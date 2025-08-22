Nelegální migrant v kamionu zabil tři lidi. Ostatní kvůli němu mají utrum

Americká zpravodajská stanice CBS News upozornila, že administrativa 47. prezidenta USA Donalda Trumpa začala podnikat kroky, aby se některé pracovní pozice, konkrétně např. pracovní místa řidičů kamionů, vrátily do rukou občanů USA. Úřady tlačí především na to, aby řidiči mluvili a uměli číst anglicky. Ministerstvo dopravy uvedlo, že cílem je zlepšit bezpečnost silničního provozu po incidentech, kdy schopnost řidičů číst značení nebo mluvit anglicky mohla přispět k úmrtím při dopravních nehodách.
Americký ministr zahraničí oznámil jasný zákaz.
„S okamžitou platností pozastavujeme vydávání veškerých pracovních víz pro řidiče komerčních nákladních vozidel. Rostoucí počet zahraničních řidičů provozujících kamiony s návěsem na amerických silnicích ohrožuje americké životy a živobytí amerických řidičů kamionů,“ napsal Rubio na sociální síti X.
V písemné odpovědi na dotaz agentury Associated Press ministerstvo zahraničí uvedlo, že všichni držitelé amerických víz, mezi které mohou patřit turisté z mnoha zemí, podléhají „průběžnému prověřování“ s ohledem na jakékoli náznaky, že by mohli být nezpůsobilí k povolení ke vstupu do Spojených států nebo pobytu ve Spojených státech.
Ministerstvo vnitra USA, upozornilo na případ, ve kterém padl návrh na zatčení zločince, nelegálního imigranta Harjindera Singha, za tři případy zabití motorovým vozidlem.
„Na Floridě byli zabiti tři nevinní lidé, protože kalifornské ministerstvo motorových vozidel (guvernéra) Gavina Newsoma vydalo nelegálnímu imigrantovi řidičský průkaz pro komerční účely,“ řekla náměstkyně ministra Tricia McLaughlinová. „Kolik dalších nevinných lidí musí zemřít, než si Gavin Newsom přestane hrát s bezpečností americké veřejnosti? Modlíme se za oběti a jejich rodiny. Ministryně Noemová a ministerstvo vnitřní bezpečnosti pracují nepřetržitě na ochraně veřejnosti a na tom, aby tyto zločinné nelegální imigranty dostali z Ameriky.“
„Singh získal řidičský průkaz pro komerční účely (CDL) v Kalifornii, přestože neměl žádné zákonné právo pobývat ve Spojených státech. Guvernér Newsom přímo ohrozil životy Američanů tím, že vyzbrojil tohoto nelegálního imigranta možností ovládat 40tunový vražedný stroj na amerických dálnicích. Tato bezohledná politika dala Singhovi klíče a tři nevinní lidé za to zaplatili životy,“ zaznělo také z amerického ministerstva.
Následné vyšetřování ukázalo, že řidič-imigrant, který v Kalifornii obdržel oprávnění řídit kamion, dokázal odpovědět pouze na 2 dopravní otázky ze 12 a přesně rozpoznal jen jednu ze čtyř dopravních značek.
„Dokud nejsou (tito) lidé zavřeni do vězení, tak to nekončí. To jsou silniční džihádisté. Mají v rukou masivní zbraně,“ zaznělo v diskusi pod příspěvkem na sociální síti.
autor: Miloš Polák