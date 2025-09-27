Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil

27.09.2025 20:15 | Monitoring

Spolek Svatopluk svolal na sobotní odpoledne před Pražský hrad demonstraci. Jejím hlavním cílem prý bylo přimět prezidenta, aby příští týden respektoval výsledek voleb. Komentátor Alexandr Mitrofanov napsal pár slov o „chásce“. K demonstraci toho však zaznělo ještě mnohem víc.

Foto: TN.cz
Popisek: Danuše Nerudová

Prezidenta Petra Pavla přišli pozdravit voliči nespokojení s vládou Petra Fialy (ODS). Na akci nechyběla Kateřina Konečná coby šéfka komunistů a hlavní volební tvář hnutí Stačilo!, nebo Jindřich Rajchl, který se touží stát poslancem a ukončit existenci Fialovy vlády skrze svou kandidaturu na kandidátní listině SPD Tomia Okamury. Akce měla název „Pane prezidente, respektujte volby!".

Europoslankyně Danuše Nerudová, která kandidovala za hnutí STAN, všechny své spoluobčany požádala, aby příští týden přišli k volbám. Jinak totiž hrozí, že lidé jako Kateřina Konečná budou až příliš silní.

„Přátelé Putina si dnes dali setkání na Hradčanském náměstí. Pokud nepůjdeme v pátek a v sobotu volit, tak příště si ten sraz dají jako ministři na jednání vlády. Zastavme je společně!“ napsala na sociální síti X.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  STAN
  europoslankyně
  • europoslankyně
Komentátor Alexandr Mitrofanov bez chození kolem horké kaše označil organizátory akce za „chásku“.  

„Nacionalisté, komunisté a Zeman vyhrožují zvolenému prezidentovi ČR. Jsou si jisti, že když je demokraté nechají vyhrát volby, Moskva je proti Pavlovi podpoří. Jen potřebují, aby lidé nepřišli volit proti této chásce,“ napsal taktéž na sociální síti X.

Konkrétně na adresu Jindřicha Rajchla, předsedy strany PRO, padlo, že „je šílený“.

„Hádá se Konečná, Zaorálek a Vidlák o to, kdo je větší kolaborant. Jde okolo Jindřich Rajchl a říká: tak se všichni uklidníme... On je šílenej! Po dnešku bude nutné Hradčanské náměstí vysvětit nebo předláždit nebo já nevím, je to úplně nechutný, co tam ti šmejdi dnes hlásali,“ napsal provládní influencer Jirka Maso.

Co ho vedlo k takto ostrému výroku? Rajchlova slova pronesená přímo před Hradem.

„My tady máváme vlajkami České republiky. Pokud vy máváte vlajkami státu, který adoruje nacismus a staví sochy nacistickým zločincům, tak byste se měli stydět,“ křičel z plných plic Rajchl a ukazoval prstem na ukrajinskou vlajku.

Jedním dechem také připomínal, že i stávající prezident Petr Pavel byl před rokem 1989 aktivním komunistou a pracoval ve prospěch autoritářského režimu. „Pane prezidente, přestaňte číst notičky z Bruselu a přečtěte si naši Ústavu, buďte tak laskav,“ křičel Rajchl směrem k Hradu. „Občané si tady volí vládu, nikoliv vy,“ pokračoval ve slovní palbě s tím, že by prezident měl premiérem jmenovat předsedu strany, která zvítězí ve volbách.

V české Ústavě však takové ustanovení nenajdeme.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  BPP
  prezident České republiky
  • prezident České republiky
Rajchl také zdůraznil, že pokud si budou voliči přát vypsat referendum o členství v NATO a v EU, prezident by to měl respektovat. Vyzval občany, aby za dva a půl roku už nevolili Pavla prezidentem. „Pojďme Českou republiku vrátit těm, kterým patří,“ křičel Rajchl dál z plných plic.

Europoslanec Tomáš Zdechovský připomínal všem, že Rajchl sice mluví o chudobě a jak Česko trpí, ale sám nosí na ruce hodinky za statisíce korun.

„Konečná náušnice za statisíce, Rajchl hodinky za statisíce. A tito klauni nám tu kážou o chudobě a jak ji chtějí řešit? Ani jeden vám nepomůže! Nevolte obchodníky se strachem, kterým jsou vaše problémy úplně ukradené," nebral si servítky lidovecký europoslanec.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  KDU-ČSL
  Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  europoslanec
 Na demonstraci konané před Hradem se prý vlastně projevila ironie osudu.

„Konečná, Vidlák a Drulák. Zrádci, co by vydali Česko při první příležitosti Moskvě a mají nad sebou transparent o ‚vlastizrádci‘ Fialovi. Ironie osudu,“ padlo od Šimona Ehrlicha, dalšího provládního influencera.

Novinář Jakub Szántó konstatoval, že demonstranti u Hradu doložili, že jejich srdce plesá nad jinou vlajkou, i když na ní najdeme stejné barvy, jako na té české.

„Rudí a hnědí spojili síly a vyrazili pořvávat na Hrad. Samá česká vlajka a řeči o vlastenectví nedokázaly zakrýt, že jejich srdce bije pro jinou vlajku, byť se stejnými barvami. Proti nim se sešly stovky odpůrců - pankáči, mladí, demokrati nebo tradičně hlasití (motorkáři) Havloids,“ konstatoval Szántó.  

autor: Miloš Polák

