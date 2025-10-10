Kdo platil Foltýna? Je čas se podívat. Senátorka vytáhla na světlo

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se s veřejností podělila o informaci, u které je přesvědčena, že bude lidi zajímat. Informace se stýká Otakara Foltýna, který rezignoval na post koordinátora strategické komunikace. Naznačila, že příští vláda by si měla na Foltýna a na Armádu ČR pořádně posvítit. Nebyla přitom jediná, kdo bil na poplach.

Otakar Foltýn sám rezignoval na funkci koordinátora strategické komunikace vlády. Odešel sám. Budoucí pravděpodobný premiér Andrej Babiš už v předvolební kampani naznačoval, že kdyby tak náhodou neučinil, bude po vzniku nové vlády vyhozen.

Senátorka Jana Zwyrtek Hampová se v této souvislosti vrátila k dopisům, které si vyměnili s končícím premiérem Petrem Fialou. Dozvěděla se od něj mimo jiné, že i na Úřadu vlády plat Otakaru Foltýnovi dávala Armáda ČR, nikoli Úřad vlády ČR.

„Plukovník Foltýn nepobírá od Úřadu vlády za funkci koordinátora strategické komunikace žádnou odměnu. Je ve služebním poměru k ozbrojeným silám ČR,“ napsal Fiala v září 2024 s tím, že vše proběhlo v souladu se zákonem. „Jeho nadřízeným v ozbrojených silách zůstal náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ovšem během odvelení je plukovník Foltýn zařazen do organizační struktury Úřadu vlády ČR a je odpovědný vládě, která ho jmenuje i odvolává,“ napsal Petr Fiala v září 2024.

Podle senátorky Zwyrtek Hamplové je na čase, aby si na Otakara Foltýna posvítila nastupující vláda.

„Možná nastal čas, aby se na to nový ministr obrany podíval – co vše může armáda platit, a zda může voják vykonávat podobnou práci pro vládu na základě ‚rozkazu‘, a to v sídle vlády. Podklady jsou. Tady si je můžete přečíst. Dám je nové vládě k dispozici. Mne osobně by zajímalo, kolik odměny ozbrojené síly vládě ze svého rozpočtu za pana Foltýna zaplatily, a kdo byl vlastně v uměle vytvořené roli koordinátora jeho nadřízený,“ napsala na sociální síti Facebook.

Sama přirovnala Otakara Fotýna k městskému policajtovi, kterého si momentálně vládnoucí část zastupitelů najala proti zastupitelům opozičním.  

„Já doplňuji – že by si starosta převelel někoho z městské policie na podobného koordinátora de facto proti opozici v zastupitelstvu? A platil ji z jejího rozpočtu? Tak končí. Ale to si nikdo normální v samosprávě nedovolí…“ konstatovala Zwyrtek Hamplová.

Novinářka a bývalá členka Rady ČTK Angelika Bazalová v průběhu tohoto roku naznačila, že Foltýn se vlastně koordinátorem strategické komunikace při Úřadu vlády ČR vlastně nikdy stát neměl. Alespoň ne ve chvíli, kdy zůstal příslušníkem armády.

Nešetřila ani Vojenskou kancelář prezidenta republiky, kterou ve svých odpovědích senátorce Hamplové zmínil i odcházející premiér Petr Fiala.

„Otakar Foltýn pracuje při Úřadu vlády ČR již rok. Já jsem celou tu Foltýnovu roční krasojízdu velmi podrobně sledovala, … odhalila jsem, kolik nás stojí, odhalila jsem tu kauzu kolem Marie Koldinské a teď, když jsem novinářsky šmejdila, tak jsem vlastně přišla na to, že celý ten proces, jakým byl Otakar Foltýn poslán z Vojenské kanceláře na Úřad vlády ČR, nese znaky nějakých právně podivných kroků, které můžou zakládat podezření, že ten přesun je neplatný,“ upozornila Bazalová v létě tohoto roku ve videu uveřejněném na platformě Forendors s tím, že kvůli tomu kontaktovala kdekoho – známé právníky, Úřad vlády ČR i Vojenskou kancelář prezidenta republiky.

Nejčistší by podle ní bylo, kdyby Foltýn svlékl uniformu a nechal se zaměstnat jako civil, ale to se mu nechtělo prý kvůli výsluhám. Tak to vidí Bazalová, podle níž se snažil Foltýn a jeho nadřízený ušetřit, ale v této snaze pravděpodobně Foltýn a spol. udělali chybu. A pokud Vojenská kancelář udělala chybu, tak to podle Bazalové o něčem vypovídá. Zákon se obchází a kancelář se tváří, že je to v pořádku. „Jistě chápete, že takhle by se neměl chovat ani Franta Novák odvedle, natož prezidentská kancelář,“ zdůraznila Bazalová.

autor: Miloš Polák

