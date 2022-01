Nesmysl. Zasv*nilo systém. Ševčík drtil EU. Drahé topení a svícení? Zde hledejte příčiny

„Budou zde existovat velmi početné sociální skupiny, které se budou dostávat do závažných sociálních problémů.“ Ekonom Miroslav Ševčík vykreslil velmi neveselý obraz budoucnosti Česka. „Totální nesmysl. Zasvinilo nám to systém,“ rozčílil se docent v jednu chvíli. Kvůli EU a Green Dealu. Ekonom Jan Švejnar oponoval, že nemusí být tak zle, pokud bude vláda Petra Fialy (ODS) jednat rozumně.

Před kamerami CNN Prima News se střetli dva ekonomové - docent Miroslav Ševčík a profesor Jan Švejnar. Shodli se na tom, že rok 2022 nebude nijak veselý.

Švejnar byl ale přece jen poněkud optimističtější

„Já si myslím, že ta situace není tak špatná, jak si mnozí myslí. Česká ekonomika je na tom poměrně dobře. Pokud bude prováděna dobrá zdravotnická, hospodářská a sociální politika, tak to nemusí být tak špatné,“ poznamenal Švejnar s tím, že máme poněkud nízkou míru zadluženosti a ekonomika ještě nedosáhla úrovně roku 2019, takže republika má ještě prostor k využití určitých rezerv.

„Ale pakliže bude dobrá politika státu,“ dodal znovu a pokračoval: „Bude to tvrdá doba, která ale nemusí být tak tvrdá, jak se všichni domnívají,“ ozval se Švejnar. Ten nedostatek pracovní síly, o které všichni mluví, je pro lidi vlastně velká příležitost přejít ze zaměstnání, které je nízko produktivní a nízko placené, k zaměstnaní, které je více produktivní a vice placené. Takže je to pro nás příležitost na pracovním trhu, že se můžeme posunout platově blíže k Rakousku a Německu, kde jsme byli krátce po druhé světové válce,“ upozornil Švejnar.

Docent Ševčík sice dal Švejnarovi za pravdu, že z onoho pohledu z výšky globální ekonomiky na tom Česko není tak zle, ale jedním dechem dodal, že některým domácnostem bude letos pořádně horko. Nebo spíš zima. Pokud využívají k topení elektřinu, protože běžná česká domácnost zaplatí za elektřinu za jednu kilowatt hodinu 3,70 místo dosavadních 2 korun.

„Budou zde existovat velmi početné sociální skupiny, které se budou dostávat do závažných sociálních problémů," varoval Ševčík.

Hlavní vinu na tom podle docenta Ševčíka nese Evropská unie.

„Já tam vidím problém především ze strany Evropské unie. Ta inflace je k nám z větší míry dovezená. Je dána nesmyslnými regulacemi a nařízeními EU a bohužel se to bude projevovat na životní úrovni našich domácností. ... Možná je to vina politiků, že nebyli tvrdší vůči ideologickým nesmyslům, které k nám přichází z ideologických kanceláří EU. Že jsme se měli více postavit proti tomu, co se tady chystá a to je Green Deal. Green Deal je totální ideologický nesmyl. Je to něco podobného, jako když si komunisté mysleli, že poručíme větru dešti. Bohužel to zaplatí ti, kteří jsou na tom sociálně nejhůř,“ varoval Ševčík.

„Politici by museli najít odvahu a říct, že ceny energií a případně plynu se odvozují od emisních poukázek. Zrušit emisní poukázky. Totální nesmysl. Zasvinilo nám to systém. Tím pádem by se nemusely zvyšovat ceny energií tak, jak se budou zvyšovat, protože jsme v područí EU, resp v područí zelených mozků z Německa, které to importují do EU,“ zuřil Ševčík.

Se Švejdarem se shodl na tom, že česká inflace, která se blíží k 7 procentům, je až z 80 procent dovezená. Způsobuje ji cena ropy, cena zemního plynu i cena surovin jako je měď.

Podle Švejdara teď záleží na tom, jestli vláda dokáže opět nastartovat celou českou ekonomiku, po čemž volal už na začátku. „Jestliže bude mít vláda dobrou hospodářskou politiku, tak ten hospodářský růst může být velmi rychlý,“ pravil profesor Švejnar. „Mělo by to být ještě letos, ale bude záležet na té hospodářské politice,“ zopakoval.

„Budeme chudnout,“ kontroval Ševčík s dovětkem, že během letošního roku si polepší jen pár vyvolených.

Zdůraznil, že příčinou růstu inflace a další ekonomické problémy mají svůj původ v covidismu, který narušil dodavatelské řetězce.

Oba hosté vyčinili České národní bance za to, že prudce zvyšuje úrokové sazby. Za půl roku o 3 procenta. Na to doplácí české firmy, protože konkurenční evropské firmy mají výhodu v tom, že Evropská centrální banka stále drží bankovní sazby kolem nuly.

