněnské přehrady při konfliktu mezi Romy a Ukrajinci ubodán jeden Rom.

Jeho pohřeb vyvolal emoce na všech stranách.

Následoval střet v Pardubicích, při kterém měla trojice Ukrajinců čelit přesile Romů, ovšem následně to byli právě Romové, kdo si stěžoval na ohrožení svého bezpečí a následujícího dne, což byla neděle, uspořádali protestní průvod městem.

Ministr vnitra Vít Rakušan ujišťoval, že policie přistupuje ke všem stejně, a obě skupiny varoval: „Komu prospěje rozdmýchávání sporů mezi Ukrajinci a Romy? Nikomu kromě těch, kdo ani Romy, ani Ukrajince nemají v lásce“.

Následovalo několik menších konfliktů, třeba v Ústeckém kraji v Krupce nebo v Bílině.

Za vrchol těchto sporů byl mnohými považován incident ve vyloučené lokalitě v Brně, kde si skupina Romů „došla“ do ulice, kde žijí Ukrajinci a pod okny jim vyhrožovali mimo jiné použitím zápalných láhví.

Klidu nepřidala ani některá vyjádření politiků z vládní koalice.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka doprovodil na Twitteru slib zpřísnění kontroly sociálních dávek obrázkem Roma s pivem, nad kterým se pozastavil i jeho vládní kolega Vít Rakušan. Senátorka ODS Miroslava Němcová zase přes server PrahaIN.cz Romům vzkázala: „Značná část Romů nepracuje a žije právě ze sociálních dávek. Oni jsou ti poslední, kteří by měli protestovat proti tomu, že stát dává podporu uprchlíkům, kteří k nám utekli, aby zachránili své životy. Podpora Romů ze strany státu je mnoho let maximální a společnost je k této menšině velkorysá“.

ParlamentníListy.cz k tématu oslovily několik lidí, kteří k němu určitě mají co říci. Spolustraníka ministra Jurečky Tomáše Zdechovského, senátora Michaela Canova, který má z obce, kde je dlouholetým starostou, s romskou i ukrajinskou minoritou zkušenosti z první ruky, a rovněž právničku Kláru Samkovou, která se dlouhodobě věnuje romské agendě, hájila například oběť rasistického žhářského útoku ve Vítkově.

Senátor: Jedináček má najednou sourozence...

Senátora a venkovského starostu nepřekvapilo, že Romům Ukrajinci začali vadit. „Romové si poměrně z velké části dlouhodobě uvykli na to, že jsou to především oni, kdo jsou příjemci státní podpory, neboť u nich je podíl nepracujících podstatně vyšší než u druhých etnik. A najednou se objevil někdo, kdo pomoc státu ve velké míře absorboval též (uprchlíci z Ruskem napadené a částečně anektované Ukrajiny). V jejich očích jim začali tu pomoc ujídat a tak se proti ukrajinským migrantům začal obracet jejich vztek. Psychologicky se dostali do pozice dítěte, dosavadního jedináčka, které má najednou sourozence a žárlí na něho, neboť novorozenci se rodiče též věnují (a v tuto chvíli možná více) a nedávají svou péči jen jemu, jak bylo zvyklé,“ myslí si.

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 18654 lidí

„Zneužívání dávek již opravdu překračuje všechny přijatelné meze, a je více než nutné s tím něco dělat, o což se pan ministr vyhlášením sjednocení dávek, právě alespoň zčásti pokouší,“ souhlasí pro ParlamentníListy.cz senátor Michael Canov.

Fotogalerie: - Romové před vládou

To ale Klára Samková rozhořčeně odmítá. „To je pro Romy tak ponižující interpretace, že já nemám slov. Je to naprostá dezinterpretace romského cítění a pohledu na svět“.

Klára Samková, která ve své právní praxi i osobním životě romskou minoritu důkladně poznala, vysvětluje, že pohled Romů na část Ukrajinců je skutečně velmi kategorický, ale rozhodně ne kvůli „koláči dávek“.

„Romové jsou historicky velmi důslední antifašisti a antinacisti. Dokonce tak důslední, že se zapojili do Slovenského národního povstání, což bylo jejich jediné aktivní válečné vystoupení za několik staletí, protože jinak jsou velmi pacifističtí a když se rozjíždí nějaký vojenský konflikt, tak raději mizí. Ale tehdy odpor vůči nacistům překonal i tento blok,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

Je prý třeba myslet i na to, že značná část české romské komunity sem přišla z východního Slovenska, kde si pamatují řádění ukrajinských banderovců, které tam probíhalo ještě v padesátých letech. „Takže na ty, kteří tohoto člověka a jeho vize sdílejí, pochopitelně hledí s nedůvěrou,“ objasňuje.

A třetím podstatným faktorem podle Samkové je, že jim mnozí Ukrajinci připomínají řádění holých lebek v devadesátých letech, o kterých si romská komunita ještě velmi dobře pamatuje, že je vraždili a mlátili.

„Oni vidí, že někteří Ukrajinci, co se tu pohybují, k tomu mají blízko. Takže je vnímají jako fašouny a holé lebky a k těm skutečně cítí odpor,“ vysvětluje právnička romské uvažování.

Fotogalerie: - Za mír a bezpečnost

Europoslanec Tomáš Zdechovský prezentoval v týdnu na sociálních sítích výzvu „zchlaďte hlavy“ a jako řešení navrhuje přímé jednání romské a ukrajinské komunity. „Měli by se sejít se zástupci obou táborů a vyříkat si to,“ doporučuje. Moderátorem těchto jednání by měla být vláda.

Některá vyjádření z vládní koalice ale podle mnohých situaci spíše ještě vyostřila.

Samková o Němcové: Ona není lhářka, ona je prostě hloupá

„Kolegyně Miroslava Němcová jen konstatovala smutnou skutečnost a ministr Marián Jurečka jen zobrazil jednoho mladého a nepochybně práce schopného Roma s plechovkou piva, který proslul tím, jak se rozčiloval na pietní akci za zabitého Roma slovy, že musí čekat na peníze z dávek 4 měsíce, a z čeho že prý má žít. Přitom odpověď je nasnadě, má jít pracovat,“ krčí rameny senátor Canov.

„Paní senátorka tu rozšiřuje zvulgarizované stereotypy. Velmi by mě zajímalo, jak by je doložila fakty. Já nechci říct, že je lhářka, podle mě je prostě hloupá. Víte, pokud lidé o svých postojích nepochybují a odmítají přemýšlet, tak je to s nimi těžké,“ dodává právnička.

Ministra Jurečku pak ani nechtěla komentovat, asi prý chce najet na „anticikánské nálady“, ale ve skutečnosti už je jenom směšný.

„Fotka ‚Rom s pivem‘ pochází, pokud se nepletu, z demonstrace, kdy tento Rom uvedl, že nepracuje. Ten kontext u toho příspěvku chyběl, proto ta vlna hejtu na ministra. Byla to chyba, za kterou se omluvil. Určitě nechtěl tímto útočit na všechny Romy,“ vysvětloval pro ParlamentníListy.cz europoslanec Zdechovský.

Psali jsme: „Kde jsou ti Ukrajinci? Nemám lidi.“ Podnikatel o Romech, uprchlících a Fialovi Šířila, pak smazala. „Lovkyně dezinformátorů“ sama naletěla. Nastoupil Zahradil, ušlapali ho Stehlíková má jasno: Snadno manipulovatelní Romové naskočili na protiukrajinskou vlnu Dávky a bitky. Radši Ukrajince než Roma, za něj jsou větší peníze. V Česku vzniká problém

Klára Samková se vrátila ke slovům Miroslavy Němcové obsáhlejším vysvětlením, že to nejen nebyli Romové, kdo tu štědrou sociální politiku zavedl, ale naopak to byla strana, která paní Němcové po desetiletí zajišťuje politickou kariéru, tedy ODS.

„V devadesátých letech se zavíraly doly a Václav Klaus měl panickou hrůzu z nepokojů horníků, které zažívala předtím jeho oblíbenkyně Thatcherová. Proto souhlasil s velmi štědrým nastavením sociálních dávek. Romové nebyli ti, kdo takto štědrou podporu požadovali. Vím o tom dost, můj tehdejší manžel Ivan Veselý byl členem oné romské delegace k premiérovi a já jim na to jednání připravovala podstatnou část podkladů,“ vzpomíná právnička. Sami Romové prý Klause varovali, že příliš vysoké dávky budou Romy odrazovat od práce, byly s tím už tehdy konkrétní zkušenosti a data třeba ze Španělska.

Vysvětlování přes „koláč dávek“ je podle Kláry Samkové v každém případě „interpretace, která se této vládě hodí do krámu“. Může prostě udělat z Romů rasisty a nemusí to více řešit.

„Mám mezi Romy řadu přátel a všichni jsou to slušní a pracovití lidé, kteří mi často říkají, jak je štve, že je často hážou do jednoho pytle. A já jim rozumím, proto pořád říkám, že nejsou všichni takoví,“ souhlasí europoslanec Zdechovský. Ale že mnozí z nich systém zneužívají, to je podle něj neoddiskutovatelný fakt.

Samková se ještě vrátila ke vzpomínkám na devadesátá léta. Romové tehdy podle ní prosili, aby větší část podpory proběhla ve formě podpory romských firem při zakázkách na výkopové práce a další činnosti, které Romové uměli a byli v nich konkurenceschopní. „Jenže realita byla taková, že tu vždy celé léto v příšerných podmínkách přebývali Bulhaři, Moldavci nebo Ukrajinci, kteří tihle práci dělali na černo a nedalo se tomu konkurovat,“ dodává.

Tím dostalo těžkou ránu romské podnikání. Přesto se ale za třicet let dokázala řada romských podnikatelů, hlavně právě ve stavebnictví, prosadit. „Ta podnikatelská vrstva tu nakonec nějak vznikla, ale nejsou příliš vidět. Často to ani nechtějí, dokonce si často najímají ‚bílé tváře firmy‘, které za ně chodí na jednání, aby od obchodních partnerů nečelili předsudkům,“ vysvětluje.

Europoslanec má ale pocit, že neshody obou menšin jsou často vyvolávány uměle. „Vyřeší se to pouze tak, že Romové a Ukrajinci zasednou ke společnému stolu a na konci si potřesou rukama. Čím dřív se to stane, tím lépe pro všechny,“ doporučuje.

Právnička Samková tuší mezi Romy prohlubování frustrace, protože očekávali, že vláda, která se deklaruje jako antifašistická, demokratická a liberální, jejich odpor proti těmto skupinám podpoří. „Nejste na naší straně, tak jste taky banderovští náckové. Tak jednoduché to v očích Romů je,“ vysvětlila.

„Stát musí změnit politiku na ‚darovat prut a naučit chytat ryby‘, namísto dosavadního ‚darovat ryby‘. Bez této revoluční změny to bude stále horší a horší, neboť více a více lidí žije v přesvědčení, že nepracovat a přijímat za to finanční pomoc je normální a že mají na to nárok,“ dodává senátor Michael Canov. Uznává však, že se to rozhodně netýká pouze Romů.

Psali jsme: Rasismus Němcové. Romové si jdou promluvit do Senátu s Vystrčilem Romům pletou hlavu dezinformace? Stát určil, kdo to vyřeší. Jde o Ukrajince Romové nechápou, že nejdřív se pomáhá uprchlíkům. Aktivista otevřeně Nefér. Romové si myslí, že stát se k nim nechová tak, jak by měl. Ale co teprve na Ukrajině...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.