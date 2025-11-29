Nepotřebujeme povolení Bruselu, vzkázali Maďaři. Jde o Putina

Páteční setkání maďarského předsedy vlády Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě se stalo předmětem kritiky ze strany evropských elit. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Orbán dorazil do Kremlu „bez evropského mandátu“ a že pochybuje o úspěšnosti návštěvy.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
„Orbán má své vlastní nápady, jak ukončit tuto válku. Dosud se mu to nepodařilo,“ řekl Merz a naznačil, že předchozí Orbánova cesta do Moskvy v červenci minulého roku vedla k zesíleným ruským útokům na ukrajinskou civilní infrastrukturu.
Podobně se vyjádřil i slovinský premiér Robert Golob, který prý doufá, že návštěva „nezpůsobí žádné velké škody“.
„Od této návštěvy neočekáváme žádné výhody,“ zdůraznil Golob.
Orbán dráždí bruselské politiky
Není to poprvé, co Orbán dráždí bruselské politiky. Maďarsko pod jeho vedením blokuje prodlužování sankcí proti Rusku i finanční pomoc Ukrajině.
Orbán na setkání s Putinem prohlásil, že Budapešť je připravena uspořádat summit mezi Ruskem a Spojenými státy, na kterém by se projednal mírový plán pro Ukrajinu.
„Maďarsko má zájem na míru… Maďarsko je připraveno hostit taková jednání a poskytnout pomoc při úspěšném dokončení tohoto procesu,“ řekl Orbán ruskému prezidentovi.
Putin maďarskému vůdci poděkoval a dodal, že nápad zvážit Maďarsko jako možné místo pro setkání vzešel z Washingtonu. „Byl to Donaldův návrh,“ zdůraznil ruský vůdce.
Nepotřebujeme povolení ani mandát z Bruselu
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó napsal v sobotu odpoledne na síti X: „Když čtu frustrovaná prohlášení proválečných evropských politiků o našem včerejším setkání v Moskvě, domnívám se, že je třeba řešit vážné nedorozumění. My Maďaři nepotřebujeme k žádnému zahraničnímu jednání povolení ani mandát z Bruselu, Berlína ani odjinud. Sledujeme suverénní zahraniční politiku a naše rozhodnutí jsou určována naším národním zájmem. Ať se to v Bruselu líbí, nebo ne.“
Reading the frustrated statements of the pro-war European politicians about our meeting in Moscow yesterday, I believe a serious misunderstanding needs to be addressed.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 29, 2025
We Hungarians do not need permission or a mandate from Brussels, Berlin or anywhere else for any foreign…
Spustil tím lavinu nenávisti liberálních trolů. „Chceme, abyste vypadli z EU, a pak si s Moskvou užívejte, jak chcete,“ ozval se jeden z nich.
We want you out of EU and then you fuck with Moscow as much as you like— vristeca veverica (@vristecav58283) November 28, 2025
„Orbán se svou homofobní, klimaticky neudržitelnou sebrankou může táhnout do RuSSácka!!!“ přidal se další.
Orban se svou homofobni, klimaticky neudrzitelnou sebrankou muze tahnout do RuSSacka!!!— Bokonon (@TrueBokonon) November 28, 2025
??
„Já bych vás vrátil pod ruskou nadvládu, jste hloupí jako kopyto, maďarští fašisté,“ vyjádřil se jiný expresivně.
Vratio bih vas ja pod rusku čizmu, glupi ste ko kurac madjarski fašisti.— Qwertyz (@qwertyzzzzzzz99) November 28, 2025
