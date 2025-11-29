Nepotřebujeme povolení Bruselu, vzkázali Maďaři. Jde o Putina

29.11.2025 19:15 | Zprávy

Jak se to stalo, že suverénní státy v Evropě musejí žadonit o „mandát“ od bruselských byrokratů, aby si promluvily s kýmkoli? Ptají se Maďaři poté, co jejich premiér Viktor Orbán navštívil Moskvu a setkal se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zatímco evropští lídři se vyjadřují posměšně, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jim vzkázal: „My Maďaři nepotřebujeme povolení z Bruselu, Berlína ani odjinud.“

Nepotřebujeme povolení Bruselu, vzkázali Maďaři. Jde o Putina
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Páteční setkání maďarského předsedy vlády Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě se stalo předmětem kritiky ze strany evropských elit. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Orbán dorazil do Kremlu „bez evropského mandátu“ a že pochybuje o úspěšnosti návštěvy.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

83%
10%
7%
hlasovalo: 10456 lidí

„Orbán má své vlastní nápady, jak ukončit tuto válku. Dosud se mu to nepodařilo,“ řekl Merz a naznačil, že předchozí Orbánova cesta do Moskvy v červenci minulého roku vedla k zesíleným ruským útokům na ukrajinskou civilní infrastrukturu.

Podobně se vyjádřil i slovinský premiér Robert Golob, který prý doufá, že návštěva „nezpůsobí žádné velké škody“.

„Od této návštěvy neočekáváme žádné výhody,“ zdůraznil Golob.

Orbán dráždí bruselské politiky

Není to poprvé, co Orbán dráždí bruselské politiky. Maďarsko pod jeho vedením blokuje prodlužování sankcí proti Rusku i finanční pomoc Ukrajině.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Orbán na setkání s Putinem prohlásil, že Budapešť je připravena uspořádat summit mezi Ruskem a Spojenými státy, na kterém by se projednal mírový plán pro Ukrajinu.

„Maďarsko má zájem na míru… Maďarsko je připraveno hostit taková jednání a poskytnout pomoc při úspěšném dokončení tohoto procesu,“ řekl Orbán ruskému prezidentovi.

Fotogalerie: - Hořící Putin

Putin maďarskému vůdci poděkoval a dodal, že nápad zvážit Maďarsko jako možné místo pro setkání vzešel z Washingtonu. „Byl to Donaldův návrh,“ zdůraznil ruský vůdce.

Nepotřebujeme povolení ani mandát z Bruselu

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó napsal v sobotu odpoledne na síti X: „Když čtu frustrovaná prohlášení proválečných evropských politiků o našem včerejším setkání v Moskvě, domnívám se, že je třeba řešit vážné nedorozumění. My Maďaři nepotřebujeme k žádnému zahraničnímu jednání povolení ani mandát z Bruselu, Berlína ani odjinud. Sledujeme suverénní zahraniční politiku a naše rozhodnutí jsou určována naším národním zájmem. Ať se to v Bruselu líbí, nebo ne.“

Spustil tím lavinu nenávisti liberálních trolů. „Chceme, abyste vypadli z EU, a pak si s Moskvou užívejte, jak chcete,“ ozval se jeden z nich.

„Orbán se svou homofobní, klimaticky neudržitelnou sebrankou může táhnout do RuSSácka!!!“ přidal se další.

„Já bych vás vrátil pod ruskou nadvládu, jste hloupí jako kopyto, maďarští fašisté,“ vyjádřil se jiný expresivně.

 

Článek obsahuje štítky

EU , Maďarsko , Putin , Rusko , Ukrajina , Orbán , Szijjártó

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

