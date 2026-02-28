„Po Rakušanovi.“ Kují pikle. Vyklepat. Poslanec ANO ukázal problém na vnitru

Ministerstvo vnitra ČR dnes spravuje Lubomír Metnar, jenž vedení úřadu převzal po dnes opozičním poslanci Vítu Rakušanovi (STAN). A zdá se, že se minimálně část hnutí ANO velice zlobí a volá po tom, že vedle Rakušana, který na ministerstvu skončil, musí tzv. na dlažbu zamířit i úředníci, kteří se chovají tak, jak by si to přál Rakušan. A nikoli jejich stávající šéf.

Ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar na sociální síti X napsal, že úředníci Ministerstva vnitra ČR za jeho zády podali dovolání ve sporu s SPD. Ve sporu o zařazení hnutí Tomia Okamury do zpráv o extremismu.

„Dovolání z 6. ledna 2026 proti rozsudku č.j. 58 Co 205/2025-802 z 16. října 2025 ministerstvo vnitra stahuje, neboť bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno bez mého pověření, za mými zády a nebyl jsem o tomto úkonu vůbec informován. Jde o vnitřní procesy ministerstva vnitra, jejich správnost a nenapadnutelnost. Takové postupy samozřejmě nemohu a nebudu tolerovat,“ vypěnil ministr.

Zdůraznil, že ctí nezávislost soudů. Ale stejně tak chce vědět o tom, co se děje na jeho ministerstvu.

Zdá se navíc, že zásah ministra situaci v resortu neuklidnil.

 

 

Poslanec ANO Jiří Mašek dal na sociální síti Facebook najevo nespokojenost.

„Tohle je už vážně přes čáru…  Ministerstvo vnitra si, jako každé mraveniště, zjevně žije vlastním životem. Úředníci si tam hrají na stát ve státě a ministr? Ten se o zásadním dovolání dozvídá až zpětně!" rozohnil se Jiří Mašek. „Pokud tam po Rakušanovi neproběhne skutečná změna a restrukturalizace od sklepa až po půdu, tak se to bude opakovat pořád dokola,“ pokračoval nekompromisně.

Resort ministerstva vnitra zaslouží „vyklepat jako zaprášený koberec“. Pokud úředníci nechápou, že se zodpovídají novému ministrovi, musí podle Maškova názoru okamžitě skončit. Mašek má za to, že Metnar by v této věci měl postupovat maximálně razantně.

„Vnitro potřebuje disciplínu, respekt a férovost – ne úředníky, co kují pikle ve vlastních kancelářích. A když se někdo neumí chovat jako disciplinovaný podřízený, tak ať si hledá jinou práci,“ zdůraznil Mašek.

