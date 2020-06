Nepřátelé občanů! křikl Babiš. Předčasné volby? Temná slova

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) opozice nechce dát peníze obcím, krajům a na investice pro naše občany, protože chce politikařit. Řekl to mimo jiné na tiskové konferenci po jednání předsednictva a poslaneckého klubu hnutí ANO. I z toho důvodu chce svolat mimořádnou schůzi, kde by se projednával jako jediný bod schodek rozpočtu. A mluvilo se i o předčasných volbách.

„Nejdůležitějším zákonem roku je rozpočet. A my ten rozpočet jsme samozřejmě schvalovali loňský rok a letos jsme před Sněmovnu předstoupili už dvakrát a teď předstupujeme potřetí, a to z jednoho jediného důvodu, že v této chvíli, potom, co vláda minulý týden schválila dalších deset miliard dotací pro obce na mateřské školky, školy, chodníky, kanalizace, boj proti suchu, má v rozpočtové rezervě sto milionů korun. Sto milionů korun. Takže samozřejmě my máme celý seznam dalších rozpočtových opatření, kterými chceme podpořit naši ekonomiku, udržet zaměstnanost a hlavně investovat. Naše vláda se chce z této situace, kterou zažíváme kvůli epidemii koronaviru, proinvestovat,“ zdůraznil úvodem tiskové konference Babiš.

„V této chvíli vláda nemůže pumpovat další peníze do ekonomiky a naši ministři mají připravené další návrhy, jako v sociálních službách. A já tady mám celý seznam... proto předstupujeme před Sněmovnu s návrhem, který bychom chtěli projednat v legislativní nouzi, ale bohužel i když jsme oslovili opozici, zatím nenacházíme na to podporu,“ sdělil k důvodům zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard Babiš.

Ten odmítá snížení schodku, jak požadují komunisté, dopoledne dokonce hovořil o předčasných volbách. To však krátce po poledni vyloučil. Uvedl, že předčasné volby by byly tématem na posledním místě, kdyby kabinet neviděl jinou cestu k prosazení změn v rozpočtu.

„Mě velice baví, jak tady opozice mluví o tom, jak chce pomoci obcím. My samozřejmě dnes budeme hlasovat pro návrh Senátu... 1 200 korun je z dílny vlády, to Senát od nás převzal, a proto naše hnutí ten návrh podpoří. A to je 12,8 miliardy – a i když to dneska podpoříme a Sněmovna neschválí ten rozpočet, tak zkrátka ty obce ty peníze nedostanou. Nedostanou. Takže já nechápu, že nám na jedné straně opozice vyčítá, že dáváme málo peněz, a když přicházíme, abychom dali ty peníze do naší ekonomiky, podpořili investice, tak opozice je proti,“ hřímal Babiš.

Varoval před tím, že pokud nenajdou podporu pro to, aby se to schválilo v legislativní nouzi, bude se čekat. „Všechno vyjde se zpožděním. Všichni budou čekat na tyto peníze, které potřebují naše obce, kraje, občané. Investoři, naše firmy státní... takže já tomu nerozumím. My máme samozřejmě zájem, aby ten schodek byl co nejnižší, a my si také můžeme dovolit schodek díky tomu, že jsme od roku 2014 snižovali zadlužení naší země. Máme jeden z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě,“ dodal Babiš.

„Je důležité, aby všichni věděli, kdo to brzdí! Opozice! Opozice zkrátka nechce dát peníze obcím, krajům a vlastně na investice pro naše občany, protože chce politikařit. Potřebuje měsíce tady o tom diskutovat. A já myslím, že to je škoda. Je potřeba rychle ty peníze dodat do ekonomiky. Děláme všechno pro to, abychom udrželi nízkou nezaměstnanost,“ dodal Babiš, který tak hovořil o tom, že opozice nechce schválit schodek rozpočtu ve stavu legislativní nouze.

Předseda poslanců Jaroslav Faltýnek (ANO) následně poznamenal, že požádají o svolání mimořádné schůze, pouze s tímto jedním bodem. „Předal jsem předsedovi Sněmovny žádost, aby tato schůze byla svolána, a předpokládáme, že proběhne 23. 6. Abychom ve stavu legislativní nouze, který trvá do konce června 2020, abychom tento zákon schválili a byl vytvořen prostor pro obce, zejména pro investice,“ podotkl Faltýnek.

Následně Babiš ještě jednou hovořil o rozpočtu, jeho schodku a o předčasných volbách. „Včera jsem se zúčastnil videokonference s opozicí. Jenom KDU-ČSL, pan Jurečka, mi ráno psal. Paní ministryně jednala s Piráty, budu o tom mluvit i s Piráty o té situaci... určitě budeme jednat, protože si myslím... neumím si představit, že by někdo tenhle náš návrh rozpočtu nepodpořil, protože by vlastně vyhlásil válku všem občanům České republiky. Neumím si to jako představit...,“ řekl Babiš.

„Pokud by vláda nemohla prosazovat rozpočet, který podporuje důchodce, zaměstnance, investice, obce, zkrátka všechny občany České republiky, tak potom je skutečně na pováženou se zeptat, jestli má smysl, aby tato Sněmovna, která je nepřátelská vůči našim občanům, vlastně pokračovala,“ dodal k předčasným volbám. „Voleb se nebojím, naopak mám volební kampaně rád,“ dovysvětlil svá dopolední slova.

„Žádné předčasné volby nechci. Tato vláda je úspěšná, má jasné výsledky a je to vláda, která má jasné plány, přesně ví, co má dělat, a funguje. Teď čekáme, že nás vlastně Sněmovna podpoří, protože to je rozpočet totálně proinvestiční,“ dodal Babiš závěrem.

Jejich slova následně okomentoval marketér Jakub Horák. „Babiš v televizi diktuje a Faltýnek se vedle něj jen spokojeně culí. Podle toho, jak často opakuje, že nechce předčasné volby, skoro bych řekl, že budou předčasné volby,“ poznamenal.

