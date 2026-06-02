Německé nadaci vyhnanců se ztratilo 12 milionů korun

V Česku nedávno proběhlo setkání potomků sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce odsunuti z Československa. Němci popisují odsun jako vyhnání. V německém hlavním městě sídlí federální nadace „Nadace pro útěk, vyhnání a usmíření“ (SFVV), která připomíná osudy lidí, kteří byli z různých důvodů vyhnáni ze svých domovů nebo z nich museli utéct.
A teď tato federální nadace „Nadace pro útěk, vyhnání a usmíření“ řeší problém. Zdá se, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců z organizace vyváděl peníze. A nešlo o malé peníze. Údajně zpronevěřil šestimístnou sumu.
Podle trestního oznámení, o kterém informoval Der Spiegel, byl obviněný údajně zodpovědný za vedení oficiálního účtu PayPal nadace, z něhož prý převáděl peníze na soukromý účet PayPal.
Když se celá věc provalila, dnes již bývalý zaměstnanec se pokusil vše vysvětlit, jenže přitom předkládal vedení zfalšované faktury, které měly převody peněz vysvětlit.
Podle trestního oznámení bývalý zaměstnanec údajně také používal účet nadace na Amazonu k soukromým nákupům. Seznam luxusního zboží údajně objednaného na náklady nadace je pozoruhodný: luxusní mobilní telefony, drahé hodinky a dokonce i zlaté slitky. Jejich hodnota: kolem 30 000 eur. Podle Der Spiegel by celková škoda mohla být ještě výrazně vyšší. Konkrétně mohlo jít až o půl milionu eur, což je v přepočtu asi 12,1 milionu korun.
Agentura DPA, od které zprávu převzal např. časopis Die Zeit, doplnila, že bývalý zaměstnanec nadace pravděpodobně neměl žádné komplice. Nadace potvrdila, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců je podezřelý z vyvádění peněz z organizace, ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování odmítla sdělit cokoli dalšího.
