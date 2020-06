Němcová na Hrad: Nastal významný posun

reklama

„Rozhodnout se kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky pro mě vůbec nebyla jednoduchá věc. Říkala jsem si, co ještě všechno umím a neumím, ale pak se ve mně probudilo to, co mám moc ráda. Taková bojovnost, která ve chvíli, kdy je to potřeba, se najednou objeví a já zjistím, že mám něco dělat. A vzpomněla jsem si, že bych sice mohla sedět na zahrádce a věnovat se tomu, co mám ráda, ale mám také dva báječné vnuky a chci něco pro ně udělat, protože mám dojem, že věci nejdou v naší zemi tak, jak si myslím, že to je správné. A tak pro ně, ale i pro sebe ještě chci zabojovat,“ uvedla Němcová ve svém videu, proč chce kandidovat do Senátu.

Anketa Vadí vám údajný střet zájmů Andreje Babiše? Vadí 5% Nevadí 95% hlasovalo: 1667 lidí

V rozhovoru pro Forum24.cz pak Němcová hovořila i o důvodech, proč se rozhodla do Senátu kandidovat. Jedním z důvodů je podle ní stav české společnosti, která se podle jejích slov neubírá dobrým směrem. „Máme zde vládu, která je podporována komunisty, od roku 1989 je to poprvé, kdy se tak stalo. Máme trestně stíhaného premiéra, který je podezřelý ze spolupráce s tajnou bezpečností minulého režimu, a prezidenta, který nás odklání od tradiční zahraniční politiky směřované k demokratickým zemím, oproti tomu on ji otáčí spíše k Číně a Rusku. Takže to jsou ty společenské podmínky, které mě nutí ještě neodejít. A když hledám, kde bych mohla zkušenost nějak lépe využít, tak mi z toho vyšel Senát. Poslední dobou se proměňuje v komoru, která dbá na ten základní pilíř, bez kterého se poměrně ještě křehká demokratická stavba může zřítit. Láká mě, že bych tam mohla daleko lépe prosazovat svobody jednotlivce, úctu k právu i ústavním principům,“ uvedla Němcová, pro niž druhý důvod je osobní, kdy je přesvědčená, že už se člověk něco naučil a něčím prošel, takže to může uplatnit.

„Třetím důvodem je to, že se podařilo dát dohromady síly demokratických stran a hnutí na mou podporu. Je to ukázka toho, že se umíme domluvit. A že předvádíme, že umíme naplňovat výzvy společnosti, které se k tomu neustále vztahovaly. Netvrdím, že to jde vždycky a všude, ale tahle podpora mě velmi silně motivovala,“ uzavřela.

Psali jsme: A zabití prezidenta nevadí! Zbořil a odvolání Xavera. A jiná věc v ČT: Bude bouře? Ale to nepatří vám! Umělci podpořili černochy: Rána z jejich vlastního prostředí Upito. A nářky ,,nebílých”: Binec ve Stuttgartu: Už se ví víc Loučení Fridrichové: Téma Milady Horákové. Naháněli Filipa, ten nebyl milý

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek by ji však rád viděl na vyšším postu než v Senátu – na Hradě. Retweetoval totiž post jedné z uživatelek sociální sítě.





Sama Němcová kandidaturu na prezidentku nevylučuje, ale zároveň ani nepotvrzuje. Uvedla to v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým na XTV. „Je to pro mě nepohodlná pozice, když mám na tyto otázky odpovídat,“ uvedla.

Psali jsme ZDE.

Psali jsme: A zabití prezidenta nevadí! Zbořil a odvolání Xavera. A jiná věc v ČT: Bude bouře? České dráhy: V regionech pokračuje obnova vlakové dopravy, vrací se další mezistátní regionální vlaky Niedermayer (TOP 09): Vláda a 200, 300 a teď už i 500 miliard? Miroslav Macek: Náš slovenský premiér je zdatnou ubohou obětí českých padouchů v Bruselu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.