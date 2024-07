Němky nechtějí děti kvůli klimatu. A počet muslimů roste. Historik má jasno

Vlastimil Vondruška poukázal na stále rostoucí muslimskou populaci v Evropě. Za příklad dal mj. politickou stranu v Německu, jež se nazývá DAVA – ta byla v podstatě iniciována tureckou stranou, prezidentem Erdoganem, ale také íránským ajatolláhem. „To je strana, která má všechny potence být velice fundamentalistickou. V jejím čele stojí ti nejortodoxnější představitelé. Vstupují do voleb, a aby získali podporu svých muslimských voličů, takže se samozřejmě musí ostře vymezovat proti standardní klasické společnosti. V ideologické rovině lze předpokládat, že islám bude hodně agresivní a bude odmítat naše tradiční hodnoty,“ říká Vondruška v rozhovoru pro Rádio Universum.

Tak, jak to v politice bývá, se to všechno rozmělní, a i islámští politici podle Vondrušky nakonec načichnou bruselským étosem a podobně, takže to nakonec třeba nemusí být tak radikální. „Nicméně ano, soužití bude v zemi od země odlišné. Ale z hlediska natality a morality je zřejmé, že počet muslimů v Evropě bude sílit, ať chceme nebo nechceme,“ pokračuje historik.

Varovně poukazuje, že v Německu jsou skupinky bláznivých holek, které odmítají mít děti, aby nezvyšovaly uhlíkovou stopu a aby tím zachránily planetu. „Takovéto pomatenosti pochopitelně naši civilizaci rozleptávají a hrozí jejím zničením. Základem všeho je, jak bude vypadat jednak konkrétní místní situace, a potom také, jak rychle se bude zvyšovat počet muslimů. Jednak tedy cestou přirozenou, to znamená tím, že ti místní budou mít další potomky, a pak i migrační vlnou,“ připomíná Vondruška.

Fotogalerie: - Islámské centrum Vídeň

„Když sleduji ta opatření proti migrační vlně, tak se vždycky vymyslí zásadní kroky, jak se to zlepší, a tyto zásadní kroky jsou furt stejné – nikdo nic nevymyslel. A když něco vymyslel, jako třeba Sunak v Anglii, tak mu to samozřejmě zablokovaly soudy. Takže to není reálná cesta. Němci vymysleli, jak budou deportovat zločince, že okamžitě budou deportováni – to byly řeči politiků. V Bildu nedávno psali, že loni se podařilo takhle deportovat asi 67 osob ze 300 tisíc. Němci už tuto svou akceschopnost dávno ztratili, a Němci jsou zrcadlo Evropy,“ poznamenal.

Poučit bychom se mohli z historie, z ní se mnoho věci může přenést do současnosti. „Můžeme predikovat, kam kráčíme, protože dějiny se neustále opakují. Existují cykly sociálních bouří, a to je vždy vázáno právě na proměny klimatu – korelace mezi proměnou klimatu a sociálními problémy je vždycky velice těsná. Takže ve chvíli, kdy šílíme, že se mění klima, tak to samozřejmě s sebou nese obrovské sociální napětí, sociální bouře, ekonomické problémy, protože naše věrchuška není ochotna operativně přijmout nějaké teorie a v rámci nich jednat. Oni mají své floskule, které znají z nějakých stranických materiálů, a ty opakují, i kdyby na chleba nebylo. A když pak přicházejí volby, tak to samozřejmě změníme,“ dodal publicista Vlastimil Vondruška.