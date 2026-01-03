Nora Fridrichová se omluvila Ukrajině za Tomia Okamuru

03.01.2026 20:05 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Do sporu, který vypukl kolem novoročního projevu Tomia Okamury, vstupuje novinářka Nora Fridrichová. Ukrajinskému velvyslanci Vasylovi Zvarychovi, který Okamurův projev zkritizoval, vzkazuje, že Češi jsou na straně Ukrajiny. „Nejsme zbabělci,“ promluvila za národ.

Nora Fridrichová se omluvila Ukrajině za Tomia Okamuru
Foto: Aktuálně.cz
Popisek: Nora Fridrichová

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svým novoročním projevem pobouřil ukrajinského velvyslance Vasyla Zvarycha. Dle jeho názoru, který vyjádřil v příspěvku na svém facebookovém profilu, byl Okamurův projev urážlivý, nenávistný a pravděpodobně formovaný pod vlivem ruské propagandy. Kromě toho byl podle něj projev také v rozporu s demokratickou společností. Vyzval proto orgány státní moci spolu s českou občanskou společností k posouzení Okamurových výroků.

Vůči vyjádření velvyslance Zvarycha se ohradil místopředseda SPD Radim Fiala, který připomněl, že velvyslanec, coby host v zemi, ve které působí, by se měl zdržet veřejného hodnocení politiky hostitelského státu.

Fiala uvedl, že výroky českého ústavního činitele, Tomia Okamury, patří do prostoru domácí demokratické diskuse a jejich posuzování náleží českým voličům, nikoli zahraničním diplomatům.

„Diplomat nemá určovat, kdo je správný a kdo nepřátelský. To přísluší voličům a domácí debatě,“ napsal Fiala na X.

Podle velvyslance Zvarycha ovšem slova Okamury přesáhla rámec vnitropolitické diskuse a to z toho důvodu, že poškozují zájmy Ukrajiny. „Povinností velvyslance je na takové výroky reagovat a udržovat dialog založený na zásadách vzájemného respektu,“ reagoval Zvarych na slova místopředsedy SPD Radima Fialy.

Na stranu ukrajinského velvyslance se postavila novinářka Nora Friedrichová, která se na X vymezila proti výrokům Okamury, když zdůraznila, že předseda Poslanecké sněmovny České republiky není hlasem České republiky. Odmítla také tvrzení, že by byli Češi zbabělí či součástí „ruské páté kolony“.

„Vážený pane velvyslanče, hlas SPD není hlasem České republiky. Nejsme zbabělci ani ruská pátá kolona. Děkujeme Ukrajině za odvahu bojovat za svou – i naši – svobodu. Jsme Češi. Jsme s vámi. Zbabělcům hanba, hrdinům sláva,“ napsala na X.

Okamura v novoročním projevu kritizoval podporu Ukrajiny. Nechal se slyšet, že české peníze určené důchodcům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi se nemají používat na zbraně a pomoc „nesmyslné válce“.

„Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ řekl Okamura.

Mimo jiné také hovořil o korupci na Ukrajině týkající se osob blízkých ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenském.

„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata. Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ prohlásil Okamura v projevu.

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Nadřazená rétorika ukrajinských představitelů je skandální
Měli by mlčet a šoupat nohama. Rajchl se postavil za Okamuru
Pavlovi se Okamurův projev nelíbil. Chce to řešit s Babišem
ODS: Novoroční projev Tomia Okamury je ukázkou lživé manipulace

 

Zdroje:

https://twitter.com/RadimFialacz/status/2007057832181428709?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Vasyl_Zvarych/status/2007122006291157046?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004136855199

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Okamura , Ukrajina , velvyslanec , SPD , novoroční projev , Fridrichová , Zvarych

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že pomoc Ukrajině by neměla být na úkor českých občanů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozpočtové určení daní

Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Svázaný Maduro. Trump řekl, co udělají s Venezuelou

19:01 Svázaný Maduro. Trump řekl, co udělají s Venezuelou

47. prezident USA Donald Trump dal na tiskové konferenci v Bílém domě jasně najevo, že Američané cht…