Německé drony už ne, zní z Ukrajiny. Jsou s nimi problémy

20.01.2026 9:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Rusové pokračují v úderech na ukrajinskou energetickou strukturu. Jedno z videí ukazuje, jak Rusové v úterý nad ránem udeřili na elektrárny v Kyjevě a jak Kyjevané odpověděli použitím amerických střel Patriot. Mohli by použít i evropské drony, jenže německé útočné drony HX-2, které mohly být jednou z ukrajinských nadějí obrany, mají problémy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vydal jeden specifický příkaz.

Německé drony už ne, zní z Ukrajiny. Jsou s nimi problémy
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

V úterý nad ránem Rusové opět udeřili na Kyjev a další města Ukrajiny. Agentura Reuters upozornila, že v hlavním městě jsou přerušeny dodávky elektřiny i vody. Starosta Vitalij Kličko v příspěvku na telegramu uvedl, že během útoku byla na východním břehu řeky Dněpr zasažena i jedna nebytová budova a jedna osoba byla zraněna. Tymur Tkačenko, šéf vojenské správy hlavního města, uvedl, že byl poškozen skladovací prostor a hoří několik aut.

Analytická skupina OSINT Defender uveřejnila video, které ukazuje, jak se proti ruským raketám Iskander aktivoval systém kyjevské protivzdušné obrany s raketami Patriot. Na sociální síti X video převzal i analytik prezentující informace na účtu AMK Mapping, který upozornil, že přibližně 11 raket bylo sestřeleno, ale 4 rakety našly své cíle a dopadly na elektrárny v hlavním městě.

Teploty přitom mají i přes den zůstat pod bodem mrazu. V noci se mohou dostat i pod mínus deset stupňů.

Počasí v Kyjevě

Další dvě ruské rakety prý zasahovaly své cíle ve městě Dnipro a další mířily k cílům ve Vinnycké oblasti. Do vzduchu prý vzlétly i 4 ruské strategické bombardéry Tu-95MS, které pravděpodobně ještě odpálí řízené střely CH-101 na cíle na Ukrajině.

 

Ukrajina by mohla použít i evropské drony, jenže německé útočné drony HX-2, které mohly být jednou z ukrajinských nadějí obrany, mají problémy. O problémech německých dronů informuje agentura Bloomberg.

„Ukrajina odkládá další objednávky útočných dronů od společnosti Helsing, nejcennějšího evropského start-upu v oblasti obranných technologií, poté, co zbraňové systémy této společnosti narazily na problémy při testech v první linii v boji. Informují o tom německá vojenská prezentace a zdroje obeznámené s touto záležitostí,“ napsala agentura Bloomberg.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil, aby pracovníci energetických opravárenských čet dostali více peněz, protože dělají, co mohou, aby i v tomto počasí měli lidé v desítkách tisíc bytů alespoň trochu tepla a vody.

„Vzhledem k této mimořádné situaci musejí být za každý měsíc vyplaceny dodatečné měsíční platby pro ty naše lidi, kteří po úderech pracují přímo v terénu – na místech nehod, v opravárenských četách,“ řekl ukrajinský prezident. „Stát musí být vděčný každému, kdo zajistí, aby Ukrajina obnovila to, co Rusko zničí,“ dodal.

Zelenskyj také varoval Ukrajince, aby v nadcházejících dnech zůstali „extrémně ostražití“. Ukrajinská rozvědka nedávno varovala, že se blíží masivní ruský úder.

