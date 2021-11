Nezdá se mi to? Hřib se prý kvůli Zemanovi musel štípnout

reklama

Praha i další města jsou bez vánočních trhů, ode dneška jsou zrušeny, lidé si stěžují. V tom, že opatření přišlo tak náhle, vidí Hřib velký problém: „Provozovatelé trhů a stánkaři se dostávají do bezvýchodné situace. Měli nakoupeno zboží, vzali si na něj třeba i úvěr. Pro tyto lidi je to opravdu likvidační situace,“ kritizoval Hřib kroky vlády v demisi.

Likvidační je to podle něj i přesto, že vláda slibuje, že takovým podnikatelům, kteří přijdou o veliké tržby, nabídne kompenzace. „Je ale otázka, když ty kompenzace přijdou a jaké budou. Už tu bylo spoustu kompenzací s různými administrativními překážkami, je otázka jak to vůbec dopadne,“ nesliboval by si příliš od finanční injekce tohoto typu. Přinese to akorát opět obrovskou zátěž pro státní rozpočet.

Nechápe dle svých slov, že jsou zrušeny vánoční trhy, ale otevřena zůstanou přeplněná obchodní centra: „Je to nesmyslné opatření. Jsme v naprosto paradoxním stavu, když na náměstí Republiky jsou zakázány vánoční trhy – a zároveň jsou tam dvě nákupní centra, která budou praskat ve švech. Nemůžete si dát svařák na čerstvém vzduchu, ale můžete si ho dát uvnitř v restauraci. A korunovali to ještě tím, že jiné trhy jsou povoleny,“ klepe si pražský primátor téměř na čelo.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o tom, že restaurace, bary či kluby budou muset mít od pátku zavřeno mezi 22.00 a 04.59 hod. Na veřejnosti nebudou lidé moci konzumovat alkohol. Zakázala také konání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude moci od pátku maximálně 1000 osob, a to očkovaných nebo po covidu. Na další hromadné akce typu oslav, večírků či plesů bude moci od pátku maximálně 100 lidí.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přežili jsme tu téměř dva roky vlády naprostých chaotů za doby pandemie. Myslím, že Česká republika zvládne ledacos, v minulém století to byly dvě diktatury, tak... nějak to určitě přežijeme, ale tohle může být pro některé likvidační,“ sdělil Hřib opakovaně.

Opatření pro stánkaře by se podle něj mělo alespoň poupravit: „Aby třeba mohli prodávat alespoň ty vánoční ozdoby. Nebo věcí, které se nekonzumují na místě,“ dal za příklad.

Zároveň by situaci pomohlo, kdyby vláda motivovala více cílové skupiny k očkování. Přiklání se i k povinnému očkování proti covidu: „Naše legislativa zná princip povinného očkování. A když je to v tom zákoně už napsané, tak si to legislativně dokážu představit s tím, že by se vydefinovaly ty profesní skupiny, zejména u těch zdravotníků. U profesí je to motivační faktor pro celou populaci. Je to záležitost, která by zavedena být měla, “ prohlásil Hřib, že je pro povinné očkování, ale pouze u vybraných profesí.

Také očkovaný prezident Miloš Zeman se dostal znovu do Ústřední vojenské nemocnice kvůli pozitivnímu testu na covid. Chce ale jmenovat podle svého mluvčího premiérem Petra Fialu už v neděli.

Primátor Hřib si to ale neumí dost dobře představit: „Prezident je propuštěn z nemocnice, aby se tam ještě ten den hned vrátil kvůli covidu, a následně se zase má vrátit zpátky, aby mu stát platil domácí péči. A do toho mu hlavní hygienička zakazuje jmenování vlády... To je situace, kdy mám nutkání se štípnout, abych věděl, že se mi to nezdá,“ nevychází Hřib z údivu.

Jmenování by se podle něj nemělo odehrát, měla by se respektovat hygienická pravidla. „Já si dokážu představit cokoliv, ale abych řekl pravdu, tak tohle asi ne. Jak by bylo možné s covid pozitivním prezidentem jmenovat vládu, to by se mělo asi vyřešit nějak jinak,“ prohlásil Hřib.

Psali jsme: Vláda zpřísnila podmínky pro návrat z jižní Afriky, důvodem je nová mutace koronaviru Primátor Hřib: Zrušení venkovních vánočních trhů ze dne na den je nehorázné Zakážou prodej na vánočních trzích? Nesmysl! Právník se zhrozil. Nyní má vláda trumf Úřad vlády: Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na 30 dnů, omezí hromadné akce, provoz restaurací či konzumaci alkoholu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.