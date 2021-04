Nic nemáte a zde je důkaz. Explukovník rozstřelil BIS Vrbětice

Jak to s Vrběticemi bylo a hlavně nebylo, vysvětluje ve své nové analýze nezávislá zpravodajská agentura EXANPRO, kterou založil bývalý pracovník vojenské rozvědky, plukovník v záloze Jiří Wagner. Předně jí vadí, že ČR vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády kvůli podezření a obvinění nikdo nevyslovil. Z toho, že policie pátrá a prosí občany o pomoc totiž vyplývá, že žádné jednoznačné důkazy nejsou. A proč se nezačalo pátrat v roce 2018, kdy vyšlo najevo, že dva Rusové v Česku byli pracovníci GRU? Ze zahraničí totiž BIS ještě nikdo neřekl, že by měli mít něco společného s Vrběticemi, říká agentura. A Koudelka by podle ní neměl být jmenován generálem, ale naopak vyšetřován za svá pochybení.

Zvláště agentuře vadí slovní spojení, že pro „důvodné podezření“ existují „jednoznačné důkazy“. Pokud totiž existují přímé důkazy, je možné jít k dalšímu kroku, to jest obvinění. „Jenomže Babiš ani nikdo jiný z vlády netlumočili žádné obvinění, ale mluvili jen o podezření, a přesto se česká vláda rozhodla vyhostit ze země ruské diplomaty a členy ruského personálu,“ upozorňuje agentura se škodolibou poznámkou, že ten, kdo měl Babišovi pojmy vysvětlit, tak nepřišel.

Další rozpor vidí v tom, že Babiš sice hovoří o jednoznačných důkazech, získaných vyšetřováním bezpečnostních složek, ale bezpečnostní složky v „komickém příspěvku“ žádají o součinnost v pátrání po Myškinovi a Čepigovi a o žádném obvinění se na jejich stránkách nepíše. Navíc to, že policie pátrá a žádá občany o pomoc dle agentury značí, že sama o pohybu dvou údajných agentů moc neví a neví to prý ani BIS, protože jinak by tyto informace policii předala.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Dle EXANPRO vyhostila ČR 18 diplomatů na základě zpravodajské fabulace, tedy kvůli smyšleným a účelovým zpravodajským závěrům, které vznikly s cílem ovlivnit politiku a veřejné mínění. Babiš si prý svůj projev určitě nepsal sám a kvůli tomu, že se dle agentury nezakládá na pravdě, v něm byly interní rozpory. Zde ovšem doplňme, že projev Andreje Babiše někdy postrádá hlavu a patu, i když zrovna nehovoří o zpravodajských záležitostech.

Pozornost vzbudil například Jan Hamáček, který u Václava Moravce prohlásil, že policie o podezřelých věděla od začátku, tedy od počátku vyšetřování v roce 2014, ale až v roce 2018 po aféře se Sergejem Skripalem se dozvěděla, že se jedná o příslušníky GRU. Jednalo se o investigativní zjištění novináře Janka Kroupy, momentálně zaměstnaného SeznamZprávami. „Pak je divné, že tyto cizince a jejich pohyb nikdo neprověřil, a to právě za situace, kdy všem bylo známo, že společnost Imex Group, která muniční sklad pro svou obchodní komoditu (výzbroj a muniční elementy) využívala, obchodovala s exponovanými zahraničními subjekty,“ soudí EXANPRO s tím, že přítomnost cizinců by musela vzbudit podezření.

Klade otázku, kdy tyto cizince začala prověřovat BIS a proč, když se zjistilo, že se jedná o příslušníky GRU v roce 2018, žádá policie po občanech informace o jejich pohybu až nyní. Agentura soudí, že informaci, že se zde oba muži v roce 2014 pohybovali, získala BIS a policie od zahraničních zdrojů. Pokud by ji totiž měla na základě svého vyšetřování, nemusela by nyní žádat občany o součinnost. Což prý dokazuje i to, že k identifikaci mužů, po kterých pátrají, použili fotografii pořízenou ve Velké Británii a nikoliv své materiály.

„Proč policisté nezačali pátrat nejpozději na podzim 2018, kdy BIS už podle svých uniklých informací věděla, že se tu oba vojenští operativci pohybovali? Asi v té době policistům ze strany BIS ještě nikdo neřekl, že to má mít spojitost s incidentem ve Vrběticích, a vedoucím pracovníkům BIS to v té době ještě nikdo neřekl ze strany zahraničních partnerů,“ nabízí EXANPRO vysvětlení. Jako důvod, proč byla tato informace BIS sdělena, vidí nástup Joea Bidena do Bílého domu a start nové protiruské kampaně.

„Policejní žádost o pomoc vypadá spíše jako psychologické školení českých občanů s cílem jim znovu připomenout notoricky známé fotografie s údajnými ruskými provinilci a zdůraznit, že Rusko svými nebezpečnými aktivitami už ohrožuje i Českou republiku a že se tudíž musíme ještě více přimknout k našim zdánlivým západním spojencům,“ tvrdí agentura a dodává, že se klidně mohou objevit svědci, kteří přítomnost dvou příslušníků GRU dosvědčí, protože i to si zpravodajské služby dovedou zařídit.

Dále se agentura věnuje roli novinářů, kteří o Vrběticích informovali jako první a měli v článcích infromace, jež ve vyjádření Hamáčka a Babiše nebyly, tedy Kundrovi a Spurnému. Tyto informace jim dle názoru EXANPRO poskytla BIS řízeným únikem. „Novináři Kundra a Spurný jsou svým charakterem jakýmsi požehnáním pro BIS, která v nich našla výhodný potenciál být ‚skrytou‘ hlásnou troubou BIS. Oba novináři si myslejí, jak skvělé mají informace a jak se zapíšou do novinářských dějin, ale pro svou novinářskou zaujatost a slepotu si nejsou schopni uvědomit, že jsou jen využíváni ve prospěch jedné strany,“ říká agentura a dodává, že o neznalosti problematiky u Kundry svědčí už název článku, protože mezi agentem a zpravodajským důstojníkem je rozdíl.

I to, že policie pátrá po tom, co zde zmínění důstojníci GRU dělali a kde, nejde agentuře dohromady s tvrzením, že policisté nebo kontrazpravodajci přesně věděli, jak to bylo s těmi výbušnými zařízeními v obou skladovacích budovách a kdy a kde byly plánovány exploze výzbrojního materiálu a co sabotérům nevyšlo. „To je opravdu zajímavý vědecký počin, kdy příslušníci českých bezpečnostních složek na jedné straně nevědí nic konkrétního o fyzickém pohybu obou Rusů na území ČR, a hlavně v areálu muničního skladu, přičemž žádají o pomoc veřejnost, ale na straně druhé dokázali zpětně přečíst myšlení a přesný záměr záškodníků a určit, co se v muničním skladu přihodilo, a to i za situace, kdy sami přiznávají, že ze zničených objektů nemohl být získán žádný materiál pro forenzní analýzu,“ komentuje EXANPRO.

Práce Michala Koudelky, kterou ocenil nejeden politik, také neušla pozornosti agentury. Ředitel BIS by totiž prý měl být stíhán za trestuhodné několikaleté zanedbání své odpovědnosti a pracovních povinností, pokud se události odehrály tak, jak je prezentováno. I pochvala, kterou Koudelka udělil premiérovi a ministru zahraničních věcí, se zdá agentuře nadřazená: „Vyznívá to, jako by Koudelka naznačoval, že Babiš dobře splnil úkol, který mu byl uložen silnější mocností.“

V souvislosti s Koudelkou byl zmíněn Václav Moravec, který se ptal Hamáčka, zda bude za tato zjištění Koudelka povýšen na generála. Čímž prý prokázal svou zaujatost a naivitu ve věcech zpravodajských. „Moravec nepochopil, že příslušníci GRU nemohli být s případem dosud jakkoli ztotožněni, natož odhaleni jako pachatelé. Pokud ano, tak by NCOZ nežádala o pomoc veřejnost, a naopak by předložila jasné důkazy o zapojení Rusů do incidentu. Tento případ prozatím stojí jenom na zpravodajské konstrukci BIS převzaté od zahraničních partnerů. Konstrukce není důkazem, nýbrž jen domněnkou nebo přáním, aby něco bylo tak, jak si BIS a několik politiků představuje,“ upozorňuje EXANPRO.

„Po téměř sedmi letech přišla BIS jen s neurčitým podezřením a na chudácích z NCOZ teď je, aby z toho vykouzlili něco hmotného a použitelného. Za to by chtěl Moravec povýšit ředitele BIS? Naopak by měl být Koudelka už dávno odvolán z funkce,“ říká.

Pokud jde o hodnocení celé kauzy, dle agentury se vláda dlouhodobě a trestuhodně podřizuje cizím mocnostem. „Hraje divadelní frašku, že se nechce ohýbat před Ruskem, ale opakovaně se ohýbá před západními mocnostmi. A Babiš jako premiér se propůjčuje ke stále větším pokleskům. Politická opozice obviňuje Babiše ze lží, ale když Babiš přijde opravdu s velkou lží, tak většina z té podivné opozice jásá a přidává se na stranu Babiše, protože se lže o Rusku, a to se chce každý před tím Západem předvést.“

