„Po Rakušanovi.“ Kují pikle. Vyklepat. Poslanec ANO ukázal problém na vnitru

„Dovolání z 6. ledna 2026 proti rozsudku č.j. 58 Co 205/2025-802 z 16. října 2025 ministerstvo vnitra stahuje, neboť bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno bez mého pověření, za mými zády a nebyl jsem o tomto úkonu vůbec informován. Jde o vnitřní procesy ministerstva vnitra, jejich správnost a nenapadnutelnost. Takové postupy samozřejmě nemohu a nebudu tolerovat,“ vypěnil ministr.
Zdůraznil, že ctí nezávislost soudů. Ale stejně tak chce vědět o tom, co se děje na jeho ministerstvu.
Zdá se navíc, že zásah ministra situaci v resortu neuklidnil.
Mgr. Lubomír Metnar
Poslanec ANO Jiří Mašek dal na sociální síti Facebook najevo nespokojenost.
Resort ministerstva vnitra zaslouží „vyklepat jako zaprášený koberec“. Pokud úředníci nechápou, že se zodpovídají novému ministrovi, musí podle Maškova názoru okamžitě skončit. Mašek má za to, že Metnar by v této věci měl postupovat maximálně razantně.
„Vnitro potřebuje disciplínu, respekt a férovost – ne úředníky, co kují pikle ve vlastních kancelářích. A když se někdo neumí chovat jako disciplinovaný podřízený, tak ať si hledá jinou práci,“ zdůraznil Mašek.
