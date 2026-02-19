Kde jsou ty stamiliony? ČEPS je prošetřována úřadem proti podvodům

19.02.2026 10:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Evropský úřad pro boj s podvody OLAF se rozhodl posvítit si na Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu (ČEPS), respektive na její modernizační projekty. Server Neovlivní.cz upozornil, že na modernizaci odešly stovky milionů peněz z evropských fondů. A právě kvůli nim OLAF českému státnímu podniku věnuje pozornost.

Kde jsou ty stamiliony? ČEPS je prošetřována úřadem proti podvodům
Foto: Unicorn Systems
Popisek: Elektřina

Lidé počítají s tím, že když zastrčí kabel od rychlovarné konvice do zásuvky, začne ohřívat vodu. Když stisknou vypínač světla, čekají, že se rozsvítí. Až teprve když někde vypadne proud a lidé mají tmu na WC, ať mačkají vypínač, jak chtějí, začnou přemýšlet, kde se stala chyba, a začnou se zajímat o to, kdo by ji měl napravit. V Česku má rozvádění elektřiny z elektráren až ke konečným spotřebitelům na starosti právě Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS).

„Elektroenergetická přenosová soustava 400 a 220 kV, často nazývaná ‚páteřní‘, slouží k rozvedení výkonu z velkých elektráren do celého území České republiky a zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. Napájí elektřinou distribuční soustavy, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními je přenosová soustava ČR napojena na soustavy všech sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy,“ popsala společnost ČEPS svou činnost.

A právě na tuto společnost si teď hodlá posvítit OLAF.

„Kontrola na místě bude provedena dne 12. března 2026 na adrese Elektrárenská 2, Praha 10,“ stojí v jednom z dokumentů, které OLAF odeslal do České republiky a redakce Neovlivní.cz je má k dispozici.

Informace o chystaném vyšetřování se prý z OLAFu dostala k ČEPS přes Ministerstvo financí ČR.

„A před pár dny podle informací Neovlivní.cz vyzvalo zástupce státní firmy, aby se na návštěvu vyšetřovatelů připravili a nachystali prezentace jednotlivých projektů. Jde například o projektovou dokumentaci a doklady o nákupu zboží a služeb (smlouvy, faktury, dodací listy) a další,“ doplnil k tématu server.

ČTK připomněla, že vedení OLAF se od letošního února ujal český státní zástupce Petr Klement.

Psali jsme:

Větrník 500 metrů od domu. Hučí, bliká, nedá se tam bydlet. Expert po lžích o „ruské propagandě“
Beran: Kompromis je možný pouze s vládou, která dodržuje zákony
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Vystrčil na Primě Okamurovi: Já že chtěl odvolávat Zemana? Odporné, nechutné lži

 

Zdroje:

https://neovlivni.cz/olaf-ma-podezreni-na-podvody-ve-statni-firme-ceps/

https://www.ceps.cz/cs/prenosova-soustava

https://www.ceskenoviny.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEPS , ČTK , energetika , EU , OLAF , distribuce , Neovlivní.cz

Má Macinka páky na to, vás vyřadit ze summitu NATO?

Aspoň vám tím vyhrožuje a už víme, že to není jeho první výhružka vůči vám. Litujete toho, že jste ho jmenovat? Nebo jmenoval byste ho ještě někdy? Snad aspoň s Turkem teď definitivně necouvnete. Držím vám palce.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského

10:20 Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského

Premiér Andrej Babiš je nadšený reakcemi, jaké ve Spojených státech vyvolalo vystoupení vicepremiéra…