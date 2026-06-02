Německé nadaci vyhnanců se ztratilo 12 milionů korun

02.06.2026 12:42 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Německá „Nadace pro útěk, vyhnání a usmíření“ řeší problém. Zdá se, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců odváděl z této organizace peníze na soukromý účet. V přepočtu mohlo jít o víc než 12 milionů českých korun.

Německé nadaci vyhnanců se ztratilo 12 milionů korun
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eurobankovka v detailu

V Česku nedávno proběhlo setkání potomků sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce odsunuti z Československa. Němci popisují odsun jako vyhnání. V německém hlavním městě sídlí federální nadace „Nadace pro útěk, vyhnání a usmíření“ (SFVV), která připomíná osudy lidí, kteří byli z různých důvodů vyhnáni ze svých domovů nebo z nich museli utéct.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 20215 lidí
Po rekonstrukci budovy, která je ve vlastnictví federální vlády a kde dnes nadace sídlí, má veřejnost přístup k výstavám, knihovně a archivu svědectví, vzdělávacím programům, akcím, muzejnímu obchodu a restauraci. Náklady na rekonstrukci ve výši téměř 30 milionů eur uhradila federální vláda. Za přítomnosti tehdejší kancléřky Angely Merkelové a státní ministryně Moniky Grüttersové bylo zařízení oficiálně otevřeno 21. června 2021.

A teď tato federální nadace „Nadace pro útěk, vyhnání a usmíření“ řeší problém. Zdá se, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců z organizace vyváděl peníze. A nešlo o malé peníze. Údajně zpronevěřil šestimístnou sumu.

Podle trestního oznámení, o kterém informoval Der Spiegel, byl obviněný údajně zodpovědný za vedení oficiálního účtu PayPal nadace, z něhož prý převáděl peníze na soukromý účet PayPal.

Když se celá věc provalila, dnes již bývalý zaměstnanec se pokusil vše vysvětlit, jenže přitom předkládal vedení zfalšované faktury, které měly převody peněz vysvětlit.

Podle trestního oznámení bývalý zaměstnanec údajně také používal účet nadace na Amazonu k soukromým nákupům. Seznam luxusního zboží údajně objednaného na náklady nadace je pozoruhodný: luxusní mobilní telefony, drahé hodinky a dokonce i zlaté slitky. Jejich hodnota: kolem 30 000 eur. Podle Der Spiegel by celková škoda mohla být ještě výrazně vyšší. Konkrétně mohlo jít až o půl milionu eur, což je v přepočtu asi 12,1 milionu korun.

Agentura DPA, od které zprávu převzal např. časopis Die Zeit, doplnila, že bývalý zaměstnanec nadace pravděpodobně neměl žádné komplice. Nadace potvrdila, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců je podezřelý z vyvádění peněz z organizace, ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování odmítla sdělit cokoli dalšího.

Psali jsme:

Evropa může lifrovat migranty do Kazachstánu a Uzbekistánu
Friedrich Merz dostal vzkaz o Rusku. Líbit se mu asi nebude
Májová slavnost, znásilnění, podezřelí migranti. Německo znovu vře
Německá AfD se chystá do vlády. A SPD s ní plánuje další spolupráci

 

Zdroje:

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/stiftung-flucht-vertreibung-versoehnung-ueber-500-000-euro-verschwunden-untreueverdacht-a-87653fb2-44dc-4203-a541-b698dd5697ef

https://www.zeit.de/news/2026-06/02/ermittlungen-gegen-ex-mitarbeiter-von-vertriebenenstiftung

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , ekonomika , Německo , zahraničí , uprchlíci

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bylo podole vašeho názoru správné uspořádat sjezd potomků sudetských Němců v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Michal Zuna byl položen dotaz

Muniční iniciativa

Co vím, tak ČR není jediná, kdo to muniční iniciativy přestal přispívat. Jak si to vysvětlujete? A že válka nespěje ke konci je bohužel fakt. Proč se víc neusiluje o mír? Přijde mi, že úsilí o uzavření míru ze strany třeba EU tu bylo v jedné slabé vlně. A co pro uzavření míru dělá ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Němcová nepřišla. Klaus byl nespokojen a Zeman o něm řekl příběh

13:05 Němcová nepřišla. Klaus byl nespokojen a Zeman o něm řekl příběh

Oslovení „pane předsedo“ zaznívalo v pondělí odpoledne častěji než kdy dříve. Na pozvání Tomia Okamu…