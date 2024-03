Německo nutí Izrael k příměří. Marně

„V pekle Gazy je více než milion dětí, žen a mužů ohroženo hladem. To nesmí trvat ani den. Společně s našimi partnery nenecháme kámen na kameni,“ píše spolková ministryně zahraničních věcí Annalena Bearbocková na sociální síti X. „Izraelská vláda musí konečně otevřít hraniční přechody pro mnohem více pomoci.“

Zdůraznila, že Německo stojí za Izraelem a že je třeba zabezpečit, aby teroristická organizace Hamás „už nikdy nepřinesla teror do Izraele“. Bearbocková nicméně zpochybnila, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze vojenským řešením.

„Vojenské akce mají své hranice v mezinárodním humanitárním právu,“ dodala ministryně.

Nadějí na mír je podle jejího názoru pouze okamžité humanitární příměří. „Pouze okamžité humanitární příměří, které povede k trvalému klidu zbraní, udrží naději na mír. Utrpení musí skončit pro všechny,“ uvedla Bearbocková před novými krizovými jednáními v Egytě, Izraeli a na palestinských územích.

Jedná se již o její šestou návštěvu Izraele od zahájení teroristického útoku Hamásu 7. října 2023.

Izraelský ministr zahraničních věcí Israel Katz na požadavek Bearbockové reagoval odmítavě. „Očekáváme, že naši přátelé budou v těchto těžkých časech nadále podporovat Izrael a neoslabí ho v boji proti teroristické organizaci Hamás,“ připomněl Katz s tím, že humanitární příměří nelze dodržet, dokud nebudou propuštěni izraelští rukojmí. Do té doby „musíme i nadále spolupracovat na zvýšení humanitární pomoci Gaze“.

