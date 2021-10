Nic neplatit, všechno si nahrávat. Už prý přetekla mez. Až vás přijdou lustrovat hygienici...

reklama

Přesně podle rizikového scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v těchto dnech vyvíjí koronavirová epidemie. Za úterý přibylo v Česku 3246 pozitivně testovaných, tolik jich bylo naposledy v dubnu. Rizikový scénář předpokládá, že za týden by jich mohl být až dvojnásobek. Podle modelu ÚZIS bude na začátku listopadu v nemocnicích 1200 lidí s covidem, z nich 250 by mělo skončit na JIP. Po více než roce a půl od vypuknutí epidemie na našem území však viditelně ochabuje ochota dodržovat mimořádná opatření, která byla přijata s cílem zabránit šíření epidemie a nemoci covidu-19.

I proto plánují hygienici na 4. a 6. listopadu po celé zemi kontroly jejich dodržování. V té souvislosti apelovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová na krajské ředitele, aby hygienici dávali za porušení mimořádných opatření vyšší pokuty. „Způsob nařízení plošných kontrol s doporučením vůči podřízeným ukládat vysoké pokuty, považuji nejen za protizákonný, ale i za skandální, protože výkon státní správy nemá být o zastrašování. Navíc jakou sankci uložit se má svobodně rozhodnout kontrolující, ne aby mu to bylo diktováno shora. V zákoně nenajdete oprávnění k tak širokým preventivním kontrolám ani pro Krajské hygienické stanice, ani pro Policii ČR, tedy už samy plošné kontroly tohoto typu překračují meze ústavnosti a zákonnosti,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Povinnost se vztahuje jen ke vstupu, nikoli k pobytu

Upozorňuje přitom, že kontrola má proběhnout při podezření z přestupku, a to podezření musí být hmatatelné – tedy nelze podezřívat lidi plošně a dělat kontrolou formou jakési razie v nějakém podniku. Kontrolovaným doporučuje podle míry svého sebevědomí se nedat. „Zeptat se, na základě čeho se orgán domnívá, že dotyčný spáchal přestupek, tedy kde bere ono podezření, a pokud to nebude uspokojivě vysvětleno, odmítnout kontrolu jako nezákonnou. Pokud nemá chuť se nějak na místě bránit, pak může uvést svůj postoj, že žádný přestupek nespáchal, neb je zdravý člověk, nebo třeba že má změřené protilátky, je-li to tak. Zkrátka nechat vše proběhnout, označit postup kontrolujícího v klidu za nezákonný, tedy nechat si i uložit pokutu, tu ale na místě nehradit, a pak se ve správním řízení bránit,“ představuje advokátka možný způsob jednání kontrolovaného.

Rovněž připomíná, že kvalifikovaná obrana může spočívat v tom, že není povinností mít u sebe jakýkoli požadovaný doklad dotýkající se zdravotního stavu. „Povinnost prokázat se uvedenými doklady se navíc vztahuje pouze k právu vstoupit do provozovny, ne však k dalšímu pobytu v ní – když už to neumí ani pořádně sepsat, využijme toho. To je ale tak trochu škodolibé, tento přísný výklad. Základní problém spočívá v tom, zda je vůbec právo kontrolovat, zda u sebe člověk požadovaný doklad má. Já tvrdím, že není. A orgán státní správy nesmí konat nic, co mu zákon nedovoluje,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jana Zwyrtek Hamplová.

Už jen výzva hlavní hygieničky značí nezákonnost rozhodnutí

Poukazuje také na to, že v pandemickém zákoně není o právu kontrolovat kohokoliv ani slovo. „V zákoně o ochraně veřejného je sice řada ustanovení opravňujících ke kontrole, ale žádné z nich neopravňuje ke kontrole, zda má člověk u sebe nějaký doklad. Tedy dotaz ze strany kontrolovaného – na základě kterého ustanovení zákona po mne daný doklad chcete, je na místě. Osobně bych jim neodpustila za to, co s námi dělají, absolutně nic. Máme s kolegy tento týden ‚bojovou‘ poradu, asi nějaký univerzální návod zveřejníme v Pro Libertate a na Zlatém špendlíku. Lidé ho budou moci nosit u sebe, a jak přijde kontrola, vytáhnou si ho jako tahák a pojedou podle něho. Začínat budeme nepochybně legitimováním kontrolující osoby, a jejím poučením, že kontrolou porušuje zákon,“ prozrazuje advokátka.

Advokát Tomáš Nielsen, předseda odborné právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum, zase vysvětluje, co je na počínání šéfky hygieniků Pavly Svrčinové špatně od samého počátku. „Čistě z právního hlediska je pro mě už i jen výzva paní hlavní hygieničky znakem, že rozhodnutí hygien budou nezákonná, protože budou vydávána bez přihlédnutí ke konkrétními případu, na příkaz ‚nadřízeného'. Pro jistotu ještě uvádím, že vedle práva každého z nás nepomáhat státu obviněním sebe sama nebo osoby blízké stále platí zákaz nepřiměřených či likvidačních pokut," říká pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

Nahrávejte si kontrolu. Očkovaní, pomozte neočkovaným

Zdůrazňuje, že nikdo nemůže být nucen, aby při kontrole sděloval informace nebo předkládal listiny, které mu mohou způsobit stíhání v rámci trestního nebo přestupkového řízení. „Prvním doporučením tedy je, pokud budete kontrolou vyzváni k prokázání, že jste testovaní, očkovaní a podobně, prostě odmítněte s odkazem na paragrafy 53 a 55 správního řádu. Výzvě každého úředníka při kontrole by mělo předcházet právě poučení kontrolované osoby, že je oprávněna odmítnout výpověď, vysvětlení i předložení jakýchkoli důkazů, pokud by jím dotyčný mohl způsobit stíhání sobě nebo osobám jemu blízkým. Průběh kontroly si pro jistotu nahrávejte,“ radí advokát.

Podle něj by bylo ideální, kdyby takto reagovali i očkovaní lidé. „Tím by pomohli těm, kteří očkování odmítli, v úsilí o návrat k prostředí, kde se respektuje právo svobodné volby a právo na ochranu soukromí. Dalším doporučením je – neplaťte pokutu na místě. V takovém případě se totiž už dále nemůžete bránit. Předpokládám, že kontroly budou vyhrožovat tím, že v rámci správního řízení mohou Krajské hygienické stanice uložit mnohem vyšší pokuty. To je sice pravda, ale jsem přesvědčen, že této vládní zvůli je nutné čelit. Je ale pravda, že to může mít následky – z vlastní zkušenosti vím, že dnes nelze garantovat, že se člověk opravdu domůže práva,“ přiznává Tomáš Nielsen.

Lidé se snažili omlouvat příšernosti tím, že jen plnili příkazy

Zahájí-li potom hygienická stanice s dotyčným přestupkové řízení, je potřeba se proti němu bránit. „Tedy včas podat odpor proti případnému příkazu o uložení pokuty a následně uplatnit veškeré argumenty proti rozhodnutí i řízení samotnému. I na našich stránkách je k dispozici řada návodů, jak postupovat. A i když se vztahují možná k již neúčinným opatřením, ta nová jsou v zásadě totožná. Stále věřím tomu, že i mezi pracovníky hygieny jsou normální, rozumní lidé, kteří se nebudou chtít podobné nechutné represe aktivně účastnit. Z historie známe řadu případů, kdy se lidé snažili omlouvat různé příšernosti tím, že jen plnili příkazy. A jiní se vzepřeli a postavili na stranu lidí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen.

