Německo: Rekordně zaměstnanců, klesající výkon. Ocelárny padají, v USA stoupají

Propad německého hospodářství, který jsme již několikrát popisovali, dále pokračuje. Německý ekonom Holger Zschaepitz opět upozornil na statistiky, které tento propad ukazují. Jednak jsou tu statistiky zaměstnanosti. Ale nikoliv procentuální, ale celkové. Počet zaměstnanců v Německu stále roste, dosáhl 46 milionů. „Pokud výkon ekonomiky navzdory tomu klesá, tak to musí znamenat, že lidé pracují kratší a kratší dobu a produktivita neroste,“ vyvozuje z toho závěr ekonom.

Good Morning from Germany, where the labor force has hit a fresh record of 46mln, an increase of ~0.5% YoY. If econ output has shrunk despite this, it must mean that people are working shorter & shorter hours and productivity has not risen much. After all, GDP is number of… pic.twitter.com/d56BHuTqbh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 19, 2024

Co naopak roste, je šedá ekonomika. V roce 2023 činil její objem podle deníku Welt celých 463 miliard eur, tedy 11,78 bilionu korun. To je 10,7 % celého německého HDP. Holger Zschaepitz míní, že je to kvůli „negativním incentivám příjmů občanů“. Jinými slovy, že se dělá načerno, aby lidé nepřišli o dávky. Ale prý se méně pašuje.

Good Morning from #Germany, where the shadow economy is booming due to the negative incentives of the citizen's income, a kind of unconditional basic income (UBI). Experts estimate that the shadow economy has risen to €463bn in 2023, equal to 10.7% of GDP. According to the… pic.twitter.com/kBsXh4yb9M — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 18, 2024

Kromě toho se Němcům hroutí trh s kancelářskými budovami, protože jejich provoz zdražil a po covidu se lidem stále nechce do práce, což snížilo chuť do nich investovat. Ceny šly dolů o celých deset procent, což je největší meziroční pokles od roku 2003, kdy se ceny začaly měřit.

Good Morning from Germany where the market for office buildings suffers its sharpest drop in two decades as higher financing costs and sluggish return-to-office trends sour investor appetite: The downturn accelerated in Q4 w/a 13% drop YoY, according to data published by German… pic.twitter.com/6PyqCG7q10 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 13, 2024

Pak je tu společnost ThyssenKrupp, slavný výrobce oceli, který vznikl v roce 1999, kdy se spojily společnosti Thyssen a Krupp. Cena jejích akcií setrvale klesá. Za posledních 5 let spadla o 62 %. Ekonom vidí dvě možnosti. Buď je management firmy totálně neschopný, nebo se ukazuje, jak nevhodné je Německo pro průmysl s vysokými cenami elektřiny. Kdo naopak velice posílil, je americká společnost US Steel a Arcelor Mittal si od roku 2019 také polepšil, byť je v podstatě na stejné úrovni, jako ve druhé polovině roku 2020.

This chart shows either total management failure or how dismal things are in Germany as a business location w/high electricity prices. Thyssenkrupp's stocks have fallen by 62% over the past 5 years, while the competition, particularly from the US, has made strong gains. pic.twitter.com/R0kP1ITpjp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 14, 2024

A jak to vidí němečtí ekonomové? O nic lépe. Dotazník Berlin Brands Group ukazuje, že 75 % z nich očekává, že v příštích dvanácti měsících bude německá ekonomika v recesi. Tato „blbá nálada“ v Německu trvá v podstatě od druhé poloviny roku 2022, kdy se procento ekonomů očekávajících recesi vyšvihlo nad 50 % a už pod tuto hodnotu nesestoupilo. Na začátku roku 2023 sice počet pesimistů klesl z 90 % na pouhých 60 %, nicméně na konci roku 2023 vystoupil na 70 % a nyní si tři ze čtyř dotázaných ekonomů myslí, že na Německo přijde recese.

Good Morning from #Germany, where the risk of #recession has increased significantly. Economists polled by BBG see the probability of a recession happening over the next 12 months at 75%. pic.twitter.com/73ZHCnBhBg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 12, 2024

