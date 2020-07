No jo, houkl Babiš zezadu na Kalouska. Ten vytáhl starou věc. A drtil, drtil a drtil

reklama

„Vláda se takto chovat nemůže, protože vláda musí pečlivě zvážit důsledky takového rozhodnutí. A je to právě vláda, kdo musí řešit problémy, které přináší současná pandemie. A byl bych rád, kdybychom řadu kroků vlády posuzovali s alespoň malou mírou porozumění. Zkusme se trochu zamyslet nad tím, co se stalo, a trochu se vrátit v čase zpět,“ uvedl dále Babiš.

„Co bychom si asi tak pomysleli, kdyby zde někdo před půlrokem uvedl, že v tomto relativně krátkém čase projdeme krizí takových rozměrů, a nebál bych se použít slova katastrofou, že budeme muset zastavit bezmála celou ekonomiku, zastavit školství, zastavit fungování služeb a vystavit takovému náporu celé zdravotnictví, stejně jako sociální služby, a asi by tomu nikdo neuvěřil. A přesto: stalo se. Nikdo z nás, ani z vládní koalice, ani z opozice, nebyl na takovou zkoušku připraven,“ zmínil Babiš.

Podle něj teprve uvidíme, jestli a jak změnila pandemie zvyklosti lidí, například cestování. „S tím souvisí i struktura pracovních sil. Vidíme, jak jsme dnes zranitelní tím, že nemáme zahraniční pracovníky, a nemůžeme tedy plně rozvinout výrobu tak, jak by bylo potřebné. Tato krize také ukázala, jak vysokou závislost máme na dovozu některých potravin, a to také musíme změnit. V zájmu našich občanů,“ dodal Babiš.

„Doporučoval bych vyhnout se v současné době nějakým konkrétním číslům a nehledat v těchto katastrofických scénářích senzace. Kdo zpracuje pochmurnější a černější výhled,“ poznamenal dále Babiš s tím, že těžko také budeme předvídat, jaké počasí bude v prosinci. Následně se vyjádřil i ke zprávě Evropské komise, která nám předpovídá pokles ekonomiky. „Myslím, že bychom těmito úvahami měli šetřit. Máme zatím málo věrohodných dat o současnosti a zejména o budoucnosti. Některé takové předpovědi přeci hovoří o rychlé obnově hospodářského růstu,“ seznámil s dalšími čísly Babiš.

„Rozhovory s mnoha manažery mě naplňují optimismem. Vidím, že máme ve firmách zkušené manažery. Naše firmy přece také nestály v uplynulých letech na místě, mnohé se změnily v technologii, v marketingu, ve vývoji, nabraly kvalifikované pracovníky. Lidé ve vedení firem mají nějaké vize o tom, co chtějí a mají dělat. Jsme kreativní národ a jsem přesvědčen o tom, že z toho vyjdeme jako jedni z nejlepších v Evropě,“ dodal Babiš a apeloval na to, aby se nedělaly škrty jako v letech 2011–2013.

„Zadlužíme se nyní dočasně, ale všichni vědí, kam ty peníze jdou. Ale i tak ten dluh koncem roku bude menší, než jsme začali, než jsem se stal ministrem financí. My jsme šetřili, měli jsme nízké deficity. Není pravda, že jsme nevytvořili rezervy,“ láteřil Babiš a věří, že zase budeme v Evropě jedni z nejlepších. „Dívám se do budoucnosti s důvěrou, že se nám problémy podaří překonat a dokážeme obnovit chod našeho hospodářství,“ uzavřel Babiš za potlesku části poslanců.

Následně již hovořil o svých výhradách vůči navrhovanému schodku. „137 miliard výdajů, které vláda požaduje schválit navíc, se dá rozčlenit na tři části. Ta jedna část jsou výdaje, které nijak nesouvisejí s koronavirovou krizí. Byť nás vláda přesvědčuje o tom, že je k novele donucena koronavirovou krizí, tak v těch 137 miliardách jsou položky, které s čínským virem a karanténou a následnými ekonomickými problémy nemají vůbec nic společného. To jsou položky na kůrovce, na boj se suchem a to je odchodné pro policisty,“ zdůraznil Kalousek.

„Tu druhou část můžeme rozdělit na peníze, kde skutečně víme, za co a proč budou utraceny. Pan premiér nám tady říkal, že víme přesně, kam ty peníze půjdou. To víme zhruba tak u poloviny těch položek. Je tam ale celá řada položek, kde nemáme ani tušení, za co budou utraceny, a co hůř, ani tušení nemá vláda,“ řekl Kalousek. Hovořil o bianko šeku, který nemá obdoby.

„Pokud bychom brali povinnosti poslance opravdu důsledně, tak nemáme právo pro něco takového zvednout ruku. Protože my můžeme zvednout ruku jenom tehdy, když víme, na co to půjde. To nevíme. Stejně tak deset miliard na podporu podnikání. Program, který možná bude efektivní, ale možná také ne, to dneska nikdo neví. Neznáme kritéria toho programu, podle čeho bude vláda vybírat...,“ upozorňoval také Kalousek, že by mohlo dojít k podvodu na voliče. „Protože on nás sem zvolil proto, abychom rozhodli o každé koruně s vědomím, kam půjde. A vy z vás, kteří se chystáte pro toto zvednout ruku, říkáte: my to dělat nebudeme, i když je to naše povinnost, tak my chceme podepsat vládě bianko šek a ať se ta vláda nějak rozhodne,“ zdůraznil.

„Všimněte si rozporu ve slovech pana premiéra, kdy dokázal říct během dvou minut zcela protichůdné věty. Ta jedna věta byla: Přesně víme, kam ty peníze půjdou. A ta druhá věta zněla: Možná ty výdaje utratíme, možná taky ne,“ pousmál se Kalousek s tím, že to může říct jen někdo, kdo nemá ani tušení o tom, kam chce desítky miliard alokovat, nebo nechce. „Možná že nás něco napadne a pak chceme mít od vás ten bianko šek a pak to tam pošleme. Ale teď to nevíme,“ dodal.

Následně se rozhorlil také nad tím, že se vláda zatím ani symbolicky nepokusila vyhodnotit efektitvitu dosavadních opatření. „Po těch týdnech, kdy jsou v běhu, bychom se měli snažit alespoň o zvážení efektivity a zejména efektivity do budoucna,“ sdělil Kalousek a hovořil například o programu Antivirus.

„Další věc, která nám vadí na té výdajové straně, je absolutní neochota vlády šetřit, byť jenom jednu jedinou korunu na provozních výdajích rozpočtu v době relativního blahobytu v roce 2019. Já se nechci vracet k těm výtkám pana premiéra v roce 2013, kdy mě ostře vyčítal, jak málo jsem škrtal, ale že by vláda udělala alespoň symbolický pokus o úsporu několika procent provozních výdajů v jednotlivých kapitolách, aby prokázala nějakou sounáležitost s ekonomikou, která nám posílá své daně a na jejíž úkor si půjčujeme, to ji ani nenapadne. Dodnes ani jednu jedinou korunu,“ dodal Kalousek s kritikou, že vládní úřady si žijí, jako by žádná krize nebyla. „To je arogance vůči reálné ekonomice. Tohle by si žádná vláda neměla dovolit,“ zdůraznil.

