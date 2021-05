Němcová u Moravce plná neštěstí. Rusko? Proč jste to dopustili?

reklama

„Souhlasím se stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky z 21. května tohoto roku, podle kterého nebude KPR poskytovat informace vybraným médiím v rámci boje proti dezinformacím. Vzhledem k výše zmíněné dlouhodobé diskriminaci předsedy hnutí SPD a místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v diskusním pořadu OVM odmítám pozvání do tohoto pořadu,“ uvedl Rozner.

„Proto židle pro Miloslava Roznera zůstává prázdná,“ dodal moderátor.

Na sociálních sítích vyvolalo Roznerovo zdůvodnění několik reakcí.

„Miloslav Rozner do Otázek Václava Moravce nepřišel. Prý bojuje proti dezinformacím, tak nepromluví. Je hodný, že raději nic neřekne,“ napsal kupříkladu komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov.

Moravec obrátil pozornost k žádosti ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského, aby v Česku smělo zůstat víc ruských pracovníků, než smí zůstat těch českých v Rusku – a to v zájmu zachování provozu ruské střední školy při velvyslanectví. Moravec upozornil, že Zmejevský nejel jednat na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jak bývá v podobných situacích zvykem, ale na Hrad.

A Zaorálek dal hned najevo, že se mu to také nelíbí.

„Já jsem se domníval, že došlo k tomu kroku, který byl docela brilantní, to znamená, že se dohodl nejen odchod 18 diplomatů, ale pak dokonce i to snížení se dohodlo, což je akce, o kterou se dlouho usilovalo. Ale teď tady vidíte, že pan velvyslanec jede jednat na Hrad, když na ministerstvu zahraničí se ze všeho pořizuje zápis a vše je pod parlamentní kontrolou,“ upozornil Zaorálek.

Ministr však odmítl kritizovat svého stranického kolegu Jakuba Kulhánka, ale ukazuje to podle něj, že ministerstvo zahraničí je opravdu „vykucháno“, jak to Zaorálek pronesl na jedné ze svých tiskových konferencí. Protože pokud ruský velvyslanec Zmejevský jezdí debatovat na Hrad a ne na ministerstvo zahraničí, tak je podle Zaorálka opravdu něco špatně.

„Ale já do toho nechci kolegovi Kulhánkovi vstupovat. On to dělá kompetentně a má mou plnou důvěru,“ pravil Zaorálek.

V tu chvíli se důrazně ozvala Miroslava Němcová.

„Tak proč jste to dopustili? Vždyť k tomu došlo za současné vlády, vlády, ve které jste vy součástí koalice. V podstatě se dá říct, že celá agenda Ruska byla vyvedena pod Hrad, aniž by proti tomu vláda cokoli udělala, aniž by proti tomu protestovala. Vláda ztratila možnost v této věci cokoli dělat a Sněmovna ztratila možnost to jakkoli komentovat,“ rozčilovala se Němcová.

Pro střední školu by podle ní neměla být přijata žádná výjimka.

„Nemá žádnou prioritu. Já bych na ten požadavek nepřistoupila. Obzvlášť ve chvíli, kdy na ruské straně vznikne seznam nepřátel, kde se píše: ‚Zaprvé USA a zadruhé Česká republika.‘ Nebo obráceně, já nevím, jaké to bylo pořadí. A oni současně udržují smlouvu o přátelství s námi. A současně tady páchají státní terorismus, ale chtějí tady nechat otevřenou školu?“ rozčilovala se Němcová.

Zaorálek prozradil, že podle jeho posledních informací se na české straně ohledně plánu vyhošťování ruských diplomatů definitivně vše ukáže až v pondělí, kdy by k odsunutí mělo dojít.

Moravec poté přehodil výhybku k rychlému rozvolňování proticovidových opatření.

Zaorálek vysvětloval, že jeho resort má připravený plán na rozvolňování kultury a prý měl dohodnuto s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, že v kultuře se bude rozhodovat ve stejném tempu jako v dalších sektorech – ale vláda nakonec v pátek rozhodla jinak... A ministr se podle svých vlastních slov v tomto směru cítí být podveden.

„Ale zrovna v pátek jsem nebyl na vládě, protože jsem slíbil, že budu ve Sněmovně... a na vládě se zrovna rozhodovalo o tom rozhodnutí soudu. A výsledkem toho je, že ta kultura má čtyři konkrétní nevýhody,“ zlobí se Zaorálek.

Na kulturních akcích nelze konzumovat jídlo. Na kulturních akcích musí mít člověk verifikovaný covid test, a to ještě provozovatelé nesou odpovědnost za to, že lidé budou mít tento test.

Toto vše se prý ministrovi nelíbí.

Moravec chtěl vědět, zda se s tímto stavem Zaorálek smíří.

„No, nesmířím, copak neslyšíte, co říkám? Když to nebude pro všechny fér, tak to ohrozí dodržování těch věcí; budu chtít, aby toto vláda upravila. V zemích, kde ta pravidla fungují, jsou ta pravidla pro všechny stejná. Pokud chceme, aby ten systém byl životaschopný, tak musí být jednotný,“ hřímal ve vysílání s tím, že hned v pondělí se to pokusí změnit.

A Němcová znovu vyrazila do útoku.

„Pokud vy vystoupíte a řeknete, že ta vláda mě podrazila, no tak co si má myslet normální občan jiného, než že je na čase, ať se vláda sbalí a vypadne,“ vypálila Němcová s tím, že pokud se vláda není schopná domluvit ani tady, těžko lze předpokládat, že kabinet tuší, co dělá jako jednotný orgán i v jiných oblastech.

„My slyšíme dokola rok, že na dětech nám záleží a že kultura je priorita. A pak tady děti nebyly rok ve škole a kultura je rok zavřená,“ pokračovala v palbě.

A Zaorálek přešel do protiútoku.

„Kdybychom byli většinová vláda, tak by tady dál fungoval nouzový stav a tento stav by nevznikl. Máme tady nový nástroj (pandemický zákon), o kterém se říkalo, že to nahradí, ale ukazuje se, že ne, že soud je jiného názoru. Když se situace zklidňovala, ta ODS volala po rozvolnění. A když se situace zhoršovala, tak jste nás zase kritizovali,“ ohradil se Zaorálek.

Podle něj se zkrátka a dobře ukazuje, že bylo třeba uchovat nouzový stav, ale opozice to nedovolila.

„Tady nebyla vláda jako žádný Pinochet. To bylo jenom proto, abychom mohli dodržet původní plán,“ pokračoval ministr s narážkou na chilského diktátora Augusto Pinocheta, který neváhal nařizovat popravy svých levicových odpůrců.

Když se dostala ke slovu znovu Němcová, upozorňovala, že opozice opakovaně požadovala data, na základě kterých by se dalo odůvodnit trvání nouzového stavu. „Každý týden jsme o to žádali, už nebylo možné, že jste nás neslyšeli. Až vám to musel zatrhnout Ústavní soud ČR. Opozice volala po jednání tři čtvrtě roku,“ zdůrazňovala.

„Ale to není pravda, tady ta jednání probíhala a představitelé opozice mi říkali: ‚My bychom se s vámi i domluvili, ale ten premiér...‘ Takže tady to dostalo takový emocionální náboj,“ kontroval Zaorálek.

Konstatoval také, že stát se snaží umělce podporovat, jen to nedělá prostřednictvím fondu, jak je to připraveno v Německu.

Němcová na to konto konstatovala, že umělci nevědí, kdy zase začnou pořádně vydělávat, tak by stát měl umělcům finančně pomoct a dál jim poskytovat kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné v kultuře.

Zaorálek uznal, že uchování této pomoci je namístě. Zapochyboval však, že s tím bude souhlasit šéfka státní kasy za hnutí ANO Alena Schillerová.

„Ona bude ministryně Schillerová argumentovat, že se věci vracejí do normálu, ale je zřejmé, že v té kultuře to půjde pomaleji,“ uzavřel debatu ministr.

