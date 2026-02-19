Kde jsou ty stamiliony? ČEPS je prošetřována úřadem proti podvodům

Lidé počítají s tím, že když zastrčí kabel od rychlovarné konvice do zásuvky, začne ohřívat vodu. Když stisknou vypínač světla, čekají, že se rozsvítí. Až teprve když někde vypadne proud a lidé mají tmu na WC, ať mačkají vypínač, jak chtějí, začnou přemýšlet, kde se stala chyba, a začnou se zajímat o to, kdo by ji měl napravit. V Česku má rozvádění elektřiny z elektráren až ke konečným spotřebitelům na starosti právě Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS).
„Elektroenergetická přenosová soustava 400 a 220 kV, často nazývaná ‚páteřní‘, slouží k rozvedení výkonu z velkých elektráren do celého území České republiky a zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. Napájí elektřinou distribuční soustavy, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními je přenosová soustava ČR napojena na soustavy všech sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy,“ popsala společnost ČEPS svou činnost.
A právě na tuto společnost si teď hodlá posvítit OLAF.
„Kontrola na místě bude provedena dne 12. března 2026 na adrese Elektrárenská 2, Praha 10,“ stojí v jednom z dokumentů, které OLAF odeslal do České republiky a redakce Neovlivní.cz je má k dispozici.
Informace o chystaném vyšetřování se prý z OLAFu dostala k ČEPS přes Ministerstvo financí ČR.
„A před pár dny podle informací Neovlivní.cz vyzvalo zástupce státní firmy, aby se na návštěvu vyšetřovatelů připravili a nachystali prezentace jednotlivých projektů. Jde například o projektovou dokumentaci a doklady o nákupu zboží a služeb (smlouvy, faktury, dodací listy) a další,“ doplnil k tématu server.
ČTK připomněla, že vedení OLAF se od letošního února ujal český státní zástupce Petr Klement.