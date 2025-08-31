Nejen Británie. I v Austrálii se masově protestuje proti migrantům

Tisíce Australanů se v neděli 31. srpna 2025 připojily k protimigračním pochodům po celé zemi. Akce, organizované skupinou s názvem March for Australia, se kromě Sydney konaly i v dalších hlavních městech států a regionálních centrech. Vláda středolevé Labouristické strany protesty ostře odsoudila s tím, že se snaží šířit nenávist a jsou spojeny s neonacistickými skupinami, informovala agentura Reuters.

Nejen Británie. I v Austrálii se masově protestuje proti migrantům
Foto: Screen: Sky News Australia
Popisek: Protiimigrační protesty v Austrálii.

Podle webových stránek organizátorů masová migrace „roztrhala pouta, která držela naše komunity pohromadě“. Skupina v sobotu na platformě X uvedla, že cílem rally je udělat „to, co mainstreamoví politici nikdy nemají odvahu udělat: požadovat konec masové imigrace“. Mezi své obavy řadí dopady na kulturu, mzdy, dopravu, bydlení, zásobování vodou, ničení životního prostředí, infrastrukturu, nemocnice, kriminalitu a ztrátu pospolitosti.

Austrálie, kde je jeden ze dvou lidí buď narozen v zahraničí, nebo má rodiče narozené v zahraničí, se v poslední době potýká s nárůstem pravicového extremismu, včetně protestů neonacistů, popisuje protesty Reuters.

„Naprosto odsuzujeme pochod March for Australia, který se dnes koná. Nejde o zvýšení sociální harmonie,“ prohlásil Murray Watt, vysoký ministr labouristické vlády, v rozhovoru pro televizi Sky News, když byl dotázán na shromáždění v Sydney, nejlidnatějším městě země. „Nepodporujeme takové protesty, které jsou o šíření nenávisti a rozdělování naší komunity,“ dodal Watt a tvrdil, že jsou „organizovány a propagovány“ neonacistickými skupinami. Organizátoři March for Australia na žádost o vyjádření k těmto tvrzením neodpověděli.

Letos v Austrálii v reakci na sérii antisemitských útoků na synagogy, budovy a automobily od počátku války v Gaze v říjnu 2023 vešly v platnost zákony zakazující nacistický pozdrav a nošení nebo prodej symbolů spojených s teroristickými skupinami.

Podle australské veřejnoprávní stanice ABC (Australian Broadcasting Corp) se v Sydney shromáždilo asi 5000 až 8000 lidí, mnozí ověšení australskými vlajkami. Protest se konal v blízkosti trati Sydney Marathon, kde v neděli běželo 35 000 běžců, kteří finišovali u místní Opery. V blízkosti se také konal protiprotest Refugee Action Coalition, organizace komunitních aktivistů. „Naše akce ukazuje hloubku znechucení a hněvu nad agendou krajní pravice March For Australia,“ uvedl v prohlášení mluvčí koalice. Organizátoři uvedli, že se této akce zúčastnily stovky lidí.

Policie uvedla, že pro Sydney bylo nasazeno několik set příslušníků v rámci operace, která skončila „bez významných incidentů“.

Podle leteckých záběrů ABC se v centru Melbourne, hlavním městě státu Victoria, konala velká akce March for Australia. Zpravodajství uvedlo, že zásahové jednotky použily na demonstranty pepřový sprej. Viktoriánská policie zprávu nepotvrdila, ale uvedla, že podrobnosti o protestu poskytne později.

Mluvčí Katterovy australské strany řekl, že se její lídr Bob Katter zúčastnil protestu March for Australia v Queenslandu. Stalo se tak tři dny poté, co tento zkušený zákonodárce vyhrožoval reportérovi, který na tiskové konferenci zmínil Katterův libanonský původ v souvislosti s tématem jeho účasti na akci March for Australia. Podle listu Courier-Mail z Brisbane byl Katter na shromáždění v Townsville „obklopen stovkami příznivců“.

„Skvělé vidět tolik lidí, kteří pod australskou vlajkou projevují podporu hodnotám skutečných Australanů,“ napsala Kettnerova strana na Facebooku.

Jeden z účastníků protestu v Sydney, Glenn Allchin, řekl agentuře Reuters, že požaduje „zpomalení“ imigrace. „Jde o to, že naše země praská ve švech a naše vláda přivádí více a více lidí. Naše děti se potýkají s tím, jak si pořídit bydlení, v našich nemocnicích musíme čekat sedm hodin,“ uvedl Allchin.

Situace v Austrálii přichází v době, kdy napětí související s imigrací a azylovou politikou vzrůstá i na druhé straně globu, konkrétně ve Velké Británii. V ostrovním království krále Karla III. probublává napětí kvůli hotelům pro žadatele o azyl. Část obyvatel dává najevo, že si přeje zásadní změnu přístupu své vlády – labouristické vlády Keira Starmera – k žadatelům o azyl. Lidé začali volat po zrušení těchto ubytoven a nijak se netají tím, že se svou vládou za příliš vstřícný přístup k migrantům nesouhlasí.

Někteří obyvatelé dávají najevo, že kvůli chování, či spíše nevychovanosti, některých žadatelů o azyl mají strach o své děti. V Perthu ve Skotsku lidé před několika dny protestovali s transparenty s nápisem „Vyprázdněte hotely“, narážejícími na hotely určené pro žadatele o azyl. Po jejich zrušení volají také opoziční konzervativci.

I britské ulice však jsou svědky střetu narativů. Objevují se i skupiny lidí, které zdůrazňují, že žadatelům o azyl je třeba pomoci a že jsou ve Velké Británii vítáni.

Aktivista Tommy Robinson, který byl několikrát potrestán britskou justicí, například za pohrdání soudem, v souvislosti se současnými protesty upozornil, že lidé zakládají občanské hlídky a snaží se bdít nad bezpečností v ulicích. „Místní obyvatelé východního Belfastu zřídili vlastní noční hlídky, aby zajistili bezpečnost svých ulic,“ napsal Robinson k videu, které sdílel na sociální síti X.

 

 

K situaci se vyjádřil i americký miliardář Elon Musk, který upozornil, že jistá forma protestu se projevila i na brightonském nábřeží, a to konkrétně v podobě velkého počtu vyvěšených anglických a britských vlajek. „Zachraňte Británii,“ zvolal Musk ve svém příspěvku.

 

 

