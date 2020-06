Němcová: Xaver vyvolal hněv lidu. Není na tu funkci dozrálý. Já a prezidentka? Takto

reklama

České zastoupení mezinárodního tiskového institutu se obrátilo na sněmovní volební výbor, jehož je Němcová místopředsedkyní, s výzvou, aby někdo navrhl Sněmovně odvolání moderátora Lubomíra Veselého (známého jako Xavera) z Rady ČT. Jde o jeho poměrně ostrá vyjádření na adresu novinářky Hovorkové z Fora24.cz. „Četla jsem si část těch jeho výroků, které měl na adresu paní redaktorky Hovorkové. Myslím teď pana Veselého. A je fakt, že zejména to vybízení k davové nenávisti a k projevům nenávisti, takzvaného zúčtování s tou paní redaktorkou proto, že má nějaké názory, a vyzývání široké veřejnosti k takovéhle nenávisti je fakt za hranou toho, co má dělat člověk v postavení člena Rady ČT. Jinými slovy, podle mě se dostal mimo ten rámec toho, ve kterém má jako radní působit, a spíše bych byla pro jeho odvolání,“ sdělila Němcová.

Veselý ve slovech na redaktorku Hovorkovou útočil kvůli jejímu působení na přednáškách na školách, kdy říkal, že by měla být hnána svinským krokem. Veselý se za tato slova omluvil. „Stojí to za posouzení ještě z jednoho aspektu, protože mezi tou omluvou a mezi tím, kdy tedy tady dal tuhletu výzvu veřejnosti: Žeňte ji svinským krokem, tak opravdu se v nějakém intervalu zvedla vlna nenávisti, která je doložitelná i esemeskami a asi i nějakými e-maily, které ta paní redaktorka Hovorková už má, zaznamenala jsem, že se chtějí obrátit na advokátní kancelář, případně podat trestní žalobu pro ohrožování nebo vyhrožování, nevím přesně, jak to budou formulovat, ale mezitím se prostě něco stalo. Ta omluva by byla akceptovatelná, kdyby následovala bezprostředně, ale teď si nemyslím, že vezme zpátky ten hněv lidu,“ míní Němcová.

Zda Němcová navrhne odvolání, si chce ještě nechat projít hlavou. „Asi by bylo nefér, kdybych tady odpálila: hned to podám a jdu do toho, chci si to všechno utřídit, chci si to srovnat v hlavě a chci vědět například od právníků, zda je to skutečně tak vážné, jak já to vidím, protože já mohu mít třeba dramatičtější brýle a vidět to dramatičtěji a dostanu odezvu, že se to pořád do nějakých mantinelů vejde. Čili chci si to promyslet, ale z mého pohledu to je překročení kompetencí, pravomocí člena Rady ČT a ukazuje se, že na tu funkci osobnostně pan Veselý není dozrálý muž,“ dodala.

Podle Němcové byli do Rady ČT zvoleni lidé, kteří budou vyhovovat zájmům hnutí ANO Andreje Babiše (ANO). „Odlišná situace byla na tom volebním výboru, kde bych řekla, že kdyby byly zvoleny ty osobnosti, na kterých jsme se víceméně shodli, tak že by to byli respektovaní lidé, kteří by dokázali opravdu velmi dobře tu roli zastávat. A tím, že nebyli zvoleni a byli zvoleni lidé, kteří více vyhovovali některému převažujícímu názorovému proudu v Poslanecké sněmovně, tak to dokládáme i tím, jaký doporučující dopis tehdy vyhotovil předseda volebního výboru Stanislav Berkovec...,“ poukázala Němcová.

ČT se podle ní stala součástí „Babišova holdingu“. „Jak si to jinak vysvětlit, když nezpochybnitelné autority, které tam jsou, nedostanou šanci se stát radními, a ti, kteří dávali postoji najevo, že by mohli udělat nějakou službu hnutí, se tam dostanou, tak podle mě ta reakce byla přirozená a stojím si za tím. Myslím si, že ČT není v jednoduché situaci, neříkám, že spěje k nějakému dramatickému ohrožení, ale bude to ještě velmi napínavé sledovat,“ sdělila Němcová, jíž vadí kritika některých pořadů ČT. Mluvila také o tlaku, který je na veřejnoprávní televizi vyvíjen.

Němcová se následně vyjádřila i k roli KSČM ve vládě. Podle jejího názoru strana cítí příležitost a bude se snažit tlačit na hnutí ANO, aby vyjednala kvůli podpoře rozpočtu další ústupky. „Třeba ministryně Schillerová šla na schůzku do centrály komunistické strany, aby požádala o podporu 500miliardového schodku, přičemž ten její původní plánovaný schodek na rok 2020, schvalovaný v závěru minulého roku, byl minus 40 miliard, v době karantény byl zvýšen na 300 miliard a teď přichází s půlbilionem. To, že komunisté vycítili, že přichází jejich chvíle říci si o víc, než kolik mají v těch předjednaných smluvních podmínkách před dvěma lety, kdy vlastně se rozhodli, že podpoří menšinovou vládu, která má v podstatě 93 hlasů. Sociální demokraté a hnutí ANO dají dohromady 93 hlasů, nemají 101, tím, že získali na svou stranu komunisty, tak spolu s nimi mají 108 hlasů jistých. A bez této podpory se jim nepodaří zásadní věci prosadit, takže si myslím, že to si velmi dobře komunisté přečetli, ono tam je několik faktorů... komunisté mají také před vnitřní volbou svého vedení, proti Vojtěchu Filipovi se objevují nějací vyzyvatelé, jejich zesílená rétorika a bouchání na sebe souvisí i s tím, co se děje uvnitř strany, ale zároveň neomylně vycítili, že přichází jejich doba, kdy si mohou říct i o nějaké další ústupky od hnutí ANO, protože k rozpočtu nemá kde jinde vzít koalice hlasy,“ zmínila Němcová. Ve hře je například i odvolání ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Závěrem se pak Němcová vyjádřila ke své politické budoucnosti. „Budu kandidovat v podzimních volbách do Senátu. Dlouho jsem to zvažovala. Úplně jiné klima v Senátu mi dává prostor dělat práci, která mi přijde smysluplnější,“ míní Němcová. Nevyloučila ani možnou kandidaturu na post prezidentky, ale zároveň to jednoznačně nepotvrdila. „Je to pro mě nepohodlná pozice, když mám na tyto otázky odpovídat,“ uvedla závěrem.

