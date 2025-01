Největší úspěchy? Obranná smlouva s USA a koupě F-35 z USA. Končící velvyslanec v ČT narovinu

Dva roky Bijan Sabet zastupoval v Česku Spojené státy americké. Během svého působení se věnoval zásadním otázkám, jako byla návštěva premiéra Petra Fialy v Bílém domě, podpora Ukrajiny nebo jednání ohledně tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Nyní však jeho mise končí. V souladu se zvyklostmi už předal rezignační dopis a brzy Prahu opustí.

Blíží se výměna amerických velvyslanců v České republice, avšak stále není jasné, kdo Briana Sabeta nahradí. Nabízí se otázka, zda se s koncem své mise těší na větší svobodu v tom, co bude moci veřejně říkat. Sám Sabet k tomu uvádí: „Já, když se zamyslím nad těmi dvěma lety v České republice, tak jsem nesmírně hrdý na úžasné partnerství, přátelství a spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou. Hodně jsme toho společně dosáhli. Byly to také velké výzvy v této době. Spojené státy jsou hrdé na to, že mají spojence v České republice,“ řekl v Interview ČT24 o konci svého mandátu.

A ke svému působení v České republice jedním dechem dodává. „Musím říci, že mám štěstí, že jsem mohl vykonávat tuto práci v zemi, která je skvělým spojencem Spojených států. My opravdu spolupracujeme tak dobře, jak jen to jde. Premiér Petr Fiala navštívil prezidenta Bidena, což byl důležitý milník. Máme zde sdílené hodnoty, priority a skvělou spolupráci. Opravdu spolupracujeme výborně,“ pokračoval dosluhující americký velvyslanec. „Věřím v budoucnost česko-amerických vztahů. Bude se jim dařit,“ prohlásil následně.

„Obchodní vazby nikdy nebyly silnější. České investice ve Spojených státech rostou výborně a americké investice v České republice dosáhly nové úrovně. To vše ukazuje na skvělou spolupráci našich zemí,“ shrnul Bijan Sabet.

V otázce války na Ukrajině a americké podpory tomuto konfliktu pod vedením prezidenta Bidena měla Ukrajina plnou podporu včetně možnosti útočit na cíle uvnitř Ruska. S příchodem Donalda Trumpa se však objevují otázky o možné změně této strategie.

Změní se podle Sabeta americká podpora Ukrajiny? „Jsem velmi hrdý na vedení prezidenta Bidena a na to, jak stál po boku spojenců, jako je Česká republika, při obraně Ukrajiny. Vidíme význam Severoatlantické aliance – je to nejvýznamnější obranná aliance na světě a v celé historii. NATO je nyní silnější, jednotnější a sjednocenější než kdykoliv v minulosti. To je zásadní pro pomoc a obranu Ukrajiny. Věřím, že v této podpoře budeme pokračovat,“ řekl Sabet.

K argumentům, že dodávání zbraní na Ukrajinu válku prodlužuje, Sabet podotkl: „Domnívám se, že tuto válku zahájil jeden člověk a Rusko to provedlo samo, zaútočili, provedli invazi, válčí. Musíme si být vědomi toho, kdo je agresorem v této válce. Musíme být sjednocení. Je nepřijatelné, aby Rusko se snažilo silou uchvátit jinou zemi. Je to poselstvím pro další diktátory, že NATO to nedovolí, to je velmi důležité,“ řekl Sabet.

Dotkl se také otázky evropské bezpečnosti, vyzdvihl navyšování výdajů do obrany: „Před deseti lety platilo cíle dvou procent HDP na obranu devět zemí NATO. Teď je NATO větší a silnější než kdy jindy – přes dvacet zemí Aliance dává i více než dvě procenta. A vidí to spíš jako minimum,“ uvedl Bijan Sabet, že význam sdílené bezpečnosti se projevuje právě v tom, že NATO a jeho členové investují do obrany.

Dnešní zprávy přinesly významnou informaci, že Donald Trump by byl usvědčen z pokusu o zvrácení výsledku prezidentských voleb v roce 2020. Tato zpráva, vycházející ze závěrů Ministerstva spravedlnosti, může působit pro českou veřejnost, neznalou amerického právního systému, poněkud zmateně. Sabet potvrdil, že to nic nemění na tom, že se Trump stane americkým prezidentem. „Zvolený prezident Trump vyhrál volby spravedlivě a v pondělí složí přísahu jako další prezident Spojených států. Takže tohle je soudní řízení. Bude naším budoucím prezidentem,“ vysvětlil českým divákům, že situace ukazuje složitost amerického právního a politického systému, ve kterém i právní potíže kandidáta mohou koexistovat s jeho zvolením do nejvyšší funkce.

