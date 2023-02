Nemusí je všechny zabít, už vlastně vyhráli. Návrh řešení pro Ukrajinu. Vládě se líbit nebude

reklama

V Česku na vládní úrovni převládá názor, že existuje jediná možnost, jak válku ukončit. Tou je de facto porážka Ruska. Tento postoj v neděli obhajoval například náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. „Ukončit válku musí Rusko. A to tím, že se stáhne z Ukrajiny. Do té doby není o čem jednat. Je nepřijatelné věnovat Putinovi část Ukrajiny. Takovou chybu udělal svobodný svět už v případě Československa v roce 1938,“ prohlašuje pak hnutí STAN.

Anketa Má obžalovaný Dominik Feri vaše sympatie? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2941 lidí David Anderson, komentátor deníku Jerusalem Post, argumentuje, že Ukrajina může zvítězit, i když se vzdá svého území. Ukrajina podle něho už Rusku znemožnila jeho hlavní cíl, totiž totální ovládnutí Ukrajiny, tedy vlastně už zvítězila. A ptá se, zda kdyby Ukrajina Rusku postoupila dva ze čtyř obsazených regionů, jmenovitě Luhansk a Doněck, zda by to byl appeasement.

„Jsou argumenty pro i proti, ale protože by to Ukrajině umožnilo ovládat většinu svého území, tak je to docela silný argument pro názor, že by se o appeasement nejednalo. Naopak, dalo by se to označit za vítězství,“ vysvětluje Anderson a podotýká, že by to v podstatě ukončilo dvě války naráz. Jednak konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, ale i mezi Ukrajinou a dvěma odtrženými republikami, který začal už v roce 2014.

Anderson upozorňuje, že nikdo neví, zda Vladimir Putin nesáhne po jaderných zbraních, pokud by náhodou situace vypadala, že Rusko v konfliktu ničeho nedosáhne. „Rusko může nakonec na Ukrajinu hodit atomovky, takže by nakonec Ukrajina nejen skončila jako součást Ruska, ale byla by zničená s desítkami milionů mrtvých,“ varuje.

Proto Anderson zpochybňuje, že je potřeba na každou agresi reagovat silou. Tanky, které posílají západní země, prý pomohou Ukrajincům Rusy porazit. „Ale pořád tu bude otázka, zda se má Západ bát o to, aby si Putin zachoval tvář. Putin není Hitler a chovat se k němu jako k Hitlerovi je riziko,“ míní Anderson.

„Možná je zde způsob, jak by se Ukrajina mohla vzdát části území, možná i jednoho z jižních regionů, výměnou za mír s Ruskem a zároveň za členství v NATO. Snažit se zabít každého ruského vojáka a totálně potupit prezidenta Putina Ukrajinu i NATO dostává do prekérní situace. Pokud ho potupíte dostatečně, pak není možné předvídat, co udělá,“ zakončil svou úvahu komentátor.

Podobné myšlenky jako Anderson už vyjádřil téměř stoletý diplomat a bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger. A to v Davosu, minulý rok. Proto tehdy argumentoval, že by se měly linie vrátit do stavu před invazí. „Pokud bychom trvali na dalších cílech, nebylo by to už o svobodě Ukrajiny, ale byla by to nová válka vůči Rusku,“ mínil. Prezident Zelenskyj tehdy s těmito slovy nesouhlasil.

Psali jsme: Prezidentka Moldavska vystoupila s obviněním Moskvy: Chystá u nás státní převrat Státní veterinární správa SVS ukončila zjednodušený dovoz zájmových zvířat z Ukrajiny Miroslav Macek: Nemajetným – menší částky, velmi majetným – větší částky Izolování Ruska. To bude provedeno, sliboval Zelenskyj

