Německé drony už ne, zní z Ukrajiny. Jsou s nimi problémy

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Analytická skupina OSINT Defender uveřejnila video, které ukazuje, jak se proti ruským raketám Iskander aktivoval systém kyjevské protivzdušné obrany s raketami Patriot. Na sociální síti X video převzal i analytik prezentující informace na účtu AMK Mapping, který upozornil, že přibližně 11 raket bylo sestřeleno, ale 4 rakety našly své cíle a dopadly na elektrárny v hlavním městě.
Teploty přitom mají i přes den zůstat pod bodem mrazu. V noci se mohou dostat i pod mínus deset stupňů.
Další dvě ruské rakety prý zasahovaly své cíle ve městě Dnipro a další mířily k cílům ve Vinnycké oblasti. Do vzduchu prý vzlétly i 4 ruské strategické bombardéry Tu-95MS, které pravděpodobně ještě odpálí řízené střely CH-101 na cíle na Ukrajině.
Footage showing a portion of the Patriot activity against Russian Iskander-M ballistic missiles over Kyiv overnight.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) January 20, 2026
These videos are recorded from the same location. Clip 2 shows an attack on the CHP-4 power plant in southeastern Kyiv, and clip 1 shows an attack on the CHP-5… https://t.co/CodAvoF8rp pic.twitter.com/6rp6PGffsS
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Ukrajina odkládá další objednávky útočných dronů od společnosti Helsing, nejcennějšího evropského start-upu v oblasti obranných technologií, poté, co zbraňové systémy této společnosti narazily na problémy při testech v první linii v boji. Informují o tom německá vojenská prezentace a zdroje obeznámené s touto záležitostí,“ napsala agentura Bloomberg.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil, aby pracovníci energetických opravárenských čet dostali více peněz, protože dělají, co mohou, aby i v tomto počasí měli lidé v desítkách tisíc bytů alespoň trochu tepla a vody.
„Vzhledem k této mimořádné situaci musejí být za každý měsíc vyplaceny dodatečné měsíční platby pro ty naše lidi, kteří po úderech pracují přímo v terénu – na místech nehod, v opravárenských četách,“ řekl ukrajinský prezident. „Stát musí být vděčný každému, kdo zajistí, aby Ukrajina obnovila to, co Rusko zničí,“ dodal.
Zelenskyj také varoval Ukrajince, aby v nadcházejících dnech zůstali „extrémně ostražití“. Ukrajinská rozvědka nedávno varovala, že se blíží masivní ruský úder.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.