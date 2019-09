Nejšílenější prohřešek sedmimiliardové „veřejnoprávní“ ČT za poslední léta. A to děsivé ticho poté. Tomáš Kňourek má jasno

Začnu pro mě asi nejšílenějším prohřeškem sedmimiliardové „veřejnoprávní“ instituce za poslední léta. Kam se hrabe cenzura prezidenta republiky, americká volební noc či multikulturní výplachy mozků našich dětí. Jde o „reportáž“ hvězdného televizního manipulátora Jiřího Hynka o rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše. Ve skandálním údajně živém vstupu v hlavních zprávách ČéTé, několikrát mluvil o „bývalém“ premiérovi Andreji Babišovi. O této kauze již ve své rubrice psal kolega Petr Žantovský, my ji ale s odstupem času probereme z trochu jiného úhlu.

Tak především je děsivé to ohromující ticho. Reportáž odezněla, z archivu zmizela, zapomeňte. Kde jsou všichni ti mediální a „neziskoví“ chytrolíni monitorující každou nicotnou nepřesnost u projektů takzvané alternativy či názorově nepohodlných osob, aby pak vyřvávali do světa něco o dezinformacích a manipulacích? Je podle všech těch Šafrů, Kalenských, Jandů a dalších z jejich party v poho, že Česká televize takové bláboly vysílá? Jistěže ano. Kavky jsou totiž jejich a budou je bránit až do blížícího se neodvratného konce.

Zmíněné ohlušující ticho je slyšet i ze strany Rady České televize. Není se čemu divit, tento ctihodný spolek už dávno nefunguje jako kontrolní orgán sloužící zájmům nebohých koncesionářů, ale jako štít managementu i jiných zaměstnanců ČT. Někteří z nich mi bez pardónu připomínají tiskové mluvčí. Ale třeba je podceňuji a na příštím zasedání rady přijmou usnesení o flagrantním porušení Kodexu České televize, což vyústí minimálně ve vyhazov šéfa zpravodajství a k seškrtání odměn generálního ředitele. Osobně bych si na tuto variantu nevsadil ani pětník, a to z toho důvodu, že radní za minulých deset let neshledali v činnosti České televize žádné významnější pochybení a Petr Dvořák tak pravidelně dostává roční odměny v plné palbě, tedy asi 2,5 milionu korun. Redaktor Hynek určitě dostane prémie též, protože patří do skupiny investigativních es, a jede se dál.

No a absolutní ticho zazní i v pořadu Newsroom ČT24, který za peníze koncesionářů odhaluje větší i menší průsery konkurenčních stanic. Jako samozvaný etalon férovosti by měl referovat i o průserech vlastních. Představte si tu krásu nedělního vydání Newsroomu ČT 24, kdy si pustíte pana Rosího a on oznámí: „Zase jsme to posrali!“

Dovolím si ještě jednu připomínku k vlastní reportáži. Pan redaktor Hynek mi nepřipadal ani ožralý, ani sjetý. A přitom třikrát prohlásí, že Andrej Babiš už není premiér. Moderátorka Světlana Witowská nehne brvou, což si můžeme vysvětlit dvěma způsoby. Buď je úplně mimo a svůj post nezvládá, nebo ví, že reportáž je předtočená a tudíž redaktor Hynek na její případné námitky nemůže reagovat. Andrej Babiš několik dnů před oznámením Deníku N o zastavení svého trestního stíhání deklaroval, že se nemíní funkce vzdát ani v případě, že bude obžalován. Takže byla jen minimální šance, že by premiérování položil. Potom zbývá už jen jediná možnost, proč mluvit o bývalém premiérovi. Jeho fyzická likvidace...

A tak se mi po tom všem na mysl vkrádá otázka, co se ještě proboha musí stát, aby se konečně něco stalo. Nebo alespoň, kdo nám byť jen tuto kauzu smysluplně vysvětlí.

U České televize zůstaneme. Už hodně let se lidí ve svém okolí ptám, jak je možné, že starosta města Říčany Vladimír Kořen léta pracuje jako moderátor sobotního pořadu Zázraky přírody. Tato zábavná show se vysílá v prime timu od osmi hodin večer. Chtěl bych připomenout, že Říčany nejsou žádné Kotěhulky, ale město s 16 tisíci obyvateli a s více než půlmiliardovým rozpočtem. Vladimír Kořen je, co se týká přírody či vědy, nepochybně odborník. Nicméně takových odborníků v různých oborech je mezi politiky celá řada, a je jedno, zda se bavíme o zastupitelích, poslancích, senátorech či ministrech. Ale slovy klasika, kdo z vás to má.

Jednání České televize pravděpodobně není protiprávní, ale rozhodně je neetické a v rámci politiky silně nekorektní. Nedovedu si představit, jak v současné politicky útlocitné době budou pořady na obrazovkách ČéTé moderovat třeba starostové Nymburka, Bruntálu či Uherského Brodu například z KSČM či z ANO. Jak k tomu přijdou říčanští koncesionáři, kteří na Kavčí hory pravidelně posílají svůj desátek, a přitom jsou zarytí odpůrci pana starosty. Platí si kampaň svého oponenta, kdo z vás to má. Neobstojí bláboly o tom, že pan Kořen tam nevystupuje jako politik, pořad o politice není etc. Zkrátka, jakmile jste pravidelně na obrazovce, sledují vás stovky tisíc lidí, tak popularitu získáváte. A tak si říkám, proč by nemohli některý z pořadů moderovat třeba poslanci Aleš Juchelka či Stanislav Berkovec, oba mají s touto profesí dlouholeté zkušenosti. Prošlo by to u hlídačů veřejnoprávnosti?