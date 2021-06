Nejen Rada ČT. Piráti se prý chystají blokovat i zbraně

reklama

Jak informuje Liga LIBE, která se o ústavní dodatek dlouhodobě zasazuje, dnes je na programu odpolední schůze Sněmovny ve druhém čtení i ústavní dodatek na právo obrany se zbraní. „Stálo to, věřte, zvláště v době maximálně přetížené Sněmovny, kde nejen doznívají kovidové problémy, ale i s blížícími se volbami se na program hrnou v rámci poslední šance na projednávání desítky klíčových témat, neuvěřitelnou energii, čas - a taktéž i doslova vyčerpávající jednání na nejvyšší úrovni napříč klíčovými stranami ve Sněmovně,“ informuje lidskoprávní organizace.

Z kuloárů se prý ale linou znepokojivé zprávy. Podle informací Ligy LIBE se prý Pirátům ústavní dodatek vůbec nelíbí. Dokonce tak, že proti němu někteří vystoupili na včerejším grémiu. V následném hlasování o zařazení dodatku na program schůze Sněmovny se pak většina Pirátů v čele s Ivanem Bartošem zdržela, výjimkou byli poslanci Lukáš Kolářík, Petr Třešňák a Tomáš Vymazal, kteří zařazení podpořili. Dodatek byl nakonec na program schůze prohlasován výraznou většinou, pro totiž hlasovali všichni přihlášení poslanci ANO, dále také všichni poslanci ODS s výjimkou Martina Kupky, všichni poslanci SPD kromě Radka Kotena, poslanci KSČM s výjimkou předsedy Vojtěcha Filipa a také část poslanců KDU-ČSL, TOP 09, a po několika poslancích z ČSSD a nezařazených.

Piráti na to prý ale půjdou jinak. Údajně se chystají donekonečna vystupovat k bodům, které ústavnímu dodatku v programu schůze předcházejí. To potrvá tak dlouho, dokud to bude nutné. Stejně tak se opět nestihne dovolba čtyř členů Rady ČT, chystaná na 18:30.

„My stále doufáme, že jde snad o nějakou zkreslenou zprávu, či dokonce hoax, protože ona tak dlouho připravovaná ústavní novela je nesmírně důležitá nejen pro statisíce vlastníků zbrojních průkazů, ale i do budoucna pro všechny miliony našich občanů, kteří by chtěli i do budoucnosti zachovat právo a možnost pořizovat, vlastnit a nosit sebeobranné prostředky, které jsou právě v zemích na západ od nás tak striktně omezovány,“ reaguje na údajně chystané obstrukce Liga LIBE.

Minimálně pro ústavní dodatek by byly dnešní obstrukce nejspíše polibkem smrti. Pokud by Piráti (nebo kdokoli jiný) zablokoval dnešní projednání, do voleb by se již pravděpodobně opakované zařazení na program nestihlo. Trochu jiné to je s Radou ČT, kde především tikají hodiny. Čtyřem dosluhujícím členům již totiž skončil mandát, a tak na webu ČT svítí už „pouhých“ 11 členů namísto 15. Zda tento stav přetrvá až do voleb, je záhadou. Některé poslanecké kluby by se tomu ale zřejmě nebránily.

Proč je vlastně onen ústavní dodatek práva na obranu tak důležitý? „Tato novela by vyjadřovala nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří splní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení nejen zbraní, ale i jako doposud, rozličných sebeobranných prostředků,“ informuje Liga LIBE. Snaha o ústavní dodatek je podle organizace jakousi pojistkou pro případné budoucí politické i společenské otřesy, které by mohly vést ke změnám současné kvalitní zbraňové legislativy a například také pojistkou proti změnám, které by potenciálně mohly přijít z EU. Námitky na údajnou nadbytečnost ústavního dodatku tedy podle Ligy LIBE padají. Stejně tak vlivem dodatku nedojde k „masovému ozbrojování občanů“, neboť to efektivně znemožňuje právě stávající zbraňová legislativa, která každému zájemci o legální střelnou zbraň ukládá velké množství povinností, mezi nimi především počáteční absolvování složitých testů, nebo trvající bezúhonnost.

