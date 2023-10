Nejen Češi, pozor! Vláda připravila od října tyto změny

Od října vstupuje v platnost hned několik opatření, na které se čeští občané mohou „těšit“. Vesměs jde ale o změny tzv. k horšímu, a pokud se tváří, že mají občanům pomoci, vždy se najde nějaký „háček“. Stále totiž můžete odejít do předčasného důchodu, ale dostanete méně peněz. Energie budou sice levnější, ale jen aby mohly následně podražit. Za home office dostanete připlaceno, ale jen 4,60 na hodinu. Končí ochucený tabák, opět zdražuje Česká pošta a co je možná nejhorší? Zdražuje se také pivo.

Zpravodajský server TN.cz na svých stránkách zmiňuje jako první oblast tzv. předčasné důchody. Tím se rozumí dřívější možnost odchodu do penze, než jakou stanovuje zákon. Ta samozřejmě zůstává, nicméně podmínky a výše vyplácení starobního důchodu se mění. A nutno poznamenat, že k horšímu.

„Až dosud platilo, že do penze mohl člověk předčasně odejít pět let před dosažením důchodového věku, nově jsou to tři roky. Podmínkou je také doba odvodů 40 let místo dosavadních 35 let. Citelnou změnou je též vyšší krácení předčasných důchodů, tzn. vyplácená částka bude nižší,“ napsal TN.cz.

Pojďme se podívat, co je za zmíněnou nižší vyplácenou částkou.

Do současné doby, byla totiž procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu trvale krácena při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta.

Podle nových pravidel se o 1,5 procenta budou krátit peníze všem lidem pobírajícím předčasný důchod za každý ze zmíněných tří let.

Navíc se po zásahu vlády nebudou při vysoké inflaci během roku zavádět mimořádné valorizace. Navíc se do valorizace bude nově započítávat jen třetina růstu mezd. Do teď to byla celá polovina.

Je tedy na každém, aby posoudil, zda jde o změny k lepšímu, či naopak.

Další kapitolou, která podle TN.cz projde změnou k lepšímu, jsou tzv. levnější energie.

„Někteří dodavatelé energií už dříve oznámili, že od října zlevní své produkty. Například E.ON se rozhodl snížit cenu u elektřiny až o 16 procent pro zákazníky, kteří nemají zafixovanou smlouvu. Innogy od 1. října zlevňuje plyn, a to o 18 % oproti vládnímu stropu,“ píše se v článku.

Na první pohled tedy samá pozitiva.

Ale jen do chvíle, kdy si přečtete něco o tom, že vláda od ledna 2024 již nebude domácnostem a firmám přispívat na náklady na energie.

A to není všechno. Server SeznamZprávy navýšení cen energií vidí i jinde.

„Návrat ‚zelených poplatků‘ a zvýšení distribuční složky v příštím roce promluví do koncových cen pro odběratele elektřiny nejvíc. Náklady se zvýší tak, že téměř vymažou pokles způsobený snížením cen silové elektřiny,“ shrnul zmíněný server situaci, kterou okomentoval ještě marketingový ředitel tuzemského dodavatele energií Centropol Jiří Matoušek.

„Za elektřinu tedy nebudou spotřebitelé a firmy platit méně než s cenovým stropem a regulovanými cenami 2023.“

V září podle TN.cz procesem prošla i novela zákoníku práce, která přinesla několik důležitých změn, z nichž většina z nich začíná platit právě od října.

Zaměstnavatel musí na jejím základě informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Pro ty, kdo nevěděli, co mají ve svém popisu práce, bude jistě vítanou změnou, že jim to jejich zaměstnavatel prozradí. To je jistě pozitivní změna.

Tou je i skutečnost, že si na větší peníze přijdou i ti, kteří si v zaměstnání domluvili tzv. home office. Zákoník totiž předepsal i náhradu za práci z domova. A ta dělá celých 4,60 koruny za každou započatou hodinu práce.

Pro ty, kteří mohou takto pracovat třeba polovinu svojí pracovní doby, tedy cca 80 hodin měsíčně, to dělá celých 368 korun za měsíc. Jistě vítaný přivýdělek...

Změny se od října dotknou i České pošty, začíná totiž platit opět nový ceník. Kdo si myslel, že podnik po čase svoje služby zlevní, mýlil se, opět je zdražil, tentokrát se mění některé služby SIPO. Zaslání potvrzení o platbě stojí nově 18 korun místo původních 15 korun.

K tomu se Česká pošta rozhodla zrušit službu odvolání souhlasu s platbou.

V rámci novely zákona o veřejném zdraví bylo třeba přistoupit i na podmínky Evropské unie ohledně ochuceného zahřívaného tabáku. Zákaz těchto výrobků vstupuje v platnost také v říjnu a neuznává žádné výjimky.

Z dalších pozitivních změn můžeme jmenovat třeba spuštění registru ukrajinských aut, ke kterému dochází zhruba po 20 měsících od vypuknutí migrační krize ukrajinských uprchlíků. Ten bude ale zatím dobrovolný.

Podle serveru Novinky.cz Česká kancelář pojistitelů letos v létě odhadovala, že v Česku jezdí 38 tisíc ukrajinských aut, z nichž zhruba čtyři tisíce nebyly pojištěny.

Své jméno změní jedna z hlavních pražských dopravních a obchodních tepen Koněvova ulice. Od 1. října se jmenuje Hartigova. Jméno nedostala podle bývalého českého reprezentanta a hráče Bohemians, Sparty či Petrohradu Lukáše Hartiga, ale podle prvního žižkovského starosty.

To je jistě dobrá zpráva pro odpůrce sovětského generála, ale horší pro 5000 obyvatel této ulice, kteří si budou muset v následujícím půl roce vyměnit své doklady, aktualizovat smlouvy, pojištění, registry atd. O firmách sídlících na této ulici ani nemluvě.

Na závěr jsme si nechali zprávu, která nemá pozitivní ani začátek, ani konec.

Plzeňský Prazdroj oznámil, že od října zdraží většinu svých produktů.

„Více se zvednou ceny balených piv, a to v průměru o 1,50 koruny na půllitr, méně ceny čepovaných – o korunu. Důvodem zdražení piva jsou především trvale rostoucí náklady na energie, obaly a dopravu,“ píše k tomu server iDnes.cz.

Jak známo, zdražení piva se dotkne velké části české populace a zdražení toho plzeňského téměř vždy předznamenává následující zdražení u ostatních pivovarů.

Dodejme, že zdražování piva je velmi ožehavým politickým tématem už od dob Josefa Švejka, románového hrdiny jednoho z mála českých světových spisovatelů Jaroslava Haška.

Podle něj totiž „Vláda, která zdraží pivo, padne“.

Můžeme určitě namítnout, že vláda pivo nezdražuje, že ho zdražují pivovary. S tímto tvrzením ale musíme brát do úvahy také podporu vlády, které se dostalo podnikatelům a firmám s drahou energií, pohonnými hmotami, surovinami, či podnikatelským prostředím.

