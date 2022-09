Netopit doma, ve školách, zavírání provozů... Když vláda kvůli rusofobii dojde až sem, nemůže existovat. Paroubek bouchl do stolu

„Republika je v situaci, že pokud se zastaví dodávky plynu, tak budeme chodit sbírat šišky,“ říká bývalý premiér Jiří Paroubek a některým lidem z mediální sféry vzkazuje, ať si zkusí být pár dní bez plynu. Dosáhnout potravinové soběstačnosti v kuřecím a vepřovém mase není pro ČR podle něj nereálné. Vysvětluje, co by ale vláda musela udělat i proč je zahraniční zboží většinou levnější. Promluvil také o cenách energií a varoval před „hysterčením“. Ohledně vlády mluví o „kolosální neschopnosti“. A znovu apeluje na co nejrychlejší ukončení konfliktu na Ukrajině.

Tento týden zemřel Michail Gorbačov. Západem byl vnímám jako velký politik, doma byl ale přijímán poněkud rozporuplněji. Co Vy byste o tomto významném politikovi řekl?

Myslím, že to byla jedna z velkých postav politiky závěru dvacátého století. Zasloužil se o poklidný rozpad sovětského imperia, což je něco, co je i v moderních dějinách ojedinělé, že se takový silný mocenský blok vlastně rozpadl bez nějakých velkých násilností. K násilnostem bohužel docházelo na území bývalého Sovětského svazu, ale byly to převážně konflikty národnostního charakteru, které byly, co do míry, vcelku únosné. Takže jeho role v dějinách je podle mne zajištěna.

Další zpráva, která tento týden přišla, je, že Petr Mlejnek prý ustoupil tlaku a odchází z vedení rozvědky. Překvapuje vás to?

Poté, co Asociace krajů ČR v čele s jihočeským hejtmanem Kubou veřejně apelovala na vládu, aby regulovala ceny energií, prohlásil premiér Fiala, že je řešení nutné dosáhnout na úrovni EU. Co na to říkáte? Není to řešení tak říkajíc na příliš dlouhé lokte?

Určitě. Vláda všechno odkládá. V podstatě jí jde o to, od začátku roku, vytáhnout z občanů a z firem co nejvíc peněz na daních, na DPH, konkrétně na spotřební dani. Protože kdyby chtěla, tak už ty stropy, ať už se to jmenuje stropy, nebo cenová maxima, snížení DPH nebo odstranění DPH u některých druhů potravin, ale také třeba u energií, nebo snížení, případně přechodné odstranění spotřební daně u pohonných hmot, mohla udělat dávno. Neměla by sice takové daňové výnosy, které má, ale inflace by byla podstatně nižší právě proto, že by se to snížení týkalo defacto těch položek, které lidi nejvíc potřebují, tedy potravin a energií. A samozřejmě i kupní síla obyvatelstva by neklesala tak dramatickým způsobem jako se v posledním půlroce stalo.

Bylo by na místě pozastavit na čas obchodování s emisními povolenkami, jak navrhlo Polsko? Von der Leynová to odmítla s tím, že EU pracuje na nouzovém opatření a strukturální reformě trhu s elektřinou, aby zajistila pokles cen…

Já si myslím, že ty emisní povolenky jsou rudým hadrem pro podnikatele, pro firmy a nakonec i pro veřejnost, která tomu moc nerozumí a pozastavení by byla ta správná cesta. Ta Evropská komise má ohromný aparát lidí, který už na takovýchto věcech, jako je změna strategie evropské energetiky, měl pracovat několik měsíců. Takže pokud to neudělal a pokud von der Leynová slibuje, že to někdy udělá, tak je to podobný důkaz neschopnosti jako u české vlády. Neschopnosti se zabývat problémy běžných lidí, ale také firem.

Začátkem tohoto týdne jsme přece jen zaznamenali klesající ceny energií. Dá se říci, že trhy možná začaly reagovat na plány a snahu EU?

Trhy vždy reagují na to, co se ve světě děje. Pokud je chaos, pokud Evropská komise a evropské vlády, včetně té české, hysterčí kolem cen plynu, no tak samozřejmě, že ceny plynu šly nahoru a ceny elektřiny v závislosti na tom také. No a teď, když to vypadá, že přijdou nějaké konstruktivní kroky od Evropské komise a od evropských vlád, tak ty trhy zase reagují. Takže je dobré se z toho poučit a nepřistupovat k řešení problémů hystericky. Což tedy bohužel Evropskou komisi i českou vládu provází celý tento rok.

V médiích se objevila informace, že vysoké školy uvažují právě kvůli vysokým cenám energií přejít v nadcházející zimě opět na on-line výuku. Jak se k tomuto postavit? A budou podle vás následovat i střední a základní školy?

Myslím, že to už jsou tragické úvahy. Domnívám se, že by bylo dobré ukončit v první řadě válku na Ukrajině, začít srovnávat vztahy s Ruskem. Najít nějaké řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné mezi Ukrajinci a Ruskem. Aby došlo ke snižování cen energetických surovin, což by se dříve nebo později stalo. Aby nám vrátily naše životy, které jsme měli před covidem a které jsme měli před invazí Ruska na Ukrajinu.

Z některých míst zaznívají úvahy o možném předčasném konci Fialovy vlády. Tím ale vzniká otázka, co dál. V současné situaci je nepochybně třeba, aby vláda fungovala. Jaké politické řešení si tedy dovedete představit, pokud by vláda opravdu skončila dříve než na konci svého volebního období?

Dobře, ale dovedete si představit někoho, nějakou osobnost, která by to lidově řečeno tady „dala do pořádku“? Ze současné politické scény?

Velmi obtížně. Je potřeba hledat mezi opozičními představiteli. Buďto se osvědčí, nebo se neosvědčí, nebo propadnou tak jako tato vláda.

Domníváte se, že je chystaná demonstrace, která je naplánovaná na 3. 9. v Praze, pro vládní politiky velkým „strašákem“?

Nevím, jestli zrovna toto je strašákem. Uvidíme, jak ta demonstrace dopadne. Je to takový Milion chvilek naruby, takže je otázka, co je to schopné přinést konstruktivního. No ale je to hlas lidu, který bude slyšet. Teď jde o to, aby na tom neprofitovali různí Minářové, nebo jak se jmenovali ti lidé z těch Chvilek, kteří to chtějí zase využít k vlastnímu prospěchu, k vlastnímu zviditelnění. To by pak asi smysl nemělo.

Premiér Fiala na Agrosalonu Země živitelka mimo jiné uvedl, že v ČR je potravinová soběstačnost nereálná. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí prý přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ sdělil. Co na jeho slova říkáte a jak je možné, že je zboží, které ujede stovky kilometrů, levnější než produkty, které se vyrobí u nás?

Protože je dotované, to je jednoduché. Kdyby bylo české zboží takto dotované a chráněné, tak bychom to také zvládli. Já si ale myslím, že pokud jde o soběstačnost, tak se v zásadě jedná jenom o vepřové a drůbeží maso. A není vůbec nereálné toho dosáhnout. Jenom, kdyby se vláda na to soustředila a nevydala zemi zahraničním řetězcům a zahraničním dodavatelům. Kdyby chránila český trh, české zemědělce, podpořila je třeba i dotačně při zřizování nových drůbežáren, chovů prasat…, tak bychom byli během dvou, tří let, schopni v tomto soběstačnosti dosáhnout. Samozřejmě, že nedosáhneme soběstačnosti třeba ve „výrobě“ grepů nebo dalších citrusů, to je zřejmé. Ale v těch dalších zemědělských komoditách jsme schopni dosáhnout buď úplné soběstačnosti, tak jako je tomu například u pšenice, nebo vysokého stupně soběstačnosti.

V Bulharsku padla vláda a dočasný kabinet by rád obnovil jednání s ruským Gazpromem o dodávkách plynu. Podle členů přechodné vlády nemá ani jinou možnost. Co na to říkáte a budou podle vás následovat tuto cestu i některé další státy?

Myslím, že každý technokraticky uvažující člověk, a ta přechodná vláda je vládou technokratů, musí takto uvažovat. Neideologicky, bez nějakých politických úmyslů, bez poručníkování zahraničních velkých klubů. Pokud bude uvažovat v národním zájmu, tak se rozjede do Ruska a dojedná tam něco podobného, co se povedlo Orbánovi.

Na závěr se ještě podíváme na Váš komentář na webu Vasevec.cz, kde jste mimo jiné uvedl, že ještě nikdy nebyla v Česku taková krize demokracie a je to propojeno i s krizí žurnalistiky. V čem vidíte největší problém v tomto směru?

Myslím, že velký problém je v tom, že určitá část žurnalistiky, nechci je tak úplně jmenovat…. jenom snad jeden případ, Forum24, ale jsou to i někteří další…., jakmile projeví někdo nějaký mírně odlišný názor od jejich názoru, tak se snaží z něj dělat například přítele Putina a přítele všech možných kreatur, vlastně personu non grata. Pokud se budeme ve vážných diskuzích navzájem okřikovat a budeme si dávat etikety…. To já bych také o nich mohl říct, že jsou hlupáci a nebyl asi daleko od pravdy. Ale takhle se nikam nedostaneme. Republika je v situaci, že pokud se zastaví dodávky plynu, tak budeme chodit sbírat šišky. Já už tedy nasbíráno mám. Klestí…, to ještě nasbíráno nemám. Přestěhovat se někam na chatu do lesa a tam si topit v jedné místnosti. Možná, že by bylo dobré, aby si to hoši z toho Forum24 a z dalších takových spolků, zkusili třeba jeden den doma bez plynu. To by jim možná stačilo, aby trošku vystřízlivěli. Nebo si ještě k tomu přidat další den, dva, aby viděli, že to bude opravdu obtížné. A když jsem slyšel i výzvy premiéra, že by bylo nejlepší, aby Rusko zastavilo dodávky plynu, no tak to už je úplně šílené.

