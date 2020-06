Niedermayer rýpal v rádiu do Babiše: On se nevyjadřuje vždy kultivovaně...

reklama

V úvodu věnoval Niedermayer pozornost novému rozpočtu EU a fondu obnovy, v němž by se mohlo rozdělovat až 750 miliard eur. Podle Niedermayera se ale prozatím zdá, že se členské státy EU neblíží k dohodě.

„To je podle mě velmi špatná zpráva. I když vystoupení českého premiéra bylo na tomto jednání velmi kultivované, jak ukazuje video z Úřadu vlády ČR, ale bohužel se nerýsuje žádná rychlá dohoda,“ posteskl si Niedermayer s tím, že čím déle budeme v pokoronavirové krizi s pomocí čekat, tím hlubší ekonomické problémy nás čekají.

„Toto vystoupení bylo velmi kultivované, ale to by mělo být standardem. Bohužel český premiér se nevyjadřuje vždy tak kultivovaně, jak by měl,“ rýpl si do Babiše rozhlasový host.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Niedermayera si zaslouží pomoct všechny státy EU. Evropská ekonomika je natolik propojená, že to v konečném důsledku pomůže všem.

Jiná věc je, z čeho se budou splácet dluhy ve výši 750 miliard eur. Z dlouhodobého pohledu by bylo nejlepší, aby se členské státy rozhodly, že zvýší příspěvky, které jdou do evropského rozpočtu přímo. Mohou to být evropské daně,“ dal příklad Niedermayer. Mohly by to být daně navázané na poškozování klimatu a životního prostředí. To se mi zdá jako nejlepší z těch špatných řešení,“ doplnil k tomu.

Otázkou podle Niedermayera je, zda se Česku podaří vyjednat více peněz, když Evropský parlament velkou většinou hlasů konstatoval, že se Babiš nachází ve střetu zájmů. Když totiž Babiš hovoří o větší flexibilitě u rozdělování dotací, jeho kritici si pod tím mohou představit třeba více peněz pro jeho firmy, i když momentálně odložené ve svěřenském fondu.

Pro rezoluci EP hlasoval i Niedermayer a počítá s tím, že tato rezoluce bude mít dopad na Andreje Babiše. Byl bych rád, kdyby si tuto rezoluci přečetly české státní orgány, které rozhodují o rozdělování dotací,“ podotkl.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Politikům ze zemí, které jsou čistými plátci do rozpočtu EU, se prý těžko vysvětluje voličům, proč jejich peníze čerpá také jeden český miliardář. Proto většina EU věnuje možným střetům zájmů, nejen v Česku, velkou pozornost.

Poté se Niedermayer ještě jednou vrátil ke koronaviru a konstatoval, že vláda nemá dostatečně rozhodnuto, jak využije 500 miliard schodku, o který Sněmovnu žádá. Proinvestovat se z krize je podle něj správné, Niedermayer je však přesvědčen, že by vláda měla firmám pomáhat rychleji a s dlouhodobou rozvahou.

„Měla by investovat do toho, co posune ekonomiku dál, k nějakému dalšímu cíli. Je to životní prostředí a klima,“ uvedl host.

Pokud vláda Andreje Babiše slibovala, že napumpuje do ekonomiky až tisíc miliard, tak v tuto chvíli už měla pořádně pumpovat a současně rozjíždět projekty, na kterých by se tyto peníze opět točily v ekonomice. Má na mysli infrastrukturní projekty a další.

Psali jsme: Rezoluce Bruselu o Babišově střetu zájmů? Nestane se nic, má jasno Neff Němcová v ČT volala po hlasování o nedůvěře vládě Darebáci! Ivan David udeřil na Brusel a zastal se Babiše. Jenže tím to neskončilo... S Babišem se budeme dál babrat ve „srač*ách“, soudí Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.