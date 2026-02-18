Mašek (ANO): Evidence rozpadlá, registry nepropojené, digitalizace nikde

Současná vláda musí hasit průšvih, který tu minulá vláda nechala rozjet do naprosto neuvěřitelného kolotoče. A je fér to říct natvrdo.
Hned na prvním zasedání vlády jsme odmítli princip „povinné solidarity“ z migračního paktu, protože nebudeme automat na přerozdělování problémů, které si jiní nezvládli ohlídat.
Pak jsme se podívali na skutečný stav pobytové a cizinecké agendy — a to, co jsme našli, je ostuda.
Stát prakticky neví, kdo se mu tu pohybuje.
Evidence rozpadlá, registry nepropojené, digitalizace nikde.
Bezpečnostní díra jak vrata.
A tohle tu roky nikomu z minulé vlády zjevně nevadilo.
Od počátku příchodu uprchlíků do ČR jsme ministra Rakušana vyzývali na výboru pro bezpečnost k využití biometrických údajů a fotografování příchozích. Policie na to měla vybavení, ale ministr odmítl dát pokyn a výsledky nyní sklízíme.
Není evidence, množí se podvody se sociálními dávkami.
Je ohrožena vnitřní bezpečnost a vše se znásobí po ukončení konfliktu na Ukrajině a předpokládaném dalším přílivu zájemců o pobyt v ČR.
Návrh zákona o pobytu cizinců přitom ležel ve Sněmovně už od poloviny roku 2024. A co s ním tehdejší vláda udělala?
Nic. Vůbec nic.
Totální ignorace.
Jako by bezpečnost země byla jen položka do tiskové zprávy, a ne reálná povinnost.
Ústa plná řečí, ale skutky nula — klasický PR provoz Rakušana, žádná práce. To není o nevůli úředníků, ale o nevůli politické.
Ten zákon konečně zavádí to, co mělo být dávno hotové: pořádnou digitalizaci agend a propojení klíčových registrů, aby stát přestal tápat jak slepý ve sklepě.
Informace budou rychlé, ucelené a použitelné — ne rozházené v papírech a zastaralých systémech.
Umožní to tvrdší a častější kontroly, skutečné postihy za nelegální pobyt a převaděčství a hlavně možnost zrušit pobyt těm, kdo tu páchají trestnou činnost.
Ne symbolické pokárání, ale reálný zásah.
Přesně to, na co se předchozí vláda vykašlala.
Proto chystáme i bezpečnostní novelu a úpravu celého balíku azylových zákonů. Protože ten chaos, který tu zůstal, se sám nespraví.
A jestli to někdo pokazil, nebyli to úředníci ani systém — byla to politická nečinnost a laxnost minulé vlády.
Od ledna příštího roku to konečně může začít fungovat tak, jak má — pokud to zase někdo nezazdí.
Takže zase „velké poděkování“ pane Rakušane.
