Nejdřív zaměstnat Maďary. Nechtějí? Zvedněte plat! Orbán k práci

Projev maďarského premiéra Viktora Obrána na čtvrteční konferenci v Budapešti poskytl náhled do plánované vládní politiky zaměstnanosti a plánu pro hospodářský rozvoj země. Maďarská ekonomika má zaměstnávat především Maďary, prohlásil Orbán hned zkraje projevu. V příštích 1–2 letech bude v Maďarsku potřeba půl milionu nových pracovníků, Orbán chce mobilizovat vnitřní zdroje. Maďarští pracovníci by na trhu práce měli mít prioritu, uvedl.

Orbán také zdůraznil, že Evropská unie umožňuje Maďarsku využívat pracovní síly z maďarských komunit za hranicemi. Cizinci by měli být zvažováni až jako poslední možnost. „Nemůžeme dávat výhodu cizincům před Maďary, můžeme zvážit hostující pracovníky jen až tyto rezervy vyčerpáme,“ prohlásil a vysvětlil, že Maďarsko by se mělo také vyhnout zaměstnávání cizinců na pracovní místa, která jsou svou povahou náročnější a maďarští občané o ně proto nejeví zájem. Řešil by to zvýšením mezd na takových to pozicích. „Pokud je práce nepohodlná a obtížná, měla by být lépe placena, ale cizinci nemohou mít přednost před Maďary,“ řekl a dodal, že zahraničním pracovníkům bude v zemi poskytován pouze dočasný pobyt.

V projevu hovořil také o daních, které hodlá vláda držet na nízké úrovni. Odkázal se v projevu i na slova generálního ředitele OTP Bank Sándora Csányiho, podle kterého by se namísto zavádění nových daní mělo Maďarsko spíše soustředit na vybírání těch již existujících. Maďarsko se dále bude snažit minimalizovat dopad globální minimální daně na místní firmy. Její břemeno dopadne pravděpodobně na „zahraniční hráče“. Zmínil také, že Maďarsko má od Evropské unie potvrzené, že místní podnikatelskou daň lze zahrnout do výpočtu minimální daně. To maďarské společnosti před dodatečnou zátěží ochrání.

