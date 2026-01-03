Nora Fridrichová se omluvila Ukrajině za Tomia Okamuru

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svým novoročním projevem pobouřil ukrajinského velvyslance Vasyla Zvarycha. Dle jeho názoru, který vyjádřil v příspěvku na svém facebookovém profilu, byl Okamurův projev urážlivý, nenávistný a pravděpodobně formovaný pod vlivem ruské propagandy. Kromě toho byl podle něj projev také v rozporu s demokratickou společností. Vyzval proto orgány státní moci spolu s českou občanskou společností k posouzení Okamurových výroků.
Vůči vyjádření velvyslance Zvarycha se ohradil místopředseda SPD Radim Fiala, který připomněl, že velvyslanec, coby host v zemi, ve které působí, by se měl zdržet veřejného hodnocení politiky hostitelského státu.
Fiala uvedl, že výroky českého ústavního činitele, Tomia Okamury, patří do prostoru domácí demokratické diskuse a jejich posuzování náleží českým voličům, nikoli zahraničním diplomatům.
„Diplomat nemá určovat, kdo je správný a kdo nepřátelský. To přísluší voličům a domácí debatě,“ napsal Fiala na X.
V reakci na veřejné prohlášení ukrajinského velvyslance vůči Tomiovi Okamurovi, je namístě připomenout základní princip, na němž je postavena diplomatická praxe – zdrženlivost. Velvyslanec je hostem země, ve které působí. A host se zdržuje veřejného hodnocení vnitřní politiky…— Radim Fiala (@RadimFialacz) January 2, 2026
Podle velvyslance Zvarycha ovšem slova Okamury přesáhla rámec vnitropolitické diskuse a to z toho důvodu, že poškozují zájmy Ukrajiny. „Povinností velvyslance je na takové výroky reagovat a udržovat dialog založený na zásadách vzájemného respektu,“ reagoval Zvarych na slova místopředsedy SPD Radima Fialy.
Veřejné urážky cizího státu, včetně jeho označování za „chuntu“ i „zloděje“, přesahují rámec vnitropolitické diskuse, neboť přímo poškozují zájmy dotčeného státu. Povinností velvyslance je na takové výroky reagovat a udržovat dialog založený na zásadách vzájemného respektu ??????????— Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) January 2, 2026
Na stranu ukrajinského velvyslance se postavila novinářka Nora Friedrichová, která se na X vymezila proti výrokům Okamury, když zdůraznila, že předseda Poslanecké sněmovny České republiky není hlasem České republiky. Odmítla také tvrzení, že by byli Češi zbabělí či součástí „ruské páté kolony“.
„Vážený pane velvyslanče, hlas SPD není hlasem České republiky. Nejsme zbabělci ani ruská pátá kolona. Děkujeme Ukrajině za odvahu bojovat za svou – i naši – svobodu. Jsme Češi. Jsme s vámi. Zbabělcům hanba, hrdinům sláva,“ napsala na X.
Veřejné urážky cizího státu, včetně jeho označování za „chuntu“ i „zloděje“, přesahují rámec vnitropolitické diskuse, neboť přímo poškozují zájmy dotčeného státu. Povinností velvyslance je na takové výroky reagovat a udržovat dialog založený na zásadách vzájemného respektu ??????????— Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) January 2, 2026
Okamura v novoročním projevu kritizoval podporu Ukrajiny. Nechal se slyšet, že české peníze určené důchodcům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi se nemají používat na zbraně a pomoc „nesmyslné válce“.
„Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ řekl Okamura.
Mimo jiné také hovořil o korupci na Ukrajině týkající se osob blízkých ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenském.
„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata. Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ prohlásil Okamura v projevu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.