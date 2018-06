Neradujte se. Snížení DPH prý pivo nejspíš nezlevní

Snížením DPH na pivo, které dnes schválila vláda, nápoj nejspíš v restauracích nezlevní. Opatření by však mohlo pomoci ekonomice fungování menších hospod, zvláště menších restaurací na venkově bez nabídky teplého jídla, kterým v posledních letech rostly kvůli větší regulaci náklady na provoz, sdělila dnes ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Pokud Parlament změnu odsouhlasí, mělo by se čepované pivo posunout z jednadvacetiprocentní sazby daně do desetiprocentní.Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček možné snížení daně uvítal.

„Očekáváme, že tento krok pomůže zhruba polovině hospod v ČR, tedy asi 20 000 malých restauračních podniků, které neprodávají teplé jídlo a jejich příjem je z větší části závislý na prodeji piva. Zároveň však pomůže i těm, jež teplé jídlo prodávají a tržby z piva u nich tvoří zhruba 25 procent,“ uvedla Ferencová.

Podle ní se mají restaurace v posledních dvou letech vyšší náklady na provoz kvůli nově zaváděným regulacím. „Mezi ně počítáme zejména kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb, regulaci hazardu, změny pravidel pro provozování restauračních zahrádek, tzv. protikuřácký zákon či snižování limitů pro uplatnění paušálů pro živnostníky. Tyto zásadní legislativní změny v relativně krátkém čase se odráží i na vývoji a trendech spotřeby piva v Česku,“ uzavřela.

Zlevnění nepředpokládá ani majitelka restaurace Králík v rádiu Ivana Karhanová. „Pokud jde o snížení DPH, všichni restauratéři ho uvítají. Na druhou stranu se ale nedá očekávat, že by to promítli do svých cen,“ uvedla.

Podle průzkumu asociace i po zavedení protikuřáckého zákona loni počet restaurací v ČR vzrostl o 9,5 procenta.

Po pěti letech růstu loni výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Česká spotřeba piva loni klesla o pět litrů na osobu, činila tak 138 litrů na osobu. Podle svazu je to nejméně v historii. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta.

