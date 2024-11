Nejen „dlouhé“ rakety. Ukrajinci prý dostanou superzbraň

Světem proletěla zpráva, že Ukrajinci dostali od USA povoleno používat rakety dlouhého doletu na cíle ve vzdálenějších částech Ruska.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18591 lidí list New York Times s odvoláním na informace z Bidenovy administrativy. Američtí představitelé však uvedli, že neočekávají, že tento krok „zásadně změní průběh války“, dodal list.

V části americké společnosti prý Bidenovo rozhodnutí vyvolává obavy. „Někteří američtí představitelé řekli, že se obávají, že použití raket Ukrajiny přes hranici by mohlo přimět ruského prezidenta Vladimira V. Putina k odvetě proti Spojeným státům a jejich koaličním partnerům,“ poznamenal The New York Times.

Australský generál Mick Ryan k tomu poznamenal, že je to sice dobré rozhodnutí, ale jako řada jiných amerických rozhodnutí přišlo příliš pozdě. „To je dobrá zpráva. Ale stejně jako u mnoha rozhodnutí USA v této válce bylo rozhodnutí příliš pomalé a umožnilo Putinovi být lépe připraven na změnu politiky. Není to eskalační – jen dohání to, co Rusové dělají od prvního dne,“ napsal na sociální síti X penzionovaný australský generál.

This is good news. But as with many U.S. decisions in this war, the decision was too slow & has allowed Putin to be better prepared for the change in policy. It isn’t escalatory - it is just catching up on what the Russians have been doing since day one. https://t.co/EubO6BwBbq